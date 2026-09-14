iPhone Duo में नहीं मिलेंगे iPhone 18 Pro के ये खास फीचर्स, खरीदने से पहले जान लें बड़ा अंतर

आपको बता दें कि Duo और 18 Pro के बीच सबसे बड़ा कैमरा अंतर टेलीफोटो लेंस का है. iPhone Duo में अलग टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता है. इसका मतलब है कि दूर की चीजों की क्लोज-अप फोटो लेने के मामले में ये 18 Pro जितना सक्षम नहीं होगा. खासकर पोर्ट्रेट और लॉन्ग-रेंज फोटोग्राफी करने वाले यूजर्स को ये अंतर महसूस हो सकता है.