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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन

'कुरान में जो हुक्म है, हम उसी पर चलेंगे', UCC पर बोले सपा नेता ST हसन

मुरादाबाद में पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने UCC को लेकर प्रतिक्रिया दी है कि वो कुरान और शरियत के हुक्म के हिसाब से चलेंगे. उन्होंने बीजेपी पर हिन्दू-मुस्लिम के बीच विवाद कराने का आरोप लगाया.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 16 Sep 2026 08:15 AM (IST)
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केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में 2029 तक यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने पर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉ एसटी हसन ने कहा कि वे कुरान की रोशनी में बताए गए प्रावधानों को मानेंगे. एसटी हसन ने कहा कि हम शरियत की मांग करेंगे और कुरान में जो हुक्म दिया गया है, हम उसी पर चलेंगे.

पूर्व सांसद ने आगे कि अपने परिवार और बेटियों को कितना देना है, यह तय करने का अधिकार उन्हें होना चाहिए. उन्होंने इसे माहौल खराब करने वाली राजनीति बताया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह लोग यही कर सकते हैं, इन्हें न महंगाई पर कुछ करना है, न बेरोजगारी पर और न किसानों और मध्यमवर्ग के लिए. इनके घटक दल ही तैयार नहीं हैं.

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मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप 

डॉ एसटी हसन ने UCC को लेकर सहारनपुर और मुरादाबाद की मस्जिदों को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि UCC के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. यह हर बार कुछ इसी तरह का लाते हैं जिससे हिन्दू-मुस्लिम में तनाव बढ़े. इससे पहले वंदेमातरम् को लेकर भी विवाद खड़ा किया गया.

उन्होंने अंतिम संस्कार की परंपराओं का जिक्र करते हुए कहा कि कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी को जलाया जाए और कोई हिंदू नहीं चाहेगा कि उसकी बॉडी को दफनाया जाए.

इमरान मसूद पर निशाना 

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों को लेकर भी एसटी हसन ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इमरान मसूद की सपा नेताओं से कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गठबंधन को लेकर टिपणी करें. एसटी हसन ने कहा कि न तो वह और न ही कोई 'छुटभैया नेता' यह तय करेगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद के इस तरह के बयानों से भाजपा को फायदा होता है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:15 AM (IST)
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UCC ST Hasan UP NEWS
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