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फोन साफ करते समय आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? हो जाएगा बड़ा नुकसान
फोन साफ करते समय की गई एक छोटी सी गलती स्क्रीन और दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकती है. जानें किन चीजों से फोन साफ करने से बचना चाहिए और सही तरीका क्या है.
स्मार्टफोन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. इसे हम घर, ऑफिस, ट्रैवल और यहां तक कि खाना खाते समय भी इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में फोन की स्क्रीन और बॉडी पर धूल, मिट्टी, उंगलियों के निशान और तेल जमा होना नॉर्मल है. गंदगी देखकर कई लोग फोन को चमकाने के लिए किसी भी तरह का क्लीनिंग स्प्रे या केमिकल इस्तेमाल कर लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए. Harsh Cleaner यानी तेज केमिकल वाले क्लीनर फोन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :Smartphone TECH NEWS HINDI
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