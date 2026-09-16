Apple Watch की Hidden Settings आएंगी काम, यूजर्स जरूर जानें ये Tricks

अगर आपके दोनों हाथ बिजी हैं, तो Apple Watch को कुछ आसान Hand Gestures से कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए Settings खोलें और Accessibility में जाकर Hand Gestures ऑन करने के बाद Single Pinch, Double Pinch, Single Fist Clench और Double Fist Clench जैसे चार Gestures मिलते हैं. इनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है. वहीं Series 9 और Ultra मॉडल में Double Tap फीचर भी मिलता है, जो स्क्रीन पर दिख रहे काम के हिसाब से Action करता है.