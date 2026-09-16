हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाले मक्का के दाने, गजब है पॉपकॉर्न बनने का यह वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहली नजर में लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है. वीडियो में कुछ लोग हेलिकॉप्टर में बैठकर आसमान की ऊंचाई से नीचे धधकते और खौलते ज्वालामुखी को देख रहे हैं. तभी वे हेलिकॉप्टर से कच्ची मक्का के दाने ज्वालामुखी में डाल देते हैं. इसके कुछ ही सेकंड बाद वहां जो नजारा दिखाई देता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. ज्वालामुखी के भीतर से अचानक पॉपकॉर्न का ऐसा फव्वारा निकलता है कि हेलिकॉप्टर में बैठे लोग भी उससे पूरी तरह सराबोर हो जाते हैं. वीडियो देखकर इंटरनेट पर लोग हैरान होने के साथ-साथ खूब मजे भी ले रहे हैं.

हेलिकॉप्टर से ज्वालामुखी में डाल दी मक्का

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग हेलिकॉप्टर में बैठकर एक विशाल ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ रहे हैं. नीचे लाल रंग का खौलता हुआ लावा दिखाई दे रहा है और आसपास का पूरा इलाका बेहद खतरनाक नजर आ रहा है. इसी दौरान हेलिकॉप्टर में बैठे लोग कच्ची मक्का के दाने नीचे ज्वालामुखी में फेंकते दिखाई देते हैं. इसके बाद सभी की नजरें नीचे ज्वालामुखी की तरफ टिक जाती हैं.

कुछ सेकंड बाद अचानक होने लगा कमाल

मक्का के दाने नीचे गिरते ही वीडियो में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ज्वालामुखी के भीतर से अचानक ढेर सारा पॉपकॉर्न बाहर निकलने लगता है. देखते ही देखते पॉपकॉर्न का फव्वारा आसमान की तरफ उठता है और इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि हेलिकॉप्टर भी उसकी चपेट में आ जाता है.

हेलिकॉप्टर में बैठे लोग हुए पॉपकॉर्न से सराबोर

इसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वह वीडियो को और भी मजेदार बना देता है. ज्वालामुखी से निकलता पॉपकॉर्न हेलिकॉप्टर तक पहुंचता है और अंदर बैठे लोगों पर गिरने लगता है. कुछ ही पल में हेलिकॉप्टर के अंदर पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न नजर आने लगता है. वहां बैठे लोग भी इस अजीबोगरीब नजारे का हिस्सा बन जाते हैं. वीडियो देखने वाले यूजर्स इसी सीन को देखकर सबसे ज्यादा हैरान हो रहे हैं.

ज्वालामुखी बना पॉपकॉर्न मशीन

वीडियो का कॉन्सेप्ट इतना अजीब और मजेदार है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. किसी को यह देखकर हंसी आ रही है तो कोई सोच रहा है कि आखिर ज्वालामुखी में मक्का डालने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है. इंटरनेट यूजर्स ने मजाक में ज्वालामुखी को ही पॉपकॉर्न बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मशीन बना दिया.

अब समझिए वीडियो का पूरा खेल

हालांकि वीडियो को देखने पर यह पूरा घटनाक्रम बिल्कुल असली जैसा नजर आता है, लेकिन असल में यह एक AI-generated वीडियो है. इसे वास्तविक घटना समझना सही नहीं होगा. ऐसे वीडियो में तकनीक की मदद से ऐसी तस्वीरें और घटनाएं तैयार की जा रही हैं, जो असल जिंदगी में संभव नहीं हैं. खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो लगातार नए-नए रूप में सामने आ रहे हैं.

एक वीडियो से शुरू हुआ नया ट्रेंड

इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स भी इसी तरह के अपने-अपने क्रिएटिव वीडियो तैयार कर रहे हैं. कोई अलग चीज को ज्वालामुखी में डालकर उससे अजीब नतीजा दिखा रहा है, तो कोई पूरे सीन को और ज्यादा मजेदार बनाने की कोशिश कर रहा है. यानी एक वायरल वीडियो ने देखते ही देखते एक नए AI वीडियो ट्रेंड का रूप ले लिया है.

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इंटरनेट पर लोगों का फूटा हंसी का फव्वारा

वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर मजे ले रहे हैं. लोगों का कहना है कि इंटरनेट पर अब कुछ भी संभव है. एक तरफ वीडियो में खतरनाक ज्वालामुखी दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ उससे निकलता पॉपकॉर्न पूरे सीन को कॉमेडी में बदल देता है. यही वजह है कि वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है और यूजर्स इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं.

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