कान में लगे Earbuds कैसे बदल देते हैं भाषा? सेकेंडों में ऐसे होता है Translation

Translation earbuds का काम सबसे पहले सामने वाले की आवाज को रिकॉर्ड करना होता है. इनमें लगे छोटे माइक्रोफोन आसपास की आवाजों के बीच से इंसानी आवाज को पहचानने की कोशिश करते हैं. कई मॉडल बीमफॉर्मिंग और नॉइज रिडक्शन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे कैफे, सड़क या एयरपोर्ट जैसे शोर वाली जगहों पर भी आवाज साफ मिल सके. यानी ईयरबड खुद से किसी भाषा का मतलब नहीं समझता. उसका पहला काम सिर्फ आवाज को सही तरीके से पकड़ना है.