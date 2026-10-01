Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन कैसे पकड़ लेता है आसपास छिपा Tracker? जानें ये टेक्नोलॉजी

फोन कैसे पकड़ लेता है आसपास छिपा Tracker? जानें ये टेक्नोलॉजी

Apple और Google की तकनीक की मदद से iPhone और Android डिवाइस अनजान Tracker का पता लगाकर अलर्ट दे सकते हैं. जानिए Bluetooth Tracker की पहचान कैसे होती है और फोन आपको इसकी जानकारी कैसे देता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Apple और Google की तकनीक की मदद से iPhone और Android डिवाइस अनजान Tracker का पता लगाकर अलर्ट दे सकते हैं. जानिए Bluetooth Tracker की पहचान कैसे होती है और फोन आपको इसकी जानकारी कैसे देता है.

आज के स्मार्टफोन सिर्फ कॉल, इंटरनेट और ऐप्स चलाने तक सीमित नहीं हैं. इनमें मौजूद कुछ स्मार्ट फीचर्स आसपास मौजूद अनजान डिवाइस का पता लगाने में भी मदद करते हैं. अगर कोई Bluetooth Tracker आपकी जानकारी के बिना आपके साथ घूम रहा है, तो फोन उसे पहचानकर अलर्ट दे सकता है. Apple और Google ने ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तैयार किया है, जिससे iPhone, iPad और Android डिवाइस अनजान Tracker के बारे में अलर्ट कर सकते हैं. Android में यह सुविधा Unknown Tracker Alert के नाम से काम करती है और Android 6 या उसके बाद के वर्जन वाले डिवाइस पर उपलब्ध है. तो आइए जानते हैं कि फोन कैसे आसपास छिपा Tracker पकड़ लेता है.

