Jio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी

अगर आप कम खर्च में तेज इंटरनेट चाहते हैं तो एक्साइटेल इस समय सबसे किफायती विकल्प बनकर सामने आता है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि के लिए प्लान लेते हैं इसमें काफी बचत हो सकती है. 12 महीने का प्लान लेने पर इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जबकि छोटी अवधि के प्लान थोड़े महंगे पड़ते हैं.