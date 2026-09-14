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55 इंच Samsung या 65 इंच Xiaomi TV, किसे खरीदना सही?
Samsung का 55 इंच टीवी बेहतर पिक्चर और वारंटी देता है, जबकि Xiaomi का 65 इंच टीवी बड़ी स्क्रीन और दमदार साउंड के साथ आता है. जानिए दोनों टीवी में कौन-सा आपके बजट के हिसाब से बेहतर रहेगा.
टीवी खरीदते समय अक्सर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्क्रीन साइज और ब्रांड को लेकर होता है. एक तरफ Samsung का 55 इंच 4K स्मार्ट टीवी है, तो दूसरी ओर Xiaomi का 65 इंच 4K टीवी लगभग इसी कीमत में मिल रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि बेहतर पिक्चर क्वालिटी और फीचर्स के लिए Samsung चुना जाए या बड़ी स्क्रीन के लिए Xiaomi को खरीदें. इन दोनों टीवी में 4K रेजोल्यूशन, स्मार्ट टीवी सपोर्ट और कई कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन डिस्प्ले साइज, रिफ्रेश रेट, साउंड आउटपुट, वारंटी और स्मार्ट फीचर्स के मामले में अंतर है. तो आइए जानते हैं दोनों में क्या खास है और किस टीवी को चुनना आपके लिए सही हो सकता है.
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Published at : 14 Sep 2026 10:01 AM (IST)
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