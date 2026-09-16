'काजी कैंप पर दागेंगे मिसाइल ', BJP MLA की बात पर गुस्से में ओवैसी- 'मैं अकेला वहां...'

AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता के विरोध में भोपाल में एक जनसभा का आयोजन किया था. इस जनसभा में ओवैसी ने बीजेपी के स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा को खरी खोटी सुनाई है. ओवैसी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने स्टेज से ही खुली चुनौती दे दी है.

ओवैसी का फूटा गुस्सा

ओवैसी ने कहा, आप करोंद स्क्वायर से काजी कैंप पर मिसाइल गिराने की बात करते हो. ''रामेश्वर शर्मा तुम माई के लाल हो तो बताओ कब लॉन्च करोगे मैं अकेला काजी कैंप पर ठहरता हूं. तुम्हारे अंदर दम है तो गिराकर बताओ. आपके जैसे लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं.''

ओवैसी ने आगे कहा, रामेश्वर शर्मा को काजी कैंप का इतिहास मालूम होना चाहिए. उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले काजी सैयद आबेद अली, वाजिद अली हुसैनी, खान शाहिद अली खान, वाजिल मोहम्मद खान, अब्दुल खान, शेख रमजान, सादाद खान और रिसालदार वली शाह जैसे सेनानियों का नाम गिनाया. एआईएमआीएम ने सोशल मीडिया पर ओवैसी का वीडियो शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुनो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, अगर हिम्मत है तो काजी कैंप पर मिसाइल लॉन्च करके दिखाओ, मैं अकेला वहां मौजूद रहूंगा: बैरिस्टर ओवैसी.

जनसभा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर समान नागरिक संहिता के बहाने अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया. ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये धाराएं देश के हर नागरिक को समानता और अपने धर्म का पालन व संरक्षण करने की आजादी देती है. उत्तराखंड में यूसीसी का जो मॉडल लागू किया है उसे गुजरात, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है.

ओवैसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

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