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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहीरे-सोने से जड़े हैं ये Smartphones, कीमत 1 करोड़ तक; जानें पूरी डिटेल

हीरे-सोने से जड़े हैं ये Smartphones, कीमत 1 करोड़ तक; जानें पूरी डिटेल

iPhone Duo की करीब 3 लाख रुपये की कीमत आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन लग्जरी स्मार्टफोन की दुनिया इससे कहीं आगे है. कुछ ऐसे फोन भी हैं जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये तक पहुंचती है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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  • VERTU Agent Q 21 लाख, सुरक्षा, AI, कंसीयर्ज सुविधाएँ.

Apple के iPhone Duo की करीब 3 लाख रुपये की शुरुआती कीमत ने महंगे और प्रीमियम स्मार्टफोन्स को लेकर चर्चा बढ़ा दी है, लेकिन लग्जरी फोन की दुनिया में 3 लाख रुपये भी सबसे ज्यादा कीमत नहीं है. कुछ खास स्मार्टफोन्स की कीमत कई लाख रुपये से लेकर करीब 1 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. इन फोन्स को खास बनाने के लिए इनमें सोना, हीरे, रेयर लेदर और हाथ से की गई खास डिजाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ डिवाइसेज में बेहतर सिक्योरिटी, AI फीचर्स और 24 बाय 7 पर्सनल कॉन्सिएर्ज जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. तो आइए जानते हैं कि हीरे-सोने से जड़े इन Smartphones की कीमत और पूरी डिटेल क्या है.

हीरे-सोने से जड़े Smartphones की कीमत और डिटेल 

1. VERTU AlphaFold Gold IV और Green Diamond

करीब 95 लाख रुपये वाला VERTU AlphaFold अपने लग्जरी फोल्डेबल डिजाइन के लिए खास है. इसके Gold IV और Green Diamond एडिशन में 8.05-इंच की इनर फोल्डेबल स्क्रीन और 6.53-इंच का आउटर डिस्प्ले है. इसमें एयरोस्पेस-ग्रेड मटेरियल, रेयर एलिगेटर लेदर, सॉलिड गोल्ड डिटेलिंग और रेयर ग्रीन डायमंड्स का इस्तेमाल किया गया है.  फोन में Hermes Agent AI, A5 सिक्योरिटी चिप, मल्टी-लेयर्ड प्राइवेसी आर्किटेक्चर और 65W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,500mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है. 
 
2. Caviar iPhone 17 Pro Max Palmette 18K

करीब 94 लाख रुपये से शुरू होने वाला Caviar iPhone 17 Pro Max Palmette 18K अपने खास ज्वेलरी डिजाइन के लिए जाना जाता है. इसमें सामान्य फोन बॉडी की जगह 18-कैरेट सॉलिड गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है. इसके डिजाइन में मिडिल ईस्टर्न आर्ट और UAE के खजूर के पत्तों से प्रेरित बारीक डिजाइनिंग की गई है.

इसके iPhone 17 Pro Max वर्जन में 46 असली हीरे हाथ से लगाए गए हैं, जबकि पीछे Apple लोगो को 58 हीरों से सजाया गया है. यह एडिशन दुनिया भर में कुछ ही यूनिट्स तक सीमित है. 

यह भी पढ़ें - IAF का Dronathon 2026 शुरू, Pokhran में परखे जाएंगे एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम 

3. VERTU Agent Q Bespoke Himalaya Alligator Skin

करीब 21 लाख रुपये की कीमत वाला VERTU Agent Q लग्जरी डिजाइन के साथ सिक्योरिटी और AI पर भी फोकस करता है. फोन में रेयर हिमालय एलिगेटर लेदर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें A5 सिक्योरिटी चिप, ट्रिपल-सिस्टम हार्डवेयर आइसोलेशन और 10TB का एन्क्रिप्टेड पर्सनल डेटा वॉल्ट दिया गया है.  इसमें Ruby Key के जरिए VERTU के AI इकोसिस्टम का एक्सेस मिलता है, जिसमें 200 से ज्यादा स्पेशलाइज्ड AI एजेंट्स शामिल हैं. साथ ही 24 बाय 7 रियल-टाइम ह्यूमन कॉन्सिएर्ज सर्विस भी मिलती है.

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Pro की डिलीवरी में देरी, अक्टूबर तक करना होगा इंतजार

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 16 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Luxury Smartphones
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