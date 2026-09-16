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Apple Watch की Hidden Settings आएंगी काम, यूजर्स जरूर जानें ये Tricks
Apple Watch में कई ऐसे Hidden Features हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी काम आ सकते हैं. हाथ के इशारों से Watch कंट्रोल करने से लेकर गुम iPhone ढूंढने तक, Apple Watch में कई फीचर्स हैं.
Apple Watch को ज्यादातर लोग वर्कआउट ट्रैक करने, नींद पर नजर रखने, नोटिफिकेशन देखने या फोन से दूर रहते हुए टाइमर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन Apple Watch में कई ऐसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हर यूजर को शायद पता नहीं होता है. इनमें कुछ फीचर्स रोजमर्रा के छोटे-छोटे कामों को आसान बना सकते हैं, जबकि कुछ हेल्थ डेटा और दूसरे Apple डिवाइसेज के इस्तेमाल में मदद करते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कुछ फीचर्स Apple Watch SE में भी काम करते हैं. अगर आपके पास Apple Watch है, तो इन छिपे हुए फीचर्स के बारे में जानना आपके लिए काफी काम का हो सकता है.
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Published at : 16 Sep 2026 10:31 AM (IST)
Tags :Apple Watch Apple TECH NEWS HINDI
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