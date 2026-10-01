फोन कैसे पकड़ लेता है आसपास छिपा Tracker? जानें ये टेक्नोलॉजी

अगर कोई अनजान Tracker आपके साथ चल रहा है, तो Android फोन आपको Unknown Tracker Alert भेज सकता है. अलर्ट खोलने पर मैप में उसकी लोकेशन देख सकते हैं और Play Sound से आवाज कराकर उसे ढूंढ सकते हैं. Tracker मिलने पर उसकी जानकारी देखकर उसे बंद करने के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. अगर वह नहीं मिले, तो सामान और रास्ते को दोबारा चेक करके Manual Scan किया जा सकता है. पुराने Tracker Alerts फोन में 48 घंटे तक देखे जा सकते हैं.