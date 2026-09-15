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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUsed Digital Camera खरीद रहे हैं? इन चीजों को करें चेक

Used Digital Camera खरीद रहे हैं? इन चीजों को करें चेक

Used Digital Camera कम बजट में फोटोग्राफी शुरू करने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पुराना कैमरा खरीदते समय कुछ जरूरी चीजों की जांच करना बेहद जरूरी है. जानिए इसे खरीदते समय किन चीजों को चेक करें.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 15 Sep 2026 08:45 PM (IST)
Used Digital Camera कम बजट में फोटोग्राफी शुरू करने का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पुराना कैमरा खरीदते समय कुछ जरूरी चीजों की जांच करना बेहद जरूरी है. जानिए इसे खरीदते समय किन चीजों को चेक करें.

आज के समय में फोटोग्राफी सिर्फ शौक तक सीमित नहीं है. कई लोगों के लिए यह करियर का हिस्सा भी बन चुकी है. अगर आप पहली बार फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं या कम बजट में अच्छी डिजिटल कैमरा खरीदना चाहते हैं, तो इस्तेमाल किया हुआ यानी Used Camera एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि पुराना कैमरा खरीदते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला करना सही नहीं है. कैमरे की स्थिति, फीचर्स और आपकी जरूरत के हिसाब से उसका चुनाव करना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि Used Digital Camera खरीदने से पहले किन चीजों को चेक करें.

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Used Digital Camera खरीदने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करने वाले हैं. आप फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कैमरे के बैकअप के लिए दूसरा कैमरा चाहते हैं. आप पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स जैसे तेज मूवमेंट वाले सब्जेक्ट या वीडियो शूट करने के लिए कैमरा लेना चाहते हैं. इन चीजों के पहले समझने से आपको सही कैमरा चुनने में मदद मिलेगी.
Used Digital Camera खरीदने से पहले यह समझना भी जरूरी है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करने वाले हैं. आप फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कैमरे के बैकअप के लिए दूसरा कैमरा चाहते हैं. आप पोर्ट्रेट, प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स जैसे तेज मूवमेंट वाले सब्जेक्ट या वीडियो शूट करने के लिए कैमरा लेना चाहते हैं. इन चीजों के पहले समझने से आपको सही कैमरा चुनने में मदद मिलेगी.
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Used कैमरे आमतौर पर नए कैमरों से कम कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन कैमरे की उम्र और उसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज के आधार पर इसकी कीमत काफी अलग हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपना बजट तय करना जरूरी है. अगर आप कैमरे पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो अपने बजट के हिसाब से ही मॉडल चुनें.
Used कैमरे आमतौर पर नए कैमरों से कम कीमत में मिल जाते हैं, लेकिन कैमरे की उम्र और उसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज के आधार पर इसकी कीमत काफी अलग हो सकती है. इसलिए खरीदारी से पहले अपना बजट तय करना जरूरी है. अगर आप कैमरे पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, तो अपने बजट के हिसाब से ही मॉडल चुनें.
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कैमरा खरीदते समय सिर्फ बॉडी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है. अच्छे लेंस पर खर्च करना भी फायदेमंद हो सकता है. कैमरा बॉडी पुरानी होने के बाद भी सही लेंस नए कैमरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते माउंट सपोर्ट करता हो. इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही लेंस चुनना भी जरूरी है.
कैमरा खरीदते समय सिर्फ बॉडी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है. अच्छे लेंस पर खर्च करना भी फायदेमंद हो सकता है. कैमरा बॉडी पुरानी होने के बाद भी सही लेंस नए कैमरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते माउंट सपोर्ट करता हो. इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही लेंस चुनना भी जरूरी है.
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DSLR कैमरे Optical Viewfinder, अच्छी बैटरी लाइफ और Interchangeable Lenses के लिए जाने जाते हैं. वहीं Mirrorless Camera हल्के और छोटे बॉडी डिजाइन के साथ तेज Autofocus, Subject Tracking और बेहतर Video Features दे सकते हैं. Used Market में दोनों तरह के कैमरे अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं.
DSLR कैमरे Optical Viewfinder, अच्छी बैटरी लाइफ और Interchangeable Lenses के लिए जाने जाते हैं. वहीं Mirrorless Camera हल्के और छोटे बॉडी डिजाइन के साथ तेज Autofocus, Subject Tracking और बेहतर Video Features दे सकते हैं. Used Market में दोनों तरह के कैमरे अलग-अलग बजट और जरूरत के हिसाब से मिल जाते हैं.
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कम बजट में Nikon D5300 एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 24.2MP APS-C सेंसर, 3.2-इंच Fully Articulating LCD, 39-Point Autofocus, GPS और Wi-Fi मिलता है.
कम बजट में Nikon D5300 एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें 24.2MP APS-C सेंसर, 3.2-इंच Fully Articulating LCD, 39-Point Autofocus, GPS और Wi-Fi मिलता है.
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Mid-range में Canon EOS 80D में 24.2MP APS-C CMOS सेंसर, Dual Pixel CMOS Autofocus, Articulating Touchscreen और Headphone Jack मिलता है. वहीं हाई-एंड ऑप्शन के तौर पर Nikon D850 में 45.7MP Full-Frame BSI CMOS सेंसर, Weather-Sealed Body, 4K Video और Dual Memory Card Slots जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Mid-range में Canon EOS 80D में 24.2MP APS-C CMOS सेंसर, Dual Pixel CMOS Autofocus, Articulating Touchscreen और Headphone Jack मिलता है. वहीं हाई-एंड ऑप्शन के तौर पर Nikon D850 में 45.7MP Full-Frame BSI CMOS सेंसर, Weather-Sealed Body, 4K Video और Dual Memory Card Slots जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
Published at : 15 Sep 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Digital Camera

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