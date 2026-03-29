आज के दौर में सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. कभी किसी शादी का वीडियो ट्रेंड करता है तो कभी किसी स्कूल या कॉलेज का अनोखा कारनामा लोगों का ध्यान खींच लेता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक फिल्म का नाम और उसके किरदार सीधे क्लासरूम तक पहुंच गए. लेकिन ये कोई फिल्मी चर्चा, निबंध या डिबेट का हिस्सा नहीं था, बल्कि अकाउंट्स के एग्जाम पेपर में नजर आया. जी हां, एक वायरल हो रहे सवाल पत्र ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है, जिसमें “Dhurandhar: The Revenge” यानी Dhurandhar 2 के किरदारों के नामों को अकाउंट्स के सवालों में इस्तेमाल किया गया है. इस अनोखे अंदाज ने छात्रों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.

एग्जाम पर भी सवार हुआ धुरंधर का भूत

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस एग्जाम पेपर ने लोगों को हंसने और सोचने दोनों पर मजबूर कर दिया है. आमतौर पर अकाउंट्स के पेपर में राम, श्याम, मोहन जैसे नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा हटके था. इस पेपर में फिल्म Dhurandhar 2 के किरदारों के नामों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पेपर एकदम फिल्मी टच में नजर आया.

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चौधरी असलम से लेकर जमील जमाली पर पूछा गया प्रश्न

पहले सवाल में लिखा था कि “Jameel Jamali, SP Chaudhary Aslam और Yalina Jamali एक फर्म के पार्टनर हैं और बराबर हिस्सेदारी में मुनाफा बांटते हैं. SP Chaudhary रिटायर हो जाता है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेश्यो क्या होगा.” इस सवाल को पढ़कर छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि नाम काफी अलग और दिलचस्प थे.

आगे और मजेदार है सवालों की कहानी

दूसरे सवाल में Ajay Sanyal और Sushant Bansal की पार्टनरशिप में Mohhamad Aalam को शामिल करने की बात कही गई, जहां Aalam 1,00,000 कैपिटल और 50,000 गुडविल के तौर पर लाता है. छात्रों से इसके जर्नल एंट्री पास करने को कहा गया. यह सवाल तो सामान्य अकाउंट्स जैसा था, लेकिन नामों ने इसे खास बना दिया.

हमजा अली के सवाल ने सबसे ज्यादा हंसाया

तीसरा सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इसमें Hamza Ali Mazari, Rehman Dakait और Uzair Baloch को पार्टनर बताया गया, जो 2:2:1 के अनुपात में मुनाफा बांटते हैं. सवाल में बैलेंस शीट तैयार करने के साथ-साथ एक खास लाइन ने सबका ध्यान खींचा “Rehman Dakait died on December 5, 2025.” इस लाइन को पढ़कर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

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यूजर्स ने ले लिए मजे

कई लोगों ने कहा कि ऐसा पेपर पढ़कर तो एग्जाम का तनाव भी कम हो जाए. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि अब पढ़ाई भी एंटरटेनमेंट के साथ हो रही है. वहीं कुछ ने टीचर्स की क्रिएटिविटी की तारीफ की और कहा कि इस तरह के सवाल छात्रों को बोर नहीं होने देते. कुल मिलाकर, यह एग्जाम पेपर इस बात का उदाहरण बन गया है कि पढ़ाई को भी दिलचस्प बनाया जा सकता है. फिल्मी किरदारों के नाम जोड़कर एक साधारण अकाउंट्स पेपर को वायरल कंटेंट बना दिया गया.

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