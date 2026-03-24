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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीWhatsApp पर ही चलेंगी Instagram Reels! ज्यादातर लोगों को नहीं पता Meta AI की इस सीक्रेट ट्रिक, अभी जानें पूरा प्रोसेस

WhatsApp पर ही चलेंगी Instagram Reels! ज्यादातर लोगों को नहीं पता Meta AI की इस सीक्रेट ट्रिक, अभी जानें पूरा प्रोसेस

Instagram Reels on Whatsapp: अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बार-बार ऐप बदलना पड़ता था वहीं अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 08:51 AM (IST)
Instagram Reels on Whatsapp: अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बार-बार ऐप बदलना पड़ता था वहीं अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है.

अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. पहले जहां इंस्टाग्राम रील्स देखने के लिए बार-बार ऐप बदलना पड़ता था वहीं अब यह झंझट काफी हद तक खत्म हो गया है. Meta Platforms ने एक ऐसा नया तरीका पेश किया है जिसकी मदद से आप सीधे WhatsApp के अंदर ही Instagram रील्स देख सकते हैं. इससे चैटिंग और एंटरटेनमेंट दोनों का अनुभव एक ही जगह पर मिल जाता है.

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इस फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. आपको बस व्हाट्सएप खोलना है और सर्च ऑप्शन के जरिए Meta AI चैटबॉट तक पहुंचना है. यहां आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उसका नाम लिखकर शो रील्स जैसा कमांड टाइप कर सकते हैं.
इस फीचर का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. आपको बस व्हाट्सएप खोलना है और सर्च ऑप्शन के जरिए Meta AI चैटबॉट तक पहुंचना है. यहां आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उसका नाम लिखकर शो रील्स जैसा कमांड टाइप कर सकते हैं.
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उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी सेलिब्रिटी या खास टॉपिक की रील्स देखना चाहते हैं तो उसका नाम लिखते ही Meta AI उससे जुड़ी रील्स आपके सामने दिखा देगा.
उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी सेलिब्रिटी या खास टॉपिक की रील्स देखना चाहते हैं तो उसका नाम लिखते ही Meta AI उससे जुड़ी रील्स आपके सामने दिखा देगा.
Published at : 24 Mar 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Instagram Reels WhatsApp Meta AI TECH NEWS HINDI

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