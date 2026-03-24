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WhatsApp पर ही चलेंगी Instagram Reels! ज्यादातर लोगों को नहीं पता Meta AI की इस सीक्रेट ट्रिक, अभी जानें पूरा प्रोसेस
Instagram Reels on Whatsapp: अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बार-बार ऐप बदलना पड़ता था वहीं अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है.
अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बार-बार ऐप बदलना पड़ता था वहीं अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है. Meta Platforms ने एक ऐसा नया तरीका पेश किया है जिसकी मदद से आप सीधे WhatsApp के अंदर ही Instagram रील्स देख सकते हैं. इससे चैटिंग और एंटरटेनमेंट दोनों का अनुभव एक ही जगह पर मिल जाता है.
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Published at : 24 Mar 2026 08:51 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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