हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी33,000 वाला Samsung का फोन अब सिर्फ 19,999 रुपये में! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

33,000 वाला Samsung का फोन अब सिर्फ 19,999 रुपये में! यहां मिल रही जबरदस्त डील, जानिए कैसे उठाएं मौके का फायदा

Samsung Galaxy A35: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Mar 2026 04:52 PM (IST)
Samsung Galaxy A35: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है.

अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं और बजट थोड़ा टाइट है तो यह ऑफर आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है. Samsung Galaxy A35 इस समय भारी छूट के साथ मिल रहा है. जिस फोन की कीमत पहले 32,999 रुपये थी वही अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर सिर्फ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. यानी सीधा 13,000 रुपये का फायदा.

1/6
इस डील को और दिलचस्प बनाता है बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस. अगर आप Flipkart Axis या SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कीमत में थोड़ा और कटौती हो सकती है. वहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल सकता है जिससे यह डील और भी किफायती बन जाती है.
इस डील को और दिलचस्प बनाता है बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस. अगर आप Flipkart Axis या SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कीमत में थोड़ा और कटौती हो सकती है. वहीं, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल सकता है जिससे यह डील और भी किफायती बन जाती है.
2/6
हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू आपके पुराने डिवाइस की हालत और मॉडल पर निर्भर करेगी. इसके अलावा जो लोग एकमुश्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए EMI का विकल्प भी दिया गया है. आप इसे हर महीने आसान किस्तों में खरीद सकते हैं जिससे जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा.
हालांकि एक्सचेंज की वैल्यू आपके पुराने डिवाइस की हालत और मॉडल पर निर्भर करेगी. इसके अलावा जो लोग एकमुश्त पैसे खर्च नहीं करना चाहते उनके लिए EMI का विकल्प भी दिया गया है. आप इसे हर महीने आसान किस्तों में खरीद सकते हैं जिससे जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा.
Published at : 28 Mar 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy A35 5G IPHONE 16 TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Egg Making Gadgets: अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम
अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम
टेक्नोलॉजी
Apple Lockdown Mode: बड़े से बड़ा साइबर अटैक रोक सकता है आईफोन का यह फीचर, जानें कैसे करें इनेबल
Apple Lockdown Mode: बड़े से बड़ा साइबर अटैक रोक सकता है आईफोन का यह फीचर, जानें कैसे करें इनेबल
टेक्नोलॉजी
अब Google Maps का यह फीचर आपको खुद बताएगा सही रास्ता, ड्राइव करते-करते पूछ सकेंगे सवाल
अब Google Maps का यह फीचर आपको खुद बताएगा सही रास्ता, ड्राइव करते-करते पूछ सकेंगे सवाल
टेक्नोलॉजी
सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर
सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: सारा-ईरान की केमिस्ट्री के पीछे का 'परफेक्ट' सच | Bollywood Masala
Jewar Airport Inauguration: UP में विकास की 'मेगा उड़ान'! जेवर एयरपोर्ट शुरू, PM Modi ने क्या कहा?
Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Inaugurates Airport: 'हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का ATM', जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी
'हर 2 मिनट में उड़ेगा जहाज', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी, सपा पर कसा तंज
दिल्ली NCR
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत
कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत
ओटीटी
Happy Patel OTT Release: इस दिन रिलीज होगी 'हैप्‍पी पटेल: खतरनाक जासूस', जानें कब और कहां देखें
Happy Patel OTT Release: इस दिन रिलीज होगी 'हैप्‍पी पटेल: खतरनाक जासूस', जानें कब और कहां देखें
क्रिकेट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
आकिब नबी डार से प्रशांत वीर तक, IPL 2026 में स्टार बन सकते हैं 7 युवा खिलाड़ी; देखें लिस्ट
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
इंडिया
West Bengal Assembly Elections 2026: 'कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं', बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
'कभी पैर टूट जाता है, कभी पट्टी बांध लेती हैं', बंगाल में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कसा तंज
शिक्षा
AI training program 2026: अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम
अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट से किन बड़े शहरों की होगी कनेक्टिविटी, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में?
जेवर एयरपोर्ट से किन बड़े शहरों की होगी कनेक्टिविटी, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget