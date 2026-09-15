छोटी Kitchen में बड़े काम करेंगे ये 5 Gadgets, जानें पूरी डिटेल

छोटी किचन में मल्टी कुकर और एग बॉयलर काफी काम आ सकता है. एक ही डिवाइस से अंडे उबालने, मोमोज या इडली स्टीम करने, सब्जियां पकाने और बेबी फूड तैयार करने जैसे काम किए जा सकते हैं. Glen का 3-in-1 Multi Cooker Egg Boiler 45 मिनट के टाइमर के साथ आता है. इसमें 350W की पावर मिलती है और इसकी कीमत 1,497 रुपये है. ज्यादा स्टीमिंग क्षमता वाले इसके अपग्रेडेड वेरिएंट की कीमत 2,195 रुपये है. वहीं, सिर्फ अंडे उबालने के लिए Glen Egg Boiler में एक साथ 7 अंडे तैयार किए जा सकते हैं. इसकी कीमत 907 रुपये है.