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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीछोटी Kitchen में बड़े काम करेंगे ये 5 Gadgets, जानें पूरी डिटेल

छोटी Kitchen में बड़े काम करेंगे ये 5 Gadgets, जानें पूरी डिटेल

छोटी किचन में चाय बनाने से लेकर नाश्ता तैयार करने, सब्जियां काटने और स्नैक्स बनाने तक, रोजमर्रा के कई काम ऐसे हैं जिन्हें सही गैजेट्स की मदद से आसान बनाया जा सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 Sep 2026 09:12 AM (IST)
छोटी किचन में चाय बनाने से लेकर नाश्ता तैयार करने, सब्जियां काटने और स्नैक्स बनाने तक, रोजमर्रा के कई काम ऐसे हैं जिन्हें सही गैजेट्स की मदद से आसान बनाया जा सकता है.

छोटी रसोई में जगह कम होने का मतलब यह नहीं कि खाना बनाने के ऑप्शन भी सीमित हो जाएं. सही गैजेट्स का चुनाव करके आप कम स्पेस में भी चाय, नाश्ता, सब्जियों की तैयारी और स्नैक्स बनाने जैसे कई काम आसानी से कर सकते हैं. ऐसे डिवाइस खासतौर पर PG, हॉस्टल, किराये के घरों, स्टूडियो अपार्टमेंट और छोटी फैमिली किचन के लिए यूजफुल हो सकते हैं. तो आइए आज हम आपको ऐसे 5 कॉम्पैक्ट किचन गैजेट्स के बारे में बताते हैं, जो कम जगह लेते हैं और रोजमर्रा के कई काम संभाल सकते हैं.

