हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये जरूरी काम

iPhone यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये जरूरी काम

CERT-In Warning for iPhone Users: भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

CERT-In Warning for iPhone Users: भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने Apple डिवाइस इस्तेमाल करने वालों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है. एजेंसी के मुताबिक Apple iPhone, Apple iPad, Mac और Apple Watch समेत कई डिवाइस में ऐसी खामियां पाई गई हैं जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं. इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि इन कमजोरियों के जरिए यूजर्स का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है.

सरकार ने क्या कहा

CERT-In, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करती है, ने इन खामियों को हाई सीवियरिटी कैटेगरी में रखा है. एजेंसी का कहना है कि Apple के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं जिनकी मदद से कोई भी हमलावर सिस्टम में अपनी मर्जी का कोड चला सकता है, सिक्योरिटी लेयर को पार कर सकता है और डिवाइस पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकता है. इसके अलावा डेटा लीक होने और सर्विस ठप पड़ने (DoS अटैक) का भी खतरा बताया गया है जिससे आम यूजर्स के साथ-साथ कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं.

ये खामियां क्यों खतरनाक हैं

CERT-In के अनुसार, ये दिक्कतें Apple के सॉफ्टवेयर सिस्टम के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद कमजोरियों के कारण सामने आई हैं. इनकी वजह से हैकर्स सिस्टम के नेचर को बदल सकते हैं या पहले से मौजूद सिक्योरिटी फीचर्स को दरकिनार कर सकते हैं. कई CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) का जिक्र इस बात की ओर इशारा करता है कि एक साथ कई जगहों से अटैक किया जा सकता है जिससे रिमोट कोड चलाना, एडमिन एक्सेस पाना या निजी जानकारी तक पहुंच बनाना आसान हो जाता है.

किन डिवाइस पर है असर

यह खतरा Apple के कई डिवाइस और पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन पर ज्यादा देखा गया है. खासतौर पर वे डिवाइस जो पुराने iOS, iPadOS, macOS, Safari, watchOS या अन्य सिस्टम वर्जन पर चल रहे हैं, उनपर ज्यादा खतरा है. इसमें iPhone, iPad, Mac, Apple Watch के साथ-साथ Apple के अन्य इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं.

आपको क्या करना चाहिए

CERT-In ने यूजर्स को सलाह दी है कि वे बिना देरी किए अपने सभी Apple डिवाइस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर ले जाएं क्योंकि इन्हीं अपडेट्स में इन खामियों को ठीक किया जाता है. साथ ही अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें, संदिग्ध फाइल डाउनलोड न करें और ऐप्स हमेशा आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही इंस्टॉल करें.

अपने जरूरी डेटा का बैकअप रखना भी बेहद जरूरी है ताकि किसी भी स्थिति में नुकसान कम किया जा सके. एजेंसी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इन खामियों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो इससे डेटा चोरी, मैलवेयर अटैक, सिस्टम क्रैश या बिना अनुमति एक्सेस जैसे गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं. खासकर वे यूजर्स जो पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें तुरंत सावधान होने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:

PNG: कहां से आती है पाइपलाइन वाली गैस, जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी टेक्नोलॉजी?

Published at : 29 Mar 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Apple IPhone CERT-In TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये जरूरी काम
iPhone यूजर्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये जरूरी काम
टेक्नोलॉजी
आप जहां रहते हो, वहां 20-30 या 50 साल पहले क्या था? जानें टाइम ट्रैवल करने का तरीका
आप जहां रहते हो, वहां 20-30 या 50 साल पहले क्या था? जानें टाइम ट्रैवल करने का तरीका
टेक्नोलॉजी
जॉब ढूंढने में AI कैसे करता है आपकी मदद? जानिए कौन-कौन से काम कर देता है आसान
जॉब ढूंढने में AI कैसे करता है आपकी मदद? जानिए कौन-कौन से काम कर देता है आसान
टेक्नोलॉजी
Tech Tips: WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें कॉल, बड़े काम आ सकता है यह फीचर
WhatsApp पर ऐसे शेड्यूल करें कॉल, बड़े काम आ सकता है यह फीचर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
Bihar News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- 'ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, लोकप्रियता भी खत्म'
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
एग्रीकल्चर
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency Symptoms: उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget