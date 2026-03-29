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Apple का बड़ा झटका! भारत में मंहगे होने वाले हैं iPhone? जानिए क्या है इसके पीछे की असली वजह
Apple iPhone Price Hike: अगर आप भारत में नया iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट को प्रभावित कर सकती है.
अगर आप भारत में नया iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट को प्रभावित कर सकती है. Apple ने अपने कुछ पुराने iPhone मॉडल्स पर मिलने वाला खास रिटेल सपोर्ट बंद करने का फैसला किया है. इस बदलाव का असर यह होगा कि iPhone 15 और iPhone 16 जैसे फेमश मॉडल्स अब पहले से ज्यादा महंगे हो सकते हैं. हालांकि कंपनी की ओर से तय की गई एमआरपी में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन ग्राहकों को मिलने वाला डिस्काउंट कम हो जाएगा जिससे जेब पर बोझ बढ़ेगा.
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Published at : 29 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :Apple IPhone TECH NEWS HINDI
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प्रेम कुमारJournalist
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