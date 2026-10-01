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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation

कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation

कान में लगे छोटे Earbuds आखिर अलग-अलग भाषाओं को सेकेंडों में कैसे समझ लेते हैं? जानें Translation Earbuds की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और भाषा का ट्रांसलेशन करती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 01 Oct 2026 10:06 AM (IST)
कान में लगे छोटे Earbuds आखिर अलग-अलग भाषाओं को सेकेंडों में कैसे समझ लेते हैं? जानें Translation Earbuds की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और भाषा का ट्रांसलेशन करती है.

आजकल ऐसे वायरलेस ईयरबड्स तेजी से फेमश हो रहे हैं जो दूसरी भाषा में कही गई बात को लगभग रियल टाइम में आपकी भाषा में सुना सकते हैं. पहली नजर में यह किसी जादू से कम नहीं लगता है लेकिन इसके पीछे माइक्रोफोन, स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और AI का पूरा सिस्टम काम करता है.

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Translation earbuds का काम सबसे पहले सामने वाले की आवाज को रिकॉर्ड करना होता है. इनमें लगे छोटे माइक्रोफोन आसपास की आवाजों के बीच से इंसानी आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं. कई मॉडल बीमफॉर्मिंग और नॉइज रिडक्शन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कैफे, सड़क या एयरपोर्ट जैसे शोर वाली जगहों पर भी आवाज साफ मिल सके. यानी ईयरबड खुद से किसी भाषा का मतलब नहीं समझता. उसका पहला काम सिर्फ आवाज को सही तरीके से पकड़ना है.
Translation earbuds का काम सबसे पहले सामने वाले की आवाज को रिकॉर्ड करना होता है. इनमें लगे छोटे माइक्रोफोन आसपास की आवाजों के बीच से इंसानी आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं. कई मॉडल बीमफॉर्मिंग और नॉइज रिडक्शन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कैफे, सड़क या एयरपोर्ट जैसे शोर वाली जगहों पर भी आवाज साफ मिल सके. यानी ईयरबड खुद से किसी भाषा का मतलब नहीं समझता. उसका पहला काम सिर्फ आवाज को सही तरीके से पकड़ना है.
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आवाज कैप्चर होने के बाद अगला चरण Automatic Speech Recognition यानी ASR का होता है. यह सिस्टम इंसान की बोली हुई आवाज को टेक्स्ट में बदलता है. जैसे अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में कहता है,
आवाज कैप्चर होने के बाद अगला चरण Automatic Speech Recognition यानी ASR का होता है. यह सिस्टम इंसान की बोली हुई आवाज को टेक्स्ट में बदलता है. जैसे अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में कहता है, "Where is the nearest station? तो सिस्टम पहले इस आवाज को पहचानकर उसके शब्दों को डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है. यहीं पर उच्चारण, तेज बोलने, बैकग्राउंड नॉइज और दो लोगों के एक साथ बोलने जैसी चीजें चुनौती बन सकती हैं.
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इसके बाद टेक्स्ट मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम तक पहुंचता है. यहां Neural Machine Translation और Natural Language Processing जैसी टेक्नोलॉजी वाक्य का संदर्भ समझकर उसे दूसरी भाषा में बदलती हैं. यानी सिस्टम सिर्फ हर शब्द का अलग-अलग ट्रांसलेशन नहीं करता है बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करता है. कुछ एडवांस सिस्टम AI और बड़े भाषा मॉडल जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
इसके बाद टेक्स्ट मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम तक पहुंचता है. यहां Neural Machine Translation और Natural Language Processing जैसी टेक्नोलॉजी वाक्य का संदर्भ समझकर उसे दूसरी भाषा में बदलती हैं. यानी सिस्टम सिर्फ हर शब्द का अलग-अलग ट्रांसलेशन नहीं करता है बल्कि पूरे वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करता है. कुछ एडवांस सिस्टम AI और बड़े भाषा मॉडल जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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ट्रांसलेशन तैयार होने के बाद Text-to-Speech यानी TTS टेक्नोलॉजी उस टेक्स्ट को दोबारा आवाज में बदलती है. इसके बाद यह ऑडियो आपके ईयरबड में पहुंचता है और आपको दूसरी भाषा में कही गई बात अपनी भाषा में सुनाई देती है.
ट्रांसलेशन तैयार होने के बाद Text-to-Speech यानी TTS टेक्नोलॉजी उस टेक्स्ट को दोबारा आवाज में बदलती है. इसके बाद यह ऑडियो आपके ईयरबड में पहुंचता है और आपको दूसरी भाषा में कही गई बात अपनी भाषा में सुनाई देती है.
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आपको बता दें कि कई डिवाइस ट्रांसलेशन के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर करते हैं. फोन की ऐप ऑडियो को प्रोसेस करके क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस से रिजल्ट हासिल कर सकती है. वहीं कुछ एडवांस सिस्टम कुछ भाषाओं के लिए ऑन-डिवाइस या ऑफलाइन ट्रांसलेशन भी देते हैं. यह सुविधा मॉडल और भाषा के हिसाब से अलग-अलग होती है.
आपको बता दें कि कई डिवाइस ट्रांसलेशन के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट पर निर्भर करते हैं. फोन की ऐप ऑडियो को प्रोसेस करके क्लाउड बेस्ड ट्रांसलेशन सर्विस से रिजल्ट हासिल कर सकती है. वहीं कुछ एडवांस सिस्टम कुछ भाषाओं के लिए ऑन-डिवाइस या ऑफलाइन ट्रांसलेशन भी देते हैं. यह सुविधा मॉडल और भाषा के हिसाब से अलग-अलग होती है.
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यह टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद होती है लेकिन इसे इंसानी इंटरप्रेटर का पूरी तरह ऑप्शन समझना सही नहीं होगा. साफ आवाज और शांत वातावरण में रिजल्ट बेहतर मिलते हैं जबकि शोर, स्लैंग, भारी एक्सेंट, बहुत तेज बोलने या एक साथ कई लोगों के बोलने पर गलतियां बढ़ सकती हैं.
यह टेक्नोलॉजी काफी फायदेमंद होती है लेकिन इसे इंसानी इंटरप्रेटर का पूरी तरह ऑप्शन समझना सही नहीं होगा. साफ आवाज और शांत वातावरण में रिजल्ट बेहतर मिलते हैं जबकि शोर, स्लैंग, भारी एक्सेंट, बहुत तेज बोलने या एक साथ कई लोगों के बोलने पर गलतियां बढ़ सकती हैं.
Published at : 01 Oct 2026 10:06 AM (IST)
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