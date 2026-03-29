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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीApple का बड़ा झटका! भारत में मंहगे होने वाले हैं iPhone? जानिए क्या है इसके पीछे की असली वजह

Apple का बड़ा झटका! भारत में मंहगे होने वाले हैं iPhone? जानिए क्या है इसके पीछे की असली वजह

Apple iPhone Price Hike: अगर आप भारत में नया iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट को प्रभावित कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 29 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Apple iPhone Price Hike: अगर आप भारत में नया iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट को प्रभावित कर सकती है.

अगर आप भारत में नया iPhone लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट को प्रभावित कर सकती है. Apple ने अपने कुछ पुराने iPhone मॉडल्स पर मिलने वाला खास रिटेल सपोर्ट बंद करने का फैसला किया है. इस बदलाव का असर यह होगा कि iPhone 15 और iPhone 16 जैसे फेमश मॉडल्स अब पहले से ज्यादा महंगे हो सकते हैं. हालांकि कंपनी की ओर से तय की गई एमआरपी में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन ग्राहकों को मिलने वाला डिस्काउंट कम हो जाएगा जिससे जेब पर बोझ बढ़ेगा.

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अब तक Apple रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन सपोर्ट यानी DG सपोर्ट देता था. यह एक तरह का बैकएंड इंसेंटिव था जिससे दुकानदार ग्राहकों को बेहतर छूट दे पाते थे. इस सुविधा की वजह से iPhone की कीमत कागज पर वही रहती थी लेकिन ग्राहक उसे कम दाम में खरीद लेते थे.
अब तक Apple रिटेलर्स को डिमांड जनरेशन सपोर्ट यानी DG सपोर्ट देता था. यह एक तरह का बैकएंड इंसेंटिव था जिससे दुकानदार ग्राहकों को बेहतर छूट दे पाते थे. इस सुविधा की वजह से iPhone की कीमत कागज पर वही रहती थी लेकिन ग्राहक उसे कम दाम में खरीद लेते थे.
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अब जब यह सपोर्ट बंद किया जा रहा है तो रिटेलर्स के पास डिस्काउंट देने की गुंजाइश कम हो जाएगी. सीधे शब्दों में कहें तो वही फोन अब आपको पहले से ज्यादा कीमत पर मिल सकता है.
अब जब यह सपोर्ट बंद किया जा रहा है तो रिटेलर्स के पास डिस्काउंट देने की गुंजाइश कम हो जाएगी. सीधे शब्दों में कहें तो वही फोन अब आपको पहले से ज्यादा कीमत पर मिल सकता है.
Published at : 29 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone TECH NEWS HINDI

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