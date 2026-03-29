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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Tamilnadu Election 2026: दो सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगे एक्टर विजय, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, युवाओं से किया बड़ा वादा

Tamilnadu Election 2026: दो सीटों पर तमिलनाडु में चुनाव लड़ेंगे एक्टर विजय, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, युवाओं से किया बड़ा वादा

Tamilnadu Election 2026: तमिलनाडु चुनाव 2026 के लिए विजय ने TVK उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. इस बीच वह खुद दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 29 Mar 2026 01:14 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए एक्टर और TVK चीफ विजय ने चेन्नई में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. इस बीच खुद विजय 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें त्रिची ईस्ट और पेरम्बूर (चेन्नई) शामिल है. विजय ने यह भी कहा कि वह हर जगह खुद जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है और जो पार्टी के काम को सही तरीके से आगे बढ़ा सकें. विजय ने यह भी साफ किया कि चुनाव में उनका नाम सी जोसेफ विजय (C Joseph Vijay) के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. विजय ने चुनाव से पहले अपनी तैयारी दिखा दी है और अपनी टीम के साथ मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है.

तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होने वाले हैं. इसके नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे. बता दें कि तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीट है. तमिलनाडु में कुल करीब 5.6 करोड़ वोटर हैं. इनमें लगभग 2.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं और 2.8 करोड़ महिला वोटर शामिल हैं. इसके अलावा 7617 थर्ड जेंडर वोटर भी हैं, जो इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएंगे.  तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से दो बड़ी पार्टियों के बीच ही घूमती रही है. इनमें AIADMK और DMK शामिल हैं. इन दोनों पार्टियों का राज्य की राजनीति में लंबे समय से दबदबा रहा है और ज्यादातर चुनाव इन्हीं के बीच मुकाबला देखने को मिलता है.

विजय का पॉलिटिकल करियर

विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. वह तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और लोग उन्हें प्यार से थलापति विजय कहते हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं और उनकी लोकप्रियता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग उन्हें एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं. विजय ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) बनाई थी, जिसकी शुरुआत साल 2024 में हुई थी. विजय ने राजनीति में पूरी तरह सक्रिय होने का फैसला कर लिया है. उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.  

ये भी पढ़ें: US Iran War: 'बहकावे में न आएं...', मिडिल ईस्ट संकट को लेकर PM मोदी ने चेताया, पेट्रोल-डीजल को लेकर क्या कहा?

Published at : 29 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
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