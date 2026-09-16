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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका

पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका

यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ लड़ाई का वीडियो जारी किया है. अहम बात यह है कि एक हूती ड्रोन मक्का के एयरस्पेस में घुस गया.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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मिडिल ईस्ट में अभी तक तनाव कम नहीं हो सका है. पहले ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अब सऊदी अरब-यमन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. अहम बात यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन पवित्र मुस्लिम शहर में मक्का में घुस गया. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया. दावा किया जा रहा है कि मक्का में पहली बार इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है.

सऊदी सिविल डिफेंस ने ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद बयान जारी किया है. उसने कहा, 'खतरे को देखते हुए मक्का शहर में चेतावनी जारी की गई है. सभी से अपील है कि वे बताए गए सभी निर्देशों को मानें. शांति रहें और निर्देशों का पालन करें. हमले की स्थिति में आसपास की सुरक्षित जगह पर चले जाएं. जब तक खतरा टले न तब तक बाहर नहीं आएं. अपने घरों या बिल्डिगों से बाहर नहीं आएं.'

500 लोगों की मौत की खबर

यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ लड़ाई का वीडियो जारी किया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. हालिया संघर्ष में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 से 9 सितंबर के बीच 43 बच्चों के मारे या घायल होने की बात सामने आई है. 

94 हजार लोगों ने छोड़ा घर

संघर्ष बढ़ने के बाद यमन में करीब 94 हजार लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और 2 हजार से अधिक लोग समुद्र के रास्ते जिबूती पहुंचे हैं. बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजरानी को भी खतरा बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होने की आशंका है. बढ़ती हिंसा के बीच यमन के दोबारा लंबे गृहयुद्ध की ओर लौटने की आशंका गहराती जा रही है.

बता दें कि सऊदी प्रशासन ने दावा किया है कि मक्का शहर की तरफ आ रहे ड्रोन को मार गिराया है. हालांकि इस हमले की कोशिश के बाद शहर को अलर्ट पर रखा गया है.

यह भी पढ़ें : हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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