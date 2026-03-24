IPL फ्री में देखने का मौका! Jio, Airtel और Vi के इन धांसू प्लान्स से बिना खर्च उठाएं हर मैच का मजा

Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक खास प्लान पेश किया है जिसकी कीमत 949 रुपये है. इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है और रोजाना 2GB डेटा दिया जाता है. खास बात यह है कि 5G यूजर्स को इसमें अनलिमिटेड डेटा का फायदा भी मिल सकता है.