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33,000 वाला Samsung का फोन अब सिर्फ 19,999 रुपये में! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा
Samsung Galaxy A35: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है.
अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. Samsung Galaxy A35 इस समय भारी छूट के साथ मिल रहा है. जिस फोन की कीमत पहले 32,999 रुपये थी वही अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर सिर्फ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यानी सीधा 13,000 रुपये का फायदा.
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Published at : 28 Mar 2026 04:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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