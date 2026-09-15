फोन साफ करते समय आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? हो जाएगा बड़ा नुकसान

फोन को साफ करने के लिए Harsh Cleaner का इस्तेमाल करने से बचें. इसके अलावा ब्लीच, अमोनिया या दूसरे तेज केमिकल वाले घरेलू क्लीनर को भी फोन से दूर रखें. सबसे जरूरी बात ये है कि किसी भी क्लीनिंग लिक्विड को सीधे फोन पर स्प्रे न करें. समय-समय पर सफाई के लिए एक साफ और मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा काफी है. थोड़ी सी सावधानी न सिर्फ फोन को साफ रखेगी बल्कि उसकी स्क्रीन और बाहरी सर्फेस को बेकार के नुकसान से भी बचा सकती है.