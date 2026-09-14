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iPhone Duo में नहीं मिलेंगे iPhone 18 Pro के ये खास फीचर्स, खरीदने से पहले जान लें बड़ा अंतर
iPhone Duo खरीदने से पहले जान लें कि इसमें iPhone 18 Pro के कौन-कौन से खास फीचर्स नहीं मिलेंगे. जानिए दोनों मॉडल्स के बीच का बड़ा अंतर.
Apple ने आखिरकार अपना पहला फोल्डेबल iPhone Duo पेश कर दिया है. बड़ी फोल्डिंग स्क्रीन, दमदार A20 Pro चिप और प्रीमियम डिजाइन के कारण ये फोन काफी चर्चा में है. हालांकि, अगर आप इसे सिर्फ इसलिए खरीदने का मन बना रहे हैं कि इसमें iPhone 18 Pro जैसे सभी कैमरा फीचर्स मिलेंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. iPhone Duo का कैमरा सेटअप Pro मॉडल से अलग है.
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Published at : 14 Sep 2026 02:37 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI IPhone Duo
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