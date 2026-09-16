उपचुनाव से पहले CM शुभेंदु अधिकारी बोले, 'मुस्लिमों के लिए टेस्ट है कि...'

पश्चिम बंगाल में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम वोटर्स के कहा है कि यह एक परीक्षा है और उनके पास यह तय करने का भी अवसर है कि वे राज्य की बीजेपी सरकार के साथ बने रहना चाहते हैं या नहीं.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीएम ने कहा कि नंदीग्राम और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को यह तय करना है कि वे इस परीक्षा में सफल होते हैं या असफल.

बीजेपी ही विकास करेगी- सीएम

उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि अल्पसंख्यकों को सोच कर फैसले लेने होंगे. विकास के साथ रहेंगे, न की धर्म के आधार पर बीजेपी का विरोध करेंगे. वो विरोध करेंगे तो करेंगे, लेकिन बीजेपी जीतेगी. विकास के साथ आने का मौका मिला है. नंदीग्राम में 30 फीसदी अल्पसंख्यक हैं और रेजिनगर में 70 फीसदी अल्पसंख्यक हैं. मैंने सभी से अपील की है. सरकार बीजेपी की है, यही विकास करेगी.

शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर के हल्दिया में एसडीओ कार्यालय में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हसीरानी रथ के नामांकन के नामांकन के दौरान भीड़ को संबोधित किया.

बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी- सीएम

उन्होंने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘यह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का सवाल नहीं है, विकास के जरिये समाज के सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना होगा.’’ नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे से खाली हुई है. उन्होंने भवानीपुर सीट को चुना है. वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख हुमायूं कबीर ने रेजिनगर और नौदा दोनों सीट से जीत दर्ज करने के बाद रेजिनगर सीट छोड़ दी. इसके बाद वहां चुनाव हो रहे हैं.

अधिकारी ने दावा किया कि नंदीग्राम में बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी. उन्होंने कहा कि मैं 10 हजार वोट से जीता था. लेकिन अभी जो माहौल है, पीएम मोदी के काम को जनता का समर्थन है. हम 50 हजार से अधिक वोटों से जीतेंगे.