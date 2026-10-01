Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलैपटॉप बैटरी जल्दी खत्म? बैकअप बढ़ाने के असरदार तरीके आजमाएं

लैपटॉप बैटरी जल्दी खत्म? बैकअप बढ़ाने के असरदार तरीके आजमाएं

क्या चंद मिनटों में ही जवाब दे जाती है आपके लैपटॉप की बैटरी और बार-बार चार्जर ढूंढना पड़ता है? तो बिना एक भी रुपया खर्च किए बैटरी बैकअप को ऐसे बढ़ाएं. जान लीजिए आसान तरीके.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Oct 2026 04:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पावर सेवर मोड उपयोग करें, 20-80% बैटरी चार्ज रखें.

कोई भी जब नया लैपटॉप खरीद के इस्तेमाल करता है. तो उसकी बैटरी एकदम बढ़िया चलती है कई घंटों तक उसे चार्जिंग पर लगाने की जरूरत नहीं होती. लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है. लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है. पहले जहां कई घंटे तक बिना चार्जिंग के लैपटॉप आराम से चला था. वहीं कुछ टाइम बाद उसे दिन में दो-तीन बार चार्ज करना पड़ जाता है. बाहर ले जाते वक्त भी डर रहता है कि कहीं चलते-चलते शट डाउन ना हो जाए. 

अगर आप भी इस परेशानी से दो-चार हो रहे हैं. तो फिर क्या अब फिर से लैपटॉप बदलने का समय आ गया है? या फिर उसकी बैटरी चेंज करनी चाहिए. तो आपको बता दें ऐसा करने की जरूरत नहीं है. बस आप कुछ तरीकों को आजम करके ही अपनी इस परेशानी को काफी हद तक काम कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कैसे हैं आप बढ़ा सकते हैं अपने लैपटॉप का बैटरी बैकअप. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
टाइपिंग छोड़िए, अब बोलकर लिखेगा AI! Fireflies.ai का नया Voice Tool लॉन्च
टाइपिंग छोड़िए, अब बोलकर लिखेगा AI! Fireflies.ai का नया Voice Tool लॉन्च
टेक्नोलॉजी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
टेक्नोलॉजी
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत

स्क्रीन ब्राइटनेस और कीबोर्ड बैकलाइट कम रखें

बहुत से लोग अपने लैपटॉप को फुल ब्राइटनेस के मोड पर रखकर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं तो फिर आपको बता दें यह आदत सही नहीं है. क्योंकि लैपटॉप की बैटरी खाने में सबसे ज्यादा हाथ स्क्रीन की ब्राइटनेस का होता है. कई लोग गैर जरूरी वक्त में भी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम नहीं करते. जिस वजह से लैपटॉप को जितना चलना चाहिए उतना चल नहीं पता क्योंकि पूरी बैटरी स्क्रीन पी जाती है.  आप अगर आप रोजाना ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं करना चाहते तो आप ऑटो ब्राइटनेस का फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

इसके अलावा कीबोर्ड की बैकलाइट भी बैटरी ड्रेन करने में बड़ा अहम रोल अदा करती है. कीबोर्ड की बैक लाइट अक्सर बहुत स्लो हाई करके रखते हैं लेकिन जब आप नेचुरल लाइट में बैठे हों तो आपको उसे बहुत हाई करने की जरूरत नहीं होती. और जब अंधेरा होता है तो फिर काम लाइट भी कीबोर्ड को अच्छे से विजिबल बनाती है. इसके अलावा आप लैपटॉप में स्लीप मॉड भी एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत देर तक एक्टिविटी ना होने पर उसकी स्क्रीन अपने आप बंद हो जाएगी. 

लैपटॉप बैटरी जल्दी खत्म? बैकअप बढ़ाने के असरदार तरीके आजमाएं

बैकग्राउंड ऐप्स और कम यूज होने वाले प्रोग्राम्स हटाएं

कई बार लैपटॉप की स्क्रीन पर तो सिर्फ एक ही ऐप खुला होता है. लेकिन बैकग्राउंड में कई ऐसे सॉफ्टवेयर दौड़ रहे होते हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता. एंटीवायरस स्कैन, क्लाउड सिंक, चैट ऐप्स और ऑटो-अपडेट्स बैकग्राउंड में बैटरी ड्रेन करते रहते हैं. जब एक साथ कई प्रोसेस चालू रहते हैं. तो प्रोसेसर पर लोड पड़ता है और बैटरी धड़ाम से नीचे आ जाती है. टास्क मैनेजर खोलकर चेक करें कि कौन सा ऐप बेवजह आपकी बैटरी जला रहा है.

