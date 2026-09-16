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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीApple Watch की Hidden Settings आएंगी काम, यूजर्स जरूर जानें ये Tricks

Apple Watch की Hidden Settings आएंगी काम, यूजर्स जरूर जानें ये Tricks

Apple Watch में कई ऐसे Hidden Features हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आ सकते हैं. हाथ के इशारों से Watch कंट्रोल करने से लेकर गुम iPhone ढूंढने तक, Apple Watch में कई फीचर्स हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Apple Watch में कई ऐसे Hidden Features हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आ सकते हैं. हाथ के इशारों से Watch कंट्रोल करने से लेकर गुम iPhone ढूंढने तक, Apple Watch में कई फीचर्स हैं.

Apple Watch को ज्यादातर लोग वर्कआउट ट्रैक करने, नींद पर नजर रखने, नोटिफिकेशन देखने या फोन से दूर रहते हुए टाइमर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन Apple Watch में कई ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हर यूजर को शायद पता नहीं होता है. इनमें कुछ फीचर्स रोजमर्रा के छोटे-छोटे कामों को आसान बना सकते हैं, जबकि कुछ हेल्थ डेटा और दूसरे Apple डिवाइसेज के इस्तेमाल में मदद करते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ फीचर्स Apple Watch SE में भी काम करते हैं. अगर आपके पास Apple Watch है, तो इन छिपे हुए फीचर्स के बारे में जानना आपके लिए काफी काम का हो सकता है.

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अगर आपके दोनों हाथ बिजी हैं, तो Apple Watch को कुछ आसान Hand Gestures से कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए Settings खोलें और Accessibility में जाकर Hand Gestures ऑन करने के बाद Single Pinch, Double Pinch, Single Fist Clench और Double Fist Clench जैसे चार Gestures मिलते हैं. इनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है. वहीं Series 9 और Ultra मॉडल में Double Tap फीचर भी मिलता है, जो स्क्रीन पर दिख रहे काम के हिसाब से Action करता है.
अगर आपके दोनों हाथ बिजी हैं, तो Apple Watch को कुछ आसान Hand Gestures से कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए Settings खोलें और Accessibility में जाकर Hand Gestures ऑन करने के बाद Single Pinch, Double Pinch, Single Fist Clench और Double Fist Clench जैसे चार Gestures मिलते हैं. इनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है. वहीं Series 9 और Ultra मॉडल में Double Tap फीचर भी मिलता है, जो स्क्रीन पर दिख रहे काम के हिसाब से Action करता है.
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Apple Watch सिर्फ Activity Rings और Sleep Tracking तक सीमित नहीं है. iPhone के Health App में Show All Health Data या Edit ऑप्शन से कई तरह का डेटा देखा जा सकता है. इसमें Daylight में बिताया समय, चढ़ी गई सीढ़ियां, Stand Hours, Walking Speed, Walking Steadiness और Step Length जैसी जानकारी शामिल है. कुछ डेटा के लिए दूसरे सोर्स या मैनुयल इनपुट की जरूरत पड़ सकती है.
Apple Watch सिर्फ Activity Rings और Sleep Tracking तक सीमित नहीं है. iPhone के Health App में Show All Health Data या Edit ऑप्शन से कई तरह का डेटा देखा जा सकता है. इसमें Daylight में बिताया समय, चढ़ी गई सीढ़ियां, Stand Hours, Walking Speed, Walking Steadiness और Step Length जैसी जानकारी शामिल है. कुछ डेटा के लिए दूसरे सोर्स या मैनुयल इनपुट की जरूरत पड़ सकती है.
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Apple Watch की मदद से Mac को जल्दी Unlock किया जा सकता है. इसके लिए Mac की Settings में Touch ID & Password पर जाकर Apple Watch का ऑप्शन ऑन करना होता है. इसके बाद Watch की मदद से Mac Unlock हो सकता है. कुछ मामलों में Watch का इस्तेमाल कुछ Password Requests को Approve करने के लिए भी किया जा सकता है.
Apple Watch की मदद से Mac को जल्दी Unlock किया जा सकता है. इसके लिए Mac की Settings में Touch ID & Password पर जाकर Apple Watch का ऑप्शन ऑन करना होता है. इसके बाद Watch की मदद से Mac Unlock हो सकता है. कुछ मामलों में Watch का इस्तेमाल कुछ Password Requests को Approve करने के लिए भी किया जा सकता है.
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Apple Watch की मदद से iPhone Unlock करने का ऑप्शन भी मौजूद है. iPhone में Settings में Face ID & Passcode में जाकर Unlock With Apple Watch को ऑन किया जा सकता है. वहीं Watch को iPhone से Unlock करने के लिए Watch App के Passcode सेक्शन में Unlock with iPhone ऑप्शन मिलता है.
Apple Watch की मदद से iPhone Unlock करने का ऑप्शन भी मौजूद है. iPhone में Settings में Face ID & Passcode में जाकर Unlock With Apple Watch को ऑन किया जा सकता है. वहीं Watch को iPhone से Unlock करने के लिए Watch App के Passcode सेक्शन में Unlock with iPhone ऑप्शन मिलता है.
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Apple Watch पर Shazam की मदद से किसी गाने को जल्दी पहचान सकते हैं. App को सेटअप करने के बाद गाना सुनते समय एक टैप से उसे पहचानने की कोशिश की जा सकती है. अगर उस समय इंटरनेट नहीं है, तो Shazam गाने की जानकारी बाद में खोजने के लिए उसे सेव भी कर सकता है.
Apple Watch पर Shazam की मदद से किसी गाने को जल्दी पहचान सकते हैं. App को सेटअप करने के बाद गाना सुनते समय एक टैप से उसे पहचानने की कोशिश की जा सकती है. अगर उस समय इंटरनेट नहीं है, तो Shazam गाने की जानकारी बाद में खोजने के लिए उसे सेव भी कर सकता है.
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अगर iPhone आसपास कहीं रखा है और मिल नहीं रहा, तो Apple Watch के Control Center से iPhone को तेज आवाज में बजाया जा सकता है. iPhone आइकन को Touch and Hold करने पर फोन की Flash Light भी चमक सकती है, जिससे अंधेरे में उसे ढूंढना आसान हो सकता है. अगर डिवाइस Precision Finding सपोर्ट करता है, तो Watch दिशा बताने में भी मदद कर सकती है.
अगर iPhone आसपास कहीं रखा है और मिल नहीं रहा, तो Apple Watch के Control Center से iPhone को तेज आवाज में बजाया जा सकता है. iPhone आइकन को Touch and Hold करने पर फोन की Flash Light भी चमक सकती है, जिससे अंधेरे में उसे ढूंढना आसान हो सकता है. अगर डिवाइस Precision Finding सपोर्ट करता है, तो Watch दिशा बताने में भी मदद कर सकती है.
Published at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Apple Watch Apple TECH NEWS HINDI

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