हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड की तरफ से आज दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी किया गया. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इसके साथ ही बोर्ड ने टॉप 10 मेधा सूची भी जारी की है, जिसमें इस बार कुल 139 विद्यार्थियों ने स्थान पाया है. इन टॉपर विद्यार्थियों में 57 छात्राएं भी शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि लड़कियां इस साल भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. नतीजे छात्र आधिकारिक साइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देख सकते हैं.

इस बार परीक्षा में कुल 15,10,928 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनमें 7,84,871 छात्राएं और 7,26,057 छात्र शामिल थे. पास होने वाले विद्यार्थियों की श्रेणियों के अनुसार, प्रथम श्रेणी में 4,43,723 विद्यार्थी सफल हुए, जिनमें 2,34,501 छात्र और 2,09,222 छात्राएं थीं. द्वितीय श्रेणी में कुल 4,75,511 विद्यार्थी पास हुए, जिनमें छात्र-2,25,011 और छात्राएं-2,50,500 थीं. तृतीय श्रेणी में 3,03,103 विद्यार्थी पास हुए, जिसमें छात्र-1,35,676 और छात्राएं-1,67,427 शामिल हैं. इसके अलावा पास श्रेणी में 13,406 विद्यार्थी सफल हुए. इस साल कुल पास प्रतिशत 81.79 फीसदी रहा. आइए पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जानते हैं...

इस साल के टॉपर्स

इस साल के परिणाम में टॉप करने वाली छात्राओं में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, छौड़ाही, वैशाली की सबरीन परवीन शामिल हैं. दोनों ने 492 अंक हासिल कर 98.4% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है.  इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है. टॉप 10 मेधा सूची में 57 छात्राओं का नाम शामिल है

बीते पांच साल का प्रदर्शन

पिछले कुछ वर्षों में बिहार बोर्ड के दसवीं परीक्षा का परिणाम लगभग 80 प्रतिशत के आसपास रहा है. वर्ष 2025 में उत्तीर्णता 82.11% रही थी, जबकि 2024 में यह 82.91% थी. 2023 में यह 81.04% पर रही, और 2022 में पास प्रतिशत 79.88% दर्ज किया गया. 2021 में यह थोड़ा कम होकर 78.17% रहा था.

रिजल्ट चेक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  1. सबसे पहले आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट Bihar School Examination Board के पोर्टल results.biharboardonline.com पर जाएं.
  2. होम पेज पर “BSEB Matric Result 2026” का लिंक दिखाई देगा. इस लिंक पर क्लिक करें.
  3. अब स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको अपना रोल कोड और रोल नंबर सही-सही भरना होगा.
  4. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं.
  5. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  6. रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना न भूलें.

यह भी पढ़ें- Bihar Board Result DigiLocker: डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Education Results Bihar Board Results
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Results
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, जानें बीते पांच साल में कैसे रहे हैं नतीजे?
Results
Bihar Board Result DigiLocker: डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान
डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान
Results
Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें किस तरह कर सकेंगे चेक
उत्तराखंड बोर्ड जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे, जानें किस तरह कर सकेंगे चेक
Results
Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कब होगा खत्म? जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे
बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट का इंतजार कब होगा खत्म? जानें कैसे चेक कर सकेंगे नतीजे
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज या Duffer, Shahid Kapoor या Salman Khan, Makers ने किया बड़ा खुलासा
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Petrol-Diesel Price: क्या दुनिया झेलेगी सबसे बड़ा ऊर्जा संकट? | Hormuz Strait | Iran Israel War
Iran Israel America War: महायुद्ध का 1 महीना, अमेरिका, इजरायल और ईरान को कितना नुकसान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
बिहार
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
क्रिकेट
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज; जानें क्या कहा
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency Symptoms: उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
शिक्षा
Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget