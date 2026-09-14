55 इंच Samsung या 65 इंच Xiaomi TV, किसे खरीदना सही?

दोनों टीवी में 4K रेजोल्यूशन दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 3840 बाय 2160 पिक्सल है. Samsung टीवी में 50Hz रिफ्रेश रेट और Crystal Processor 4K मिता है. इसमें HDR, HDR10 Plus, HLG और अपस्केलिंग सपोर्ट भी दिया गया है. Xiaomi टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट, Direct LED बैकलाइट और HDR10 सपोर्ट मिलता है. इसमें Dolby Vision का भी सपोर्ट दिया गया है.