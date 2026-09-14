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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी55 इंच Samsung या 65 इंच Xiaomi TV, किसे खरीदना सही?

55 इंच Samsung या 65 इंच Xiaomi TV, किसे खरीदना सही?

Samsung का 55 इंच टीवी बेहतर पिक्चर और वारंटी देता है, जबकि Xiaomi का 65 इंच टीवी बड़ी स्क्रीन और दमदार साउंड के साथ आता है. जानिए दोनों टीवी में कौन-सा आपके बजट के हिसाब से बेहतर रहेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 14 Sep 2026 10:01 AM (IST)
Samsung का 55 इंच टीवी बेहतर पिक्चर और वारंटी देता है, जबकि Xiaomi का 65 इंच टीवी बड़ी स्क्रीन और दमदार साउंड के साथ आता है. जानिए दोनों टीवी में कौन-सा आपके बजट के हिसाब से बेहतर रहेगा.

टीवी खरीदते समय अक्सर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्क्रीन साइज और ब्रांड को लेकर होता है. एक तरफ Samsung का 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी है, तो दूसरी ओर Xiaomi का 65 इंच 4K टीवी लगभग इसी कीमत में मिल रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि बेहतर पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स के लिए Samsung चुना जाए या बड़ी स्क्रीन के लिए Xiaomi को खरीदें. इन दोनों टीवी में 4K रेजोल्यूशन, स्मार्ट टीवी सपोर्ट और कई कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन डिस्प्ले साइज, रिफ्रेश रेट, साउंड आउटपुट, वारंटी और स्मार्ट फीचर्स के मामले में अंतर है. तो आइए जानते हैं दोनों में क्या खास है और किस टीवी को चुनना आपके लिए सही हो सकता है.

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Samsung Crystal Vision UA55CUE70AKL की कीमत 43,300 रुपए है. इसमें 55 इंच यानी 139.7 सेंटीमीटर की LED स्क्रीन मिलती है. वहीं Xiaomi X Series L65M8-A2IN की कीमत 41,500 रुपए है, लेकिन इसकी स्क्रीन 65 इंच यानी 165.1 सेंटीमीटर की है. Xiaomi टीवी Samsung से कम कीमत में बड़ी स्क्रीन देता है. हालांकि, Xiaomi मॉडल फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है.
Samsung Crystal Vision UA55CUE70AKL की कीमत 43,300 रुपए है. इसमें 55 इंच यानी 139.7 सेंटीमीटर की LED स्क्रीन मिलती है. वहीं Xiaomi X Series L65M8-A2IN की कीमत 41,500 रुपए है, लेकिन इसकी स्क्रीन 65 इंच यानी 165.1 सेंटीमीटर की है. Xiaomi टीवी Samsung से कम कीमत में बड़ी स्क्रीन देता है. हालांकि, Xiaomi मॉडल फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा है.
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दोनों टीवी में 4K रेजोल्यूशन दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 3840 बाय 2160 पिक्सल है. Samsung टीवी में 50Hz रिफ्रेश रेट और Crystal Processor 4K मिता है. इसमें HDR, HDR10 Plus, HLG और अपस्केलिंग सपोर्ट भी दिया गया है. Xiaomi टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट, Direct LED बैकलाइट और HDR10 सपोर्ट मिलता है. इसमें Dolby Vision का भी सपोर्ट दिया गया है.
दोनों टीवी में 4K रेजोल्यूशन दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 3840 बाय 2160 पिक्सल है. Samsung टीवी में 50Hz रिफ्रेश रेट और Crystal Processor 4K मिता है. इसमें HDR, HDR10 Plus, HLG और अपस्केलिंग सपोर्ट भी दिया गया है. Xiaomi टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट, Direct LED बैकलाइट और HDR10 सपोर्ट मिलता है. इसमें Dolby Vision का भी सपोर्ट दिया गया है.
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Samsung Crystal Vision टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जिनका कुल साउंड आउटपुट 20W है. दूसरी ओर Xiaomi टीवी में दो स्पीकर मिलते हैं और इनका कुल आउटपुट 30W है. Xiaomi मॉडल में Dolby Audio सपोर्ट भी दिया गया है.
Samsung Crystal Vision टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जिनका कुल साउंड आउटपुट 20W है. दूसरी ओर Xiaomi टीवी में दो स्पीकर मिलते हैं और इनका कुल आउटपुट 30W है. Xiaomi मॉडल में Dolby Audio सपोर्ट भी दिया गया है.
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Samsung टीवी में एक USB पोर्ट और तीन HDMI पोर्ट मिलते हैं. इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, स्क्रीन मिररिंग और डिजिटल ऑडियो आउटपुट का सपोर्ट है. Xiaomi टीवी में दो USB पोर्ट और तीन HDMI पोर्ट दिए गए हैं. इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet पोर्ट और स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन मिलता है.
Samsung टीवी में एक USB पोर्ट और तीन HDMI पोर्ट मिलते हैं. इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, स्क्रीन मिररिंग और डिजिटल ऑडियो आउटपुट का सपोर्ट है. Xiaomi टीवी में दो USB पोर्ट और तीन HDMI पोर्ट दिए गए हैं. इसमें डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet पोर्ट और स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन मिलता है.
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दोनों मॉडल स्मार्ट टीवी हैं और Netflix, YouTube, Hotstar और Prime Video जैसे ऐप्स सपोर्ट करते हैं. Samsung टीवी में Linux आधारित सिस्टम, स्क्रीन कास्टिंग, गेमिंग मोड और वॉयस रिकग्निशन दिया गया है. Xiaomi टीवी Google TV और PatchWall इंटरफेस पर काम करता है. इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज, स्मार्ट कंट्रोल रिमोट और वॉयस रिकग्निशन का सपोर्ट मिलता है.
दोनों मॉडल स्मार्ट टीवी हैं और Netflix, YouTube, Hotstar और Prime Video जैसे ऐप्स सपोर्ट करते हैं. Samsung टीवी में Linux आधारित सिस्टम, स्क्रीन कास्टिंग, गेमिंग मोड और वॉयस रिकग्निशन दिया गया है. Xiaomi टीवी Google TV और PatchWall इंटरफेस पर काम करता है. इसमें 2GB RAM, 8GB स्टोरेज, स्मार्ट कंट्रोल रिमोट और वॉयस रिकग्निशन का सपोर्ट मिलता है.
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Samsung टीवी के साथ 2 साल की वारंटी है, जबकि Xiaomi मॉडल में 1 साल की वारंटी मिलती है. अगर आपकी प्रेफरेंस बड़ी स्क्रीन, ज्यादा साउंड आउटपुट और Dolby Vision है, तो Xiaomi X Series बेहतर ऑप्शन है. वहीं Samsung टीवी में 2 साल की वारंटी, HDR10 Plus, अपस्केलिंग और Bluetooth 5.2 जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Samsung टीवी के साथ 2 साल की वारंटी है, जबकि Xiaomi मॉडल में 1 साल की वारंटी मिलती है. अगर आपकी प्रेफरेंस बड़ी स्क्रीन, ज्यादा साउंड आउटपुट और Dolby Vision है, तो Xiaomi X Series बेहतर ऑप्शन है. वहीं Samsung टीवी में 2 साल की वारंटी, HDR10 Plus, अपस्केलिंग और Bluetooth 5.2 जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Published at : 14 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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