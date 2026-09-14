बारिश में भीग गया फोन? भूलकर भी तुरंत न लगाएं चार्जर, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

फोन को चावल के डिब्बे में रखने का तरीका भी काफी फेमश है लेकिन ये भरोसेमंद समाधान नहीं माना जाता. चावल के छोटे कण पोर्ट के अंदर फंस सकते हैं और समस्या को बढ़ा सकते हैं. सिर्फ बाहर से सूखा दिखने पर फोन को तुरंत चार्ज न करें. खासकर अगर फोन बारिश में काफी देर तक भीगा है या चार्जिंग पोर्ट में नमी दिखाई दे रही है तो उसे ज्यादा समय तक सूखने दें. यदि नमी की चेतावनी लगातार बनी रहती है या फोन सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा है तो सर्विस सेंटर की मदद लेना बेहतर है.