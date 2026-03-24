WhatsApp पर ही चलेंगी Instagram Reels! ज्यादातर लोगों को नहीं पता Meta AI की इस सीक्रेट ट्रिक, अभी जानें पूरा प्रोसेस

इस फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. आपको बस व्हाट्सएप खोलना है और सर्च ऑप्शन के जरिए Meta AI चैटबॉट तक पहुंचना है. यहां आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उसका नाम लिखकर शो रील्स जैसा कमांड टाइप कर सकते हैं.