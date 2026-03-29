Apple का बड़ा झटका! भारत में मंहगे होने वाले हैं iPhone? जानिए क्या है इसके पीछे की असली वजह

अब तक Apple रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन सपोर्ट यानी DG सपोर्ट देता था. यह एक तरह का बैकएंड इंसेंटिव था जिससे दुकानदार ग्राहकों को बेहतर छूट दे पाते थे. इस सुविधा की वजह से iPhone की कीमत कागज पर वही रहती थी लेकिन ग्राहक उसे कम दाम में खरीद लेते थे.