म्यूजिक, कॉल और रोजाना इस्तेमाल के लिए 4 TWS ईयरबड्स, जानें इनमें क्या खास?

TWS ईयरबड्स आजकल रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी आम हो गए हैं. लोग इनका इस्तेमाल म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, कॉल करने और अलग-अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं. ऐसे में सिर्फ अच्छी आवाज ही नहीं, बल्कि ANC, बैटरी, कनेक्टिविटी और दूसरे फीचर्स भी जरूरी हो गए हैं.

boAt के Nirvana Zenith Pro, Airdopes Prime 800D, Airdopes Prime 701 ANC और Airdopes Plus 222 अलग-अलग फीचर्स के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इनमें क्या खास है?

boAt Nirvana Zenith Pro

Nirvana Zenith Pro में 50dB तक का हाइब्रिड अडैप्टिव एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) मिलता है. सामान्य ANC एक तय स्तर पर शोर कम करता है, जबकि अडैप्टिव ANC आसपास के माहौल के हिसाब से नॉइस कैंसिलेशन को बदल सकता है.

इसमें LDAC के जरिए Hi-Res Audio का सपोर्ट मिलता है. साथ ही, बेहतर और ज्यादा इमर्सिव साउंड के लिए boAt Spatial Audio भी दिया गया है.

ईयरबड्स ASAP Charge के साथ 80 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं. कंपनी के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, 10 मिनट की चार्जिंग से 250 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है.

कॉल के लिए इसमें AI-ENx टेक्नोलॉजी के साथ 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं. इसमें 12mm ड्राइवर्स और boAt Signature Sound भी मिलता है.

इसके अलावा Mimi का Adaptive EQ फीचर यूजर्स को अपनी सुनने की जरूरत के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हियरिंग प्रोफाइल बनाने की सुविधा देता है.

boAt Airdopes Prime 800D

Airdopes Prime 800D में Dolby Audio और 11mm डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं. इसमें boAt Signature Sound मिलता है.

चार्जिंग केस के साथ ईयरबड्स कुल 45 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं. कॉलिंग के लिए इसमें AI-ENx टेक्नोलॉजी के साथ 4 माइक्रोफोन दिए गए हैं.

इसमें Multipoint Connectivity भी है. इसकी मदद से ईयरबड्स को एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है.

अगर आप अक्सर फोन और लैपटॉप के बीच स्विच करते हैं तो यह फीचर काम आ सकता है. जरूरत के मुताबिक, ईयरबड्स कनेक्टेड डिवाइस के बीच ऑडियो स्विच कर सकते हैं.

boAt Airdopes Prime 701 ANC

Airdopes Prime 701 ANC में 46dB हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और 50 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है. हाइब्रिड ANC में ईयरबड्स के अंदर और बाहर मौजूद माइक्रोफोन आसपास की आवाज को पहचानते हैं. इससे बाहर के शोर को कम करने में मदद मिलती है. कंपनी के मुताबिक, Hybrid ANC सामान्य ANC की तुलना में 40% तक बेहतर नॉइस कैंसिलेशन दे सकता है.

इसमें ASAP Charge है. 10 मिनट की चार्जिंग के बाद 180 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है. इस ईयरबड्स में 24-bit boAt Spatial Audio और Multipoint Connectivity भी दी गई है.

कॉल के लिए 4 माइक्रोफोन और AI-ENx टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसे बैकग्राउंड नॉइज वाले माहौल में ज्यादा बेहतरीन कॉल के लिए डिजाइन किया गया है.

Prime 701 ANC में Google Gemini के साथ CREST AI भी दिया गया है. इसमें 25 भाषाओं तक आमने-सामने ट्रांसलेशन, AI आधारित लर्निंग और चैट फीचर्स और आवाज के जरिए डिवाइस कंट्रोल जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

boAt Airdopes Plus 222

Airdopes Plus 222 में 60 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें 13mm ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिन्हें दमदार और साफ ऑडियो के लिए डिजाइन किया गया है. म्यूजिक और वीडियो के लिए इसमें Immersive Spatial Audio भी मिलता है.

यूजर्स boAt Hearables App के जरिए ईयरबड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. इसमें टच कंट्रोल और फर्मवेयर अपडेट जैसे विकल्प मिलते हैं. ऐप में Ring My Buds फीचर भी दिया गया है.

इसमें Dual-Pairing Multipoint Connectivity और गेमिंग के लिए BEAST Mode दिया गया है, जिसमें 55ms की लो लेटेंसी मिलती है. इसमें Siri और Google Assistant के लिए Voice Assistant सपोर्ट भी है.

कीमत और उपलब्धता

मॉडल कीमत उपलब्धता boAt Nirvana Zenith Pro ₹3,199 boAt Website, Amazon, Flipkart boAt Airdopes Prime 800D ₹1,999 boAt Website, Amazon, Flipkart boAt Airdopes Prime 701 ANC ₹2,599 boAt Website, Amazon, Flipkart boAt Airdopes Plus 222 ₹1,099 boAt Website, Amazon



कौन-सा TWS ईयरबड आपके लिए है?

इन चारों मॉडल को अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. म्यूजिक सुनने वाले यूजर्स ऑडियो फीचर्स को प्राथमिकता दे सकते हैं. ज्यादा कॉल करने वालों के लिए माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण हो सकती है. वहीं, कई डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए Multipoint Connectivity काम की हो सकती है. गेमिंग करने वाले यूजर्स लो-लेटेंसी मोड वाले मॉडल पसंद कर सकते हैं.

Nirvana Zenith Pro में ANC, LDAC, पर्सनलाइज्ड ऑडियो, Spatial Audio और 80 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है.

Prime 800D में Dolby Audio, कॉलिंग फीचर्स और Multipoint Connectivity दी गई है.

Prime 701 ANC में नॉइस कैंसिलेशन और CREST AI फीचर्स मिलते हैं.

Airdopes Plus 222 में ज्यादा बैटरी लाइफ, Spatial Audio, ऐप के जरिए कस्टमाइजेशन और गेमिंग से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं.

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