IPL फ्री में देखने का मौका! Jio, Airtel और Vi के इन धांसू प्लान्स से बिना खर्च उठाएं हर मैच का मजा

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Prepaid Plans: Indian Premier League 2026 का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और क्रिकेट प्रेमी इस बड़े टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Prepaid Plans: Indian Premier League 2026 का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और क्रिकेट प्रेमी इस बड़े टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Indian Premier League 2026 का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और क्रिकेट प्रेमी इस बड़े टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहां कुछ लोग स्टेडियम जाकर मैच का मजा लेंगे, वहीं ज्यादातर यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हर मुकाबला देखना पसंद करेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां अब ऐसे प्रीपेड प्लान लेकर आ रही हैं जिनमें डेटा के साथ-साथ JioHotstar का मुफ्त एक्सेस भी दिया जा रहा है.

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Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक खास प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 949 रुपये है. इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और रोजाना 2GB डेटा दिया जाता है. खास बात यह है कि 5G यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड डेटा का फायदा भी मिल सकता है.
Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक खास प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 949 रुपये है. इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और रोजाना 2GB डेटा दिया जाता है. खास बात यह है कि 5G यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड डेटा का फायदा भी मिल सकता है.
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इसके साथ ही करीब 3 महीने तक फ्री स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मिलती है. जिन यूजर्स के पास पहले से कोई एक्टिव प्लान है वे अलग से डेटा वाउचर लेकर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिनमें अतिरिक्त डेटा के साथ लाइव मैच देखने का मौका मिलता है.
इसके साथ ही करीब 3 महीने तक फ्री स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मिलती है. जिन यूजर्स के पास पहले से कोई एक्टिव प्लान है वे अलग से डेटा वाउचर लेकर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जिनमें अतिरिक्त डेटा के साथ लाइव मैच देखने का मौका मिलता है.
Published at : 24 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio IPL 2026 TECH NEWS HINDI

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