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छोटी किचन में मल्टी कुकर और एग बॉयलर काफी काम आ सकता है. एक ही डिवाइस से अंडे उबालने, मोमोज या इडली स्टीम करने, सब्जियां पकाने और बेबी फूड तैयार करने जैसे काम किए जा सकते हैं. Glen का 3-in-1 Multi Cooker Egg Boiler 45 मिनट के टाइमर के साथ आता है. इसमें 350W की पावर मिलती है और इसकी कीमत 1,497 रुपये है. ज्यादा स्टीमिंग क्षमता वाले इसके अपग्रेडेड वेरिएंट की कीमत 2,195 रुपये है. वहीं, सिर्फ अंडे उबालने के लिए Glen Egg Boiler में एक साथ 7 अंडे तैयार किए जा सकते हैं. इसकी कीमत 907 रुपये है.
छोटी किचन में मल्टी कुकर और एग बॉयलर काफी काम आ सकता है. एक ही डिवाइस से अंडे उबालने, मोमोज या इडली स्टीम करने, सब्जियां पकाने और बेबी फूड तैयार करने जैसे काम किए जा सकते हैं. Glen का 3-in-1 Multi Cooker Egg Boiler 45 मिनट के टाइमर के साथ आता है. इसमें 350W की पावर मिलती है और इसकी कीमत 1,497 रुपये है. ज्यादा स्टीमिंग क्षमता वाले इसके अपग्रेडेड वेरिएंट की कीमत 2,195 रुपये है. वहीं, सिर्फ अंडे उबालने के लिए Glen Egg Boiler में एक साथ 7 अंडे तैयार किए जा सकते हैं. इसकी कीमत 907 रुपये है.
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अगर किचन में मिक्सर, स्मूदी मेकर और अलग ट्रैवल बोतल रखने की जगह नहीं है, तो एक्टिव ब्लेंडर यूजफुल ऑप्शन हो सकता है. इससे स्मूदी, प्रोटीन शेक, मैंगो लस्सी, ग्रीन जूस, चटनी, मसाला पेस्ट और कॉफी पाउडर तैयार किया जा सकता है. Active Blender में दो फूड-ग्रेड जार और अलग-अलग ब्लेड मिलते हैं. यह 350W मोटर और 20,000 RPM के साथ आता है. इसकी कीमत 1,995 रुपये है. सिपर कैप वाले वेरिएंट की कीमत 1,999 रुपये है. वहीं, सूखे और गीले मसाले पीसने के लिए Active Blender Grinder की कीमत 2,747 रुपये है.
अगर किचन में मिक्सर, स्मूदी मेकर और अलग ट्रैवल बोतल रखने की जगह नहीं है, तो एक्टिव ब्लेंडर यूजफुल ऑप्शन हो सकता है. इससे स्मूदी, प्रोटीन शेक, मैंगो लस्सी, ग्रीन जूस, चटनी, मसाला पेस्ट और कॉफी पाउडर तैयार किया जा सकता है. Active Blender में दो फूड-ग्रेड जार और अलग-अलग ब्लेड मिलते हैं. यह 350W मोटर और 20,000 RPM के साथ आता है. इसकी कीमत 1,995 रुपये है. सिपर कैप वाले वेरिएंट की कीमत 1,999 रुपये है. वहीं, सूखे और गीले मसाले पीसने के लिए Active Blender Grinder की कीमत 2,747 रुपये है.
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प्याज, लहसुन, अदरक और सब्जियां काटने में रोज काफी समय लग जाता है. इलेक्ट्रिक चॉपर इस काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है. Electric Vegetable Chopper में स्टेनलेस स्टील ब्लेड, व्हिस्किंग डिस्क और 0.4 लीटर का बाउल मिलता है. इससे चॉपिंग के अलावा चटनी का बेस, सब्जियों की कटिंग और अंडे या क्रीम को व्हिस्क किया जा सकता है.
प्याज, लहसुन, अदरक और सब्जियां काटने में रोज काफी समय लग जाता है. इलेक्ट्रिक चॉपर इस काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर सकता है. Electric Vegetable Chopper में स्टेनलेस स्टील ब्लेड, व्हिस्किंग डिस्क और 0.4 लीटर का बाउल मिलता है. इससे चॉपिंग के अलावा चटनी का बेस, सब्जियों की कटिंग और अंडे या क्रीम को व्हिस्क किया जा सकता है.
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चाय, कॉफी, नूडल्स, इंस्टेंट सूप या गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केतली छोटी किचन में बहुत यूजफुल हो सकती है. Glass Kettle में 1.8 लीटर की क्षमता, 360 डिग्री रोटेशनल बेस और ऑटो शट-ऑफ फीचर मिलता है यह 2,000W पावर के साथ आती है. इसमें 1.5 लीटर क्षमता, 600W पावर और उबालने, स्टीम करने साथ ही पकाने जैसे ऑप्शन मिलते हैं.
चाय, कॉफी, नूडल्स, इंस्टेंट सूप या गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक केतली छोटी किचन में बहुत यूजफुल हो सकती है. Glass Kettle में 1.8 लीटर की क्षमता, 360 डिग्री रोटेशनल बेस और ऑटो शट-ऑफ फीचर मिलता है यह 2,000W पावर के साथ आती है. इसमें 1.5 लीटर क्षमता, 600W पावर और उबालने, स्टीम करने साथ ही पकाने जैसे ऑप्शन मिलते हैं.
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समोसे, पकौड़े, कटलेट, पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज और मखाना जैसे स्नैक्स बनाने के लिए मिनी एयर फ्रायर काम आ सकता है. इसमें कम या बिना तेल के स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं. Mini Air Fryer 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान सेटिंग और 30 मिनट के टाइमर के साथ आता है. इसमें 800W पावर मिलती है.
समोसे, पकौड़े, कटलेट, पनीर टिक्का, फ्रेंच फ्राइज और मखाना जैसे स्नैक्स बनाने के लिए मिनी एयर फ्रायर काम आ सकता है. इसमें कम या बिना तेल के स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं. Mini Air Fryer 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान सेटिंग और 30 मिनट के टाइमर के साथ आता है. इसमें 800W पावर मिलती है.
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कम जगह वाली किचन में छोटा OTG ब्रेड टोस्ट करने, सैंडविच गर्म करने, छोटे बैच में कुकीज या कपकेक बनाने और पनीर या चिकन ग्रिल करने के लिए यूजफुल है. Toaster Griller चार फंक्शन सेटिंग्स, क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स और 800W पावर के साथ आता है. अगर गैस कनेक्शन नहीं है या अतिरिक्त बर्नर की जरूरत है, तो पोर्टेबल इंडक्शन कुकर भी ऑप्शन हो सकता है. इससे चावल, दाल, सब्जी, तड़का और दूध गर्म करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
कम जगह वाली किचन में छोटा OTG ब्रेड टोस्ट करने, सैंडविच गर्म करने, छोटे बैच में कुकीज या कपकेक बनाने और पनीर या चिकन ग्रिल करने के लिए यूजफुल है. Toaster Griller चार फंक्शन सेटिंग्स, क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट्स और 800W पावर के साथ आता है. अगर गैस कनेक्शन नहीं है या अतिरिक्त बर्नर की जरूरत है, तो पोर्टेबल इंडक्शन कुकर भी ऑप्शन हो सकता है. इससे चावल, दाल, सब्जी, तड़का और दूध गर्म करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
Published at : 15 Sep 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Technology TECH NEWS HINDI Compact Kitchen Gadgets

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