जरूरत न होने पर ब्लूटूथ, वाई-फाई और एक्सटर्नल डिवाइस जैसे पेन ड्राइव या माउस को निकालकर रखें. ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहने से लगातार डिवाइस सर्च करता रहता है. जिससे फालतू एनर्जी खर्च होती है. स्टार्टअप ऐप्स की सेटिंग में जाकर उन सभी फालतू प्रोग्राम्स को डिसेबल कर दें जो लैपटॉप ऑन होते ही अपने आप चालू हो जाते हैं. जब सिस्टम पर बोझ कम होगा तो बैटरी अपने आप ज्यादा चलेगी. 


लैपटॉप बैटरी जल्दी खत्म? बैकअप बढ़ाने के असरदार तरीके आजमाएं

यह भी पढ़ें: सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत

पावर सेविंग मोड्स का सही इस्तेमाल 

विंडोज और मैकबुक में मिलने वाले पावर सेवर और बैटरी सेवर मोड्स बड़े काम की चीज हैं. जब भी आप लैपटॉप पर कोई हेवी गेम या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हों तो बैटरी सेवर मोड को हमेशा ऑन रखें. यह मोड बैकग्राउंड की एक्टिविटीज को रोक देता है और प्रोसेसर की स्पीड को थोड़ा बैलेंस कर देता है. जिससे बैटरी बेकार बर्बाद नहीं होती है.

इसके साथ ही चार्जिंग की अपनी कुछ आदतें सुधारनी बहुत जरूरी है. लैपटॉप को रातभर चार्जिंग पर लगाकर छोड़ना या बैटरी को बिल्कुल जीरो तक डिस्चार्ज होने देना बैटरी की लाइफ को कम कम करता है. कोशिश करें कि बैटरी हमेशा बीस से अस्सी प्रतिशत के दायरे में रहे. अगर आप इन छोटी-सी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लैपटॉप की बैटरी लंबा चलेगी.

यह भी पढ़ें: कुछ सालों बाद क्यों स्लो हो जाते हैं स्मार्टफोन? जान लीजिए असली वजह

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Technology Laptop Tips Battery Backup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
टाइपिंग छोड़िए, अब बोलकर लिखेगा AI! Fireflies.ai का नया Voice Tool लॉन्च
टाइपिंग छोड़िए, अब बोलकर लिखेगा AI! Fireflies.ai का नया Voice Tool लॉन्च
टेक्नोलॉजी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
चीनी मोबाइल कवर पर कसेगा शिकंजा, सरकार लगा सकती है एंटी-डंपिंग ड्यूटी
टेक्नोलॉजी
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
फेस्टिव सीजन में घर को बनाएं थिएटर, ये 6 Soundbar आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
सर्दियों के लिए बेस्ट हैं ये रूम हीटर, कम बिजली पर देते हैं जबरदस्त राहत
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
बॉलीवुड
यामी गौतम की टॉप 10 ओपनर में एंट्री कर सकती है 'नई नवेली', 'हक' का टूटेगा रिकॉर्ड?
यामी गौतम की टॉप 10 ओपनर में एंट्री कर सकती है 'नई नवेली', 'हक' का टूटेगा रिकॉर्ड?
इंडिया
LIVE: स्मित माछर को UAE किया गया एयरलिफ्ट, राजदूत ने परिवार वालों से की मुलाकात
LIVE: स्मित माछर को UAE किया गया एयरलिफ्ट, राजदूत ने परिवार वालों से की मुलाकात
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
ट्रेंडिंग
माता पिता भगवान नहीं हैं, CEO की वायरल पोस्ट पर क्यों मचा हंगामा?
माता पिता भगवान नहीं हैं, CEO की वायरल पोस्ट पर क्यों मचा हंगामा?
Home Tips
How To Make Poori: गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम
गुब्बारे जैसी फूलेगी हर पूड़ी, आटा गूंथते समय करें बस ये 1 काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget