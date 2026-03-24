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IPL फ्री में देखने का मौका! Jio, Airtel और Vi के इन धांसू प्लान्स से बिना खर्च उठाएं हर मैच का मजा
Prepaid Plans: Indian Premier League 2026 का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और क्रिकेट प्रेमी इस बड़े टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
Indian Premier League 2026 का रोमांच फिर से शुरू होने वाला है और क्रिकेट प्रेमी इस बड़े टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जहां कुछ लोग स्टेडियम जाकर मैच का मजा लेंगे, वहीं ज्यादातर यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हर मुकाबला देखना पसंद करेंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियां अब ऐसे प्रीपेड प्लान लेकर आ रही हैं जिनमें डेटा के साथ-साथ JioHotstar का मुफ्त एक्सेस भी दिया जा रहा है.
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Published at : 24 Mar 2026 01:33 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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