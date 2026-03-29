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शादी के बंधन में बंधे 'बिग बॉस' फेम रजत दलाल, फोटोज शेयर कर दिखाई झलक, लिखा खास नोट

Rajat Dalal Wedding Photos: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने हाल ही में गुपचुप शादी कर ली है. रजत ने अपनी शादी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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'बिग बॉस' 18 और 'द 50' के कंटेस्टेंट रजत दलाल ने हाल ही में गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को ये जानकारी दी है. उनकी ये वेडिंग फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस इन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

शादी के बंधन में बंधे रजत दलाल
रजत दलाल ने हाल ही में अपनी शादी की खूबसूरत झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और खुशी साफ नजर आ रही है. कहीं वो अपनी पत्नी का हाथ थामे नजर आते हैं, तो कहीं दोनों एक-दूसरे में खोए हुए दिखाई देते हैं.

इस खास दिन पर रजत दलाल ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी है, वहीं उनकी पत्नी ने रेड कलर का लहंगा पहना. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए रजत ने लिखा, 'जीवन के एक नए पहलू की शुरुआत.' फिलहाल रजत दलाल ने अपनी पत्नी की पहचान को रिवील नहीं किया है.

 
 
 
 
 
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सेलेब्स लुटा रहे प्यार
उनकी ये वेडिंग फोटोज इंटरनेट पर छा गई हैं. इन तस्वीरों पर फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी प्यार लुटा रहे हैं.  निक्की तंबोली ने लिखा, 'बधाई हो रजत, आपके लिए बहुत-बहुत खुश हूं. हमेशा आशीर्वाद मिले.' वहीं शिव ठाकरे ने भी कमेंट किया, 'शुभकामनाएं भाई.' कशिश कपूर ने कमेंट किया, 'आपने शादी कर ली. हे भगवान, ढेर सारी शुभकामनाएं.' इसके अलावा दिव्या अग्रवाल, उर्वशी ढोलकिया, कृष्णा श्रॉफ ने भी कमेंट कर दोनों को बधाई दी.

बता दें, रजत दलाल का नाम सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस चाहत पांडे संग जोड़ा जा रहा था, दोंनो साथ में द 50 में नजर आ रहे थे, वहीं इससे पहले दोंनों बिग बॉस में भी साथ दिखे थे. 

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Published at : 29 Mar 2026 03:15 PM (IST)
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