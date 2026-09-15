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कितनी है iPhone 18 Pro Max की रिपेयर कॉस्ट! हैरान कर देगा आंकड़ा
iPhone 18 Pro Max टूटने या खराब होने पर रिपेयर कराने में कितना खर्च आएगा? जानें स्क्रीन, बैक ग्लास और दूसरे पार्ट्स की कीमत जो आपका बजट बिगाड़ सकती है.
Apple ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप फोन iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया है. इसमें iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल है. इन दोनों फोन में कंपनी ने कई सारे बेहतरीन फीचर्स उपलब्ध कराए हैं. वहीं, कंपनी ने मैक्स मॉडल की भारत में शुरूआती कीमत 1,79,900 रुपये रखी है और इसके टॉप मॉडल की कीमत 3.14 लाख रुपये तक जाती है. अब इतना महंगा फोन तो जाहिर सी बात है इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर iPhone 18 Pro Max में कोई खराबी आती है तो इसका रिपेयर कॉस्ट कितना होगा.
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Published at : 15 Sep 2026 10:57 AM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro Max
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