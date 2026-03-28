33,000 वाला Samsung का फोन अब सिर्फ 19,999 रुपये में! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

इस डील को और दिलचस्प बनाता है बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस. अगर आप Flipkart Axis या SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कीमत में थोड़ा और कटौती हो सकती है. वहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल सकता है जिससे यह डील और भी किफायती बन जाती है.