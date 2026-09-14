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बारिश में भीग गया फोन? भूलकर भी तुरंत न लगाएं चार्जर, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान
बारिश में फोन भीग जाए तो तुरंत चार्जर लगाना भारी पड़ सकता ह. आइए जानते हैं कि गीले फोन को चार्ज करने से क्या नुकसान हो सकता है और ऐसी कंडिशन में क्या सावधानी बरतनी चाहिए
बारिश के मौसम में स्मार्टफोन का भीग जाना आम बात है. कई बार फोन हल्का गीला होने के बाद भी ठीक से काम करता रहता है, इसलिए लोग तुरंत उसे चार्जिंग पर लगा देते हैं. लेकिन यही गलती फोन के लिए भारी पड़ सकती है. चार्जिंग पोर्ट में मौजूद नमी बिजली के संपर्क में आकर शॉर्ट सर्किट, जंग या दूसरे हार्डवेयर नुकसान की वजह बन सकती है.
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Published at : 14 Sep 2026 03:33 PM (IST)
Tags :Smartphone TECH NEWS HINDI
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