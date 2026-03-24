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Jio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी
Jio Vs Airtel Vs Excitel: घर के लिए तेज इंटरनेट चुनना आज पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.
घर के लिए तेज इंटरनेट चुनना आज पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. 300Mbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड प्लान की बात करें तो Excitel, Jio और Airtel तीनों अपने-अपने तरीके से यूजर्स को आकर्षित कर रहे हैं. ऐसे में सही प्लान चुनना पूरी तरह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.
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Published at : 24 Mar 2026 09:58 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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