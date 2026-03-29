बिहार की राजनीति में इन दिनों बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी कड़ी में जेडीयू के भीतर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही है.

जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता खुलकर निशांत कुमार के समर्थन में सामने आ रहे हैं. उनका मानना है कि निशांत कुमार पढ़े-लिखे हैं और उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, जिससे वह प्रशासन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं. पार्टी के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए निशांत एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं.

श्याम रजक ने खुलकर जताई इच्छा

फुलवारी विधानसभा से विधायक और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय साफ कर दी है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार में मुख्यमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं और वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि निशांत ही सीएम बनें.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला एनडीए और नीतीश कुमार को ही लेना है. उनके मुताबिक गठबंधन की राजनीति में सभी दलों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है, इसलिए निर्णय परिस्थितियों को देखकर ही लिया जाएगा.

बीजेपी से भी कई दावेदार

श्याम रजक ने बीजेपी की तरफ से संभावित मुख्यमंत्री चेहरे पर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं.

रजक ने यह भी साफ किया कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने निशांत कुमार या बीजेपी का कोई नेता, सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी. उनका मानना है कि बिहार के विकास की गति बनाए रखने के लिए अनुभव और नेतृत्व दोनों जरूरी हैं.

फिलहाल, बिहार की राजनीति में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का दौर जारी है, लेकिन अंतिम फैसला एनडीए और नीतीश कुमार के हाथ में ही माना जा रहा है.