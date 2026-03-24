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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीJio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी

Jio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी

Jio Vs Airtel Vs Excitel: घर के लिए तेज इंटरनेट चुनना आज पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Jio Vs Airtel Vs Excitel: घर के लिए तेज इंटरनेट चुनना आज पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

घर के लिए तेज इंटरनेट चुनना आज पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि मार्केट में कई कंपनियां एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं. 300Mbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड प्लान की बात करें तो Excitel, Jio और Airtel तीनों अपने-अपने तरीके से यूजर्स को आकर्षित कर रहे हैं. ऐसे में सही प्लान चुनना पूरी तरह आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है.

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अगर आप कम खर्च में तेज इंटरनेट चाहते हैं तो एक्साइटेल इस समय सबसे किफायती विकल्प बनकर सामने आता है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि के लिए प्लान लेते हैं इसमें काफी बचत हो सकती है. 12 महीने का प्लान लेने पर इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जबकि छोटी अवधि के प्लान थोड़े महंगे पड़ते हैं.
अगर आप कम खर्च में तेज इंटरनेट चाहते हैं तो एक्साइटेल इस समय सबसे किफायती विकल्प बनकर सामने आता है. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी अवधि के लिए प्लान लेते हैं इसमें काफी बचत हो सकती है. 12 महीने का प्लान लेने पर इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जबकि छोटी अवधि के प्लान थोड़े महंगे पड़ते हैं.
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इस प्लान में 300Mbps की अनलिमिटेड स्पीड मिलती है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़े डाउनलोड के लिए पूरी तरह पर्याप्त है. इसके साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दिया जाता है जिससे यह एक ऑल-इन-वन एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाता है.
इस प्लान में 300Mbps की अनलिमिटेड स्पीड मिलती है जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, गेमिंग और बड़े डाउनलोड के लिए पूरी तरह पर्याप्त है. इसके साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स और लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दिया जाता है जिससे यह एक ऑल-इन-वन एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाता है.
Published at : 24 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Excitel TECH NEWS HINDI Best Broadband Plans

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