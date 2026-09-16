पवित्र मुस्लिम शहर मक्का के एयरस्पेस में घुसा हूती ड्रोन, आर्मी ने रोका

मिडिल ईस्ट में अभी तक तनाव कम नहीं हो सका है. पहले ईरान और अमेरिका के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अब सऊदी अरब-यमन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है. अहम बात यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों का ड्रोन पवित्र मुस्लिम शहर में मक्का में घुस गया. इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया. दावा किया जा रहा है कि मक्का में पहली बार इमरजेंसी अलर्ट जारी हुआ है.

सऊदी सिविल डिफेंस ने ड्रोन अटैक की कोशिश के बाद बयान जारी किया है. उसने कहा, 'खतरे को देखते हुए मक्का शहर में चेतावनी जारी की गई है. सभी से अपील है कि वे बताए गए सभी निर्देशों को मानें. शांति रहें और निर्देशों का पालन करें. हमले की स्थिति में आसपास की सुरक्षित जगह पर चले जाएं. जब तक खतरा टले न तब तक बाहर नहीं आएं. अपने घरों या बिल्डिगों से बाहर नहीं आएं.'

500 लोगों की मौत की खबर

यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी समर्थित बलों के खिलाफ लड़ाई का वीडियो जारी किया, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. हालिया संघर्ष में करीब 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 3 से 9 सितंबर के बीच 43 बच्चों के मारे या घायल होने की बात सामने आई है.

Breaking: #Saudi Air Defense intercepted and destroyed a drone that entered #Mecca's airspace. The Saudi-led military coalition in #Yemen says the "attempt to target Mecca with a drone will remain a black mark in the record of Houthi violations" and that the security of the holy… — Ahmed Quraishi (@_AhmedQuraishi) September 15, 2026

94 हजार लोगों ने छोड़ा घर

संघर्ष बढ़ने के बाद यमन में करीब 94 हजार लोग अपने घर छोड़ चुके हैं और 2 हजार से अधिक लोग समुद्र के रास्ते जिबूती पहुंचे हैं. बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य में जहाजरानी को भी खतरा बढ़ गया है, जिससे क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होने की आशंका है. बढ़ती हिंसा के बीच यमन के दोबारा लंबे गृहयुद्ध की ओर लौटने की आशंका गहराती जा रही है.

बता दें कि सऊदी प्रशासन ने दावा किया है कि मक्का शहर की तरफ आ रहे ड्रोन को मार गिराया है. हालांकि इस हमले की कोशिश के बाद शहर को अलर्ट पर रखा गया है.

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