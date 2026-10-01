एक्सप्लोरर
फोन कैसे पकड़ लेता है आसपास छिपा Tracker? जानें ये टेक्नोलॉजी
Apple और Google की तकनीक की मदद से iPhone और Android डिवाइस अनजान Tracker का पता लगाकर अलर्ट दे सकते हैं. जानिए Bluetooth Tracker की पहचान कैसे होती है और फोन आपको इसकी जानकारी कैसे देता है.
आज के स्मार्टफोन सिर्फ कॉल, इंटरनेट और ऐप्स चलाने तक सीमित नहीं हैं. इनमें मौजूद कुछ स्मार्ट फीचर्स आसपास मौजूद अनजान डिवाइस का पता लगाने में भी मदद करते हैं. अगर कोई Bluetooth Tracker आपकी जानकारी के बिना आपके साथ घूम रहा है, तो फोन उसे पहचानकर अलर्ट दे सकता है. Apple और Google ने ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तैयार किया है, जिससे iPhone, iPad और Android डिवाइस अनजान Tracker के बारे में अलर्ट कर सकते हैं. Android में यह सुविधा Unknown Tracker Alert के नाम से काम करती है और Android 6 या उसके बाद के वर्जन वाले डिवाइस पर उपलब्ध है. तो आइए जानते हैं कि फोन कैसे आसपास छिपा Tracker पकड़ लेता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 01 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
Advertisement