Used Digital Camera खरीद रहे हैं? इन चीजों को करें चेक

Used Digital Camera खरीदने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करने वाले हैं. आप फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कैमरे के बैकअप के लिए दूसरा कैमरा चाहते हैं. आप पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स जैसे तेज मूवमेंट वाले सब्जेक्ट या वीडियो शूट करने के लिए कैमरा लेना चाहते हैं. इन चीजों के पहले समझने से आपको सही कैमरा चुनने में मदद मिलेगी.