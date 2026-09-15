कितनी है iPhone 18 Pro Max की रिपेयर कॉस्ट! हैरान कर देगा आंकड़ा

आपको बता दें कि अगर फोन गिरने पर नुकसान केवल डिस्प्ले तक सीमित नहीं रहता है. कैमरा मॉड्यूल, बैक ग्लास, फ्रेम या दूसरे इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचने पर रिपेयर बिल और बढ़ सकता है. ऐसे मामलों में Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर से मिलने वाला फाइनल अंदाजा डैमेज को चेक करने के बाद ही तय हो पाता है. यानी फोन जितना महंगा होगा, उसके प्रीमियम कंपोनेंट्स को बदलने का खर्च भी उतना ही ज्यादा होता है. यही वजह है कि iPhone 18 Pro Max को केवल खरीदते समय ही नहीं, इस्तेमाल करते वक्त भी काफी सावधानी की जरूरत है.