1/7
Bluetooth Tracker लगातार एक खास तरह का सिग्नल भेजते रहते हैं. स्मार्टफोन आसपास मौजूद Bluetooth सिग्नल को बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है. अगर कोई Tracker लगातार फोन की Bluetooth रेंज में मौजूद रहता है, तो फोन का सिस्टम उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है.
Bluetooth Tracker लगातार एक खास तरह का सिग्नल भेजते रहते हैं. स्मार्टफोन आसपास मौजूद Bluetooth सिग्नल को बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है. अगर कोई Tracker लगातार फोन की Bluetooth रेंज में मौजूद रहता है, तो फोन का सिस्टम उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है.
2/7
सिर्फ आसपास किसी Tracker का मिलना ही काफी नहीं है. सिस्टम यह भी देखता है कि कोई अनजान Tracker आपके साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या नहीं. अगर वह लगातार आपके साथ अपनी लोकेशन बदल रहा है, तो फोन उसे पहचान सकता है.
सिर्फ आसपास किसी Tracker का मिलना ही काफी नहीं है. सिस्टम यह भी देखता है कि कोई अनजान Tracker आपके साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है या नहीं. अगर वह लगातार आपके साथ अपनी लोकेशन बदल रहा है, तो फोन उसे पहचान सकता है.
3/7
फोन यह भी जांचता है कि मौजूद Tracker आपके अपने अकाउंट से जुड़ा हुआ है या नहीं. अगर Tracker आपके Apple ID या Google Account से लिंक नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो सिस्टम उसे अनजान Tracker के तौर पर पहचान सकता है.
फोन यह भी जांचता है कि मौजूद Tracker आपके अपने अकाउंट से जुड़ा हुआ है या नहीं. अगर Tracker आपके Apple ID या Google Account से लिंक नहीं है और किसी दूसरे व्यक्ति का है, तो सिस्टम उसे अनजान Tracker के तौर पर पहचान सकता है.
4/7
Apple और Google ने अनचाही ट्रैकिंग से बचाव के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तैयार किया है, जिसे Detecting Unwanted Location Trackers यानी DULT कहा जाता है. इसी व्यवस्था की मदद से अलग-अलग डिवाइस पर अनजान Tracker से जुड़े अलर्ट दिखाए जा सकते है.
Apple और Google ने अनचाही ट्रैकिंग से बचाव के लिए एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तैयार किया है, जिसे Detecting Unwanted Location Trackers यानी DULT कहा जाता है. इसी व्यवस्था की मदद से अलग-अलग डिवाइस पर अनजान Tracker से जुड़े अलर्ट दिखाए जा सकते है.
5/7
अगर कोई अनजान Tracker आपके साथ चल रहा है, तो Android फोन आपको Unknown Tracker Alert भेज सकता है. अलर्ट खोलने पर मैप में उसकी लोकेशन देख सकते हैं और Play Sound से आवाज कराकर उसे ढूंढ सकते हैं. Tracker मिलने पर उसकी जानकारी देखकर उसे बंद करने के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. अगर वह नहीं मिले, तो सामान और रास्ते को दोबारा चेक करके Manual Scan किया जा सकता है. पुराने Tracker Alerts फोन में 48 घंटे तक देखे जा सकते हैं.
अगर कोई अनजान Tracker आपके साथ चल रहा है, तो Android फोन आपको Unknown Tracker Alert भेज सकता है. अलर्ट खोलने पर मैप में उसकी लोकेशन देख सकते हैं और Play Sound से आवाज कराकर उसे ढूंढ सकते हैं. Tracker मिलने पर उसकी जानकारी देखकर उसे बंद करने के ऑप्शन भी मिल सकते हैं. अगर वह नहीं मिले, तो सामान और रास्ते को दोबारा चेक करके Manual Scan किया जा सकता है. पुराने Tracker Alerts फोन में 48 घंटे तक देखे जा सकते हैं.
6/7
Android फोन में Unknown Tracker Alerts फीचर मौजूद है. अगर कोई अनजान Tracker आपके साथ घूमता हुआ पाया जाता है, तो फोन पर Tracker traveling with you जैसा अलर्ट दिखाई दे सकता है. वहीं iPhone में Find My नेटवर्क इस तरह के Tracker की पहचान करने और अलर्ट देने में मदद करता है.
Android फोन में Unknown Tracker Alerts फीचर मौजूद है. अगर कोई अनजान Tracker आपके साथ घूमता हुआ पाया जाता है, तो फोन पर Tracker traveling with you जैसा अलर्ट दिखाई दे सकता है. वहीं iPhone में Find My नेटवर्क इस तरह के Tracker की पहचान करने और अलर्ट देने में मदद करता है.
7/7
फोन किसी अनजान Tracker का पता लगाने के बाद उसे खोजने के लिए Sound Play करने का ऑप्शन भी दे सकता है. इस ऑप्शन को चुनने पर Tracker में मौजूद छोटा स्पीकर आवाज करता है. इसकी मदद से Tracker को आसपास मौजूद सामान या जगह में ढूंढना आसान हो सकता है. फोन से आसपास के Trackers के लिए Manual Scan भी चलाया जा सकता है.
फोन किसी अनजान Tracker का पता लगाने के बाद उसे खोजने के लिए Sound Play करने का ऑप्शन भी दे सकता है. इस ऑप्शन को चुनने पर Tracker में मौजूद छोटा स्पीकर आवाज करता है. इसकी मदद से Tracker को आसपास मौजूद सामान या जगह में ढूंढना आसान हो सकता है. फोन से आसपास के Trackers के लिए Manual Scan भी चलाया जा सकता है.
Published at : 01 Oct 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
यूपीआईटीएस: गांव से ग्लोबल तक नारी शक्ति, बदलते उत्तर प्रदेश का नया चेहरा बनीं महिला उद्यमी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
'नए वोटर्स को नहीं देनी होगी मां-बाप की डिटेल', SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
आजम खान की पत्नी की अखिलेश यादव से मुलाकात, राज्यसभा के तीसरे सपा प्रत्याशी पर चर्चा
साउथ सिनेमा
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, AAFF में बेस्ट एक्टर अवॉर्ड जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर थे शिवाजी गणेशन
7 साल की उम्र में छोड़ा घर, 250 से ज्यादा फिल्मों में लीड हीरो बने थे शिवाजी गणेशन
क्रिकेट
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
223 रन बनाने वाले शुभमन गिल को 'प्लेयर ऑफ द मैच' बनने पर मिली कितनी रकम?
इंडिया
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
'सेव डेमोक्रेसी मार्च, 5 बड़ी रैली…', INDIA गठबंधन की बैठक में लिए गए ये 5 बड़े फैसले
ऐस्ट्रो
October 2026 First Day: कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
कल से अक्टूबर, महीने का पहला दिन कैसे शुरू करें? सुबह उठकर करें ये 5 काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
BJP में टूट शुरू? धनराज और अखिलेश के साथ आई योगी के मंत्री की तस्वीर, लग रहे कयास
इंडिया
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
फ्री बिजली से शराब दुकानों पर एक्शन तक, CM विजय ने क्या कहा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget