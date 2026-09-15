गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकितनी है iPhone 18 Pro Max की रिपेयर कॉस्ट! हैरान कर देगा आंकड़ा

कितनी है iPhone 18 Pro Max की रिपेयर कॉस्ट! हैरान कर देगा आंकड़ा

iPhone 18 Pro Max टूटने या खराब होने पर रिपेयर कराने में कितना खर्च आएगा? जानें स्क्रीन, बैक ग्लास और दूसरे पार्ट्स की कीमत जो आपका बजट बिगाड़ सकती है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Sep 2026 10:57 AM (IST)
iPhone 18 Pro Max टूटने या खराब होने पर रिपेयर कराने में कितना खर्च आएगा? जानें स्क्रीन, बैक ग्लास और दूसरे पार्ट्स की कीमत जो आपका बजट बिगाड़ सकती है.

Apple ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया है. इसमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल है. इन दोनों फोन में कंपनी ने कई सारे बेहतरीन फीचर्स उपलब्ध कराए हैं. वहीं, कंपनी ने मैक्स मॉडल की भारत में शुरूआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 3.14 लाख रुपये तक जाती है. अब इतना महंगा फोन तो जाहिर सी बात है इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर iPhone 18 Pro Max में कोई खराबी आती है तो इसका रिपेयर कॉस्ट कितना होगा.

1/6
जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro Max जैसे प्रीमियम फोन में सबसे ज्यादा चिंता डिस्प्ले टूटने की रहती है. फोन हाथ से गिरने पर स्क्रीन को नुकसान पहुंचता है तो रिपेयर बिल काफी बड़ा हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मॉडल की स्क्रीन रिपेयर पर करीब 43 हजार रुपये के करीब का खर्च आ सकता है. इसका मतलब है कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.
जानकारी के अनुसार, iPhone 18 Pro Max जैसे प्रीमियम फोन में सबसे ज्यादा चिंता डिस्प्ले टूटने की रहती है. फोन हाथ से गिरने पर स्क्रीन को नुकसान पहुंचता है तो रिपेयर बिल काफी बड़ा हो सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मॉडल की स्क्रीन रिपेयर पर करीब 43 हजार रुपये के करीब का खर्च आ सकता है. इसका मतलब है कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.
2/6
इसी वजह से इतने महंगे फोन के साथ अच्छी क्वालिटी का कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना समझदारी होगी. खासकर उन लोगों को फोन ज्यादा सावधानी से रखना चाहिए जो बिना कवर के iPhone इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.
इसी वजह से इतने महंगे फोन के साथ अच्छी क्वालिटी का कवर और स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना समझदारी होगी. खासकर उन लोगों को फोन ज्यादा सावधानी से रखना चाहिए जो बिना कवर के iPhone इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.
3/6
इसके अलावा iPhone की बैटरी समय के साथ अपनी क्षमता खोती है और कुछ साल बाद उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है. iPhone 18 Pro सीरीज की बैटरी रिप्लेसमेंट कीमत भी पिछले मॉडल्स की तुलना में महंगी बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro Max की बैटरी बदलवाने के लिए करीब $128 यानी भारतीय रुपये में लगभग ₹11 हजार से ज्यादा खर्च हो सकता है. हालांकि असली कीमत सर्विस सेंटर, देश और डिवाइस की कंडिशन के आधार पर अलग हो सकती है.
इसके अलावा iPhone की बैटरी समय के साथ अपनी क्षमता खोती है और कुछ साल बाद उसे बदलवाने की जरूरत पड़ सकती है. iPhone 18 Pro सीरीज की बैटरी रिप्लेसमेंट कीमत भी पिछले मॉडल्स की तुलना में महंगी बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro Max की बैटरी बदलवाने के लिए करीब $128 यानी भारतीय रुपये में लगभग ₹11 हजार से ज्यादा खर्च हो सकता है. हालांकि असली कीमत सर्विस सेंटर, देश और डिवाइस की कंडिशन के आधार पर अलग हो सकती है.
4/6
आपको बता दें कि अगर फोन गिरने पर नुकसान केवल डिस्प्ले तक सीमित नहीं रहता है. कैमरा मॉड्यूल, बैक ग्लास, फ्रेम या दूसरे इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचने पर रिपेयर बिल और बढ़ सकता है. ऐसे मामलों में Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर से मिलने वाला फाइनल अंदाजा डैमेज को चेक करने के बाद ही तय हो पाता है. यानी फोन जितना महंगा होगा, उसके प्रीमियम कंपोनेंट्स को बदलने का खर्च भी उतना ही ज्यादा होता है. यही वजह है कि iPhone 18 Pro Max को केवल खरीदते समय ही नहीं, इस्तेमाल करते वक्त भी काफी सावधानी की जरूरत है.
आपको बता दें कि अगर फोन गिरने पर नुकसान केवल डिस्प्ले तक सीमित नहीं रहता है. कैमरा मॉड्यूल, बैक ग्लास, फ्रेम या दूसरे इंटरनल पार्ट्स को नुकसान पहुंचने पर रिपेयर बिल और बढ़ सकता है. ऐसे मामलों में Apple के अधिकृत सर्विस सेंटर से मिलने वाला फाइनल अंदाजा डैमेज को चेक करने के बाद ही तय हो पाता है. यानी फोन जितना महंगा होगा, उसके प्रीमियम कंपोनेंट्स को बदलने का खर्च भी उतना ही ज्यादा होता है. यही वजह है कि iPhone 18 Pro Max को केवल खरीदते समय ही नहीं, इस्तेमाल करते वक्त भी काफी सावधानी की जरूरत है.
5/6
अगर कोई व्यक्ति iPhone 18 Pro Max खरीद रहा है और फोन गिरने या accidental damage की चिंता रहती है तो AppleCare+ जैसे प्रोटेक्शन प्लान पर विचार किया जा सकता है. इससे कुछ तरह के accidental damage की कंडिशन में पूरी रिपेयर कीमत देने के बजाय कम सर्विस फीस में काम हो सकता है. हालांकि प्लान की कीमत और शर्तें अलग-अलग बाजारों में अलग हो सकती हैं.
अगर कोई व्यक्ति iPhone 18 Pro Max खरीद रहा है और फोन गिरने या accidental damage की चिंता रहती है तो AppleCare+ जैसे प्रोटेक्शन प्लान पर विचार किया जा सकता है. इससे कुछ तरह के accidental damage की कंडिशन में पूरी रिपेयर कीमत देने के बजाय कम सर्विस फीस में काम हो सकता है. हालांकि प्लान की कीमत और शर्तें अलग-अलग बाजारों में अलग हो सकती हैं.
6/6
iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत ही ₹1.79 लाख है और इसका टॉप मॉडल ₹3 लाख से ज्यादा का है. ऐसे में फोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा, प्रोसेसर और डिजाइन देखना काफी नहीं होता है. रिपेयर और सर्विस का खर्च भी बजट में शामिल करना चाहिए. खासकर अगर फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने की योजना है तो केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर और प्रोटेक्शन प्लान पर खर्च करना बाद में हजारों रुपये बचा सकता है.
iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत ही ₹1.79 लाख है और इसका टॉप मॉडल ₹3 लाख से ज्यादा का है. ऐसे में फोन खरीदते समय सिर्फ कैमरा, प्रोसेसर और डिजाइन देखना काफी नहीं होता है. रिपेयर और सर्विस का खर्च भी बजट में शामिल करना चाहिए. खासकर अगर फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने की योजना है तो केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर और प्रोटेक्शन प्लान पर खर्च करना बाद में हजारों रुपये बचा सकता है.
Published at : 15 Sep 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro Max

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?
boAt का B450, DA600 या Thunder-D, कौन-सा साउंडबार है बेस्ट?
टेक्नोलॉजी
VPN हमेशा ON रखने की आदत पड़ गई है? जानें ऐसा करना सही या गलत
VPN हमेशा ON रखने की आदत पड़ गई है? जानें ऐसा करना सही या गलत
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 FE हो गया लॉन्च! जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ
Samsung Galaxy S26 FE हो गया लॉन्च! जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक सब कुछ
टेक्नोलॉजी
आप हेल्दी हैं या बीमार? यह टी-शर्ट बताएगी आपकी सेहत का हाल
आप हेल्दी हैं या बीमार? यह टी-शर्ट बताएगी आपकी सेहत का हाल
Advertisement

वीडियोज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
दिल्ली में ब्रिक्स: दुनिया बदल रही है, और ब्रिक्स भी बदल रहा है !
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
भारत सरकार के एक्शन पर झुका मेटा, बच्चों से जुड़ी A to Z जानकारी देने पर राजी
महाराष्ट्र
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
मुंबई जाने पर अड़े मनोज जरांगे, आज अकेले करेंगे कूच; कोर्ट जाने की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
बिहार
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget