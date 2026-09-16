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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द

इमरान खान की हालत पर 7 पूर्व कप्तानों का छलका दर्द

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व क्रिकेट कप्तानों ने उनके स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Sep 2026 08:17 AM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के पूर्व 7 कप्तानों ने इमरान खान के स्वास्थ्य और उनके इलाज को लेकर चिंता व्यक्त की है. ग्रेग चैपल समेत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के 7 कप्तान रह चुके क्रिकेटरों ने विदेश मंत्री पेनी वोंग के समक्ष यह मुद्दा उठाया है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करे. इमरान खान 3 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद हैं और उन्हें अभी अदियाला जेल में रखा गया है.

ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, मार्क टेलर, इयान चैपल, इयान हयूजस और बेलिंडा क्लार्क ने पत्र में लिखा कि वे बतौर पूर्व क्रिकेटर एक साथी खिलाड़ी के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं. इन 7 पूर्व कप्तानों ने उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया, जिनमें इमरान खान को पर्याप्त मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, परिवार से सीमित संपर्क और कानूनी सलाह तक बहुत कम पहुंच के दावे किए गए थे. उन सभी ने यह भी साफ किया कि उन्होंने खान के खिलाफ किसी कानूनी या राजनीतिक मामले पर कोई पक्ष नहीं लिया है.

पत्र में लिखा गया - हमने इमरान खान के खिलाफ किसी राजनीतिक या कानूनी मामले पर कोई पक्ष नहीं लिया है, यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है. मगर जेल में बंद किसी भी व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, यह इंसानियत का मामला बन जाता है, फिर चाहे राजनीतिक में कुछ भी क्यों ना हुआ हो. 

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कुछ सप्ताह पहले ही विश्व के 22 पूर्व क्रिकेटरों ने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की थी. उन 22 क्रिकेटरों में सुनील गावस्कर और कपिल देव भी शामिल थे. अब ऑस्ट्रेलिया के 7 पूर्व कप्तानों ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से आग्रह किया कि वह पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बात करे.

इमरान खान के मामले ने इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के दौरान भी जोर पकड़ा था. लॉर्ड्स टेस्ट में एक लंच ब्रेक के दौरान पूर्व क्रिकेटर माइकल एथरटन ने इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान का इंटरव्यू लिया था. उन्होंने जेल में अपने पिता की बिगड़ती सेहत और उनके हालात के बारे में बात की थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Sep 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
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