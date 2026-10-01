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कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation
कान में लगे छोटे Earbuds आखिर अलग-अलग भाषाओं को सेकेंडों में कैसे समझ लेते हैं? जानें Translation Earbuds की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और भाषा का ट्रांसलेशन करती है.
आजकल ऐसे वायरलेस ईयरबड्स तेजी से फेमश हो रहे हैं जो दूसरी भाषा में कही गई बात को लगभग रियल टाइम में आपकी भाषा में सुना सकते हैं. पहली नजर में यह किसी जादू से कम नहीं लगता है लेकिन इसके पीछे माइक्रोफोन, स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और AI का पूरा सिस्टम काम करता है.
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Published at : 01 Oct 2026 10:06 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
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कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation
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