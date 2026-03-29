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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी35 हजार रुपये सस्ता खरीद सकते हैं Samsung का ये प्रीमियम फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, ऐसे उठाएं फायदा

35 हजार रुपये सस्ता खरीद सकते हैं Samsung का ये प्रीमियम फोन! यहां मिल रही जबरदस्त डील, ऐसे उठाएं फायदा

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए शानदार मौका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 29 Mar 2026 02:57 PM (IST)
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Samsung Galaxy S25 Ultra 5G: अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या Samsung Galaxy S25 Ultra 5G के सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए शानदार मौका है. यह सैमसंग का टॉप-एंड डिवाइस अब भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है जिससे इसे खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है.

कैसे मिल रहा है 35,000 रुपये तक का फायदा?

Flipkart पर इस स्मार्टफोन के 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अब 1,29,999 से घटकर करीब 1,09,886 रुपये हो गई है. यानी सीधा लगभग 15% की कटौती. इतना ही नहीं, अगर आप Flipkart Axis बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको अतिरिक्त 4,000 रुपये की छूट भी मिल सकती है. सबसे बड़ा फायदा एक्सचेंज ऑफर में है.

आप अपने पुराने फोन को बदलकर 47,000 रुपये से ज्यादा तक का बोनस पा सकते हैं (यह आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन और उपलब्धता पर निर्भर करेगा). अगर आपका पुराना फोन करीब 25,000 रुपये का एक्सचेंज वैल्यू देता है तो यह फ्लैगशिप फोन आपको 80,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल सकता है.

दमदार परफॉर्मेंस और डिस्प्ले

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G में लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है जो हाई-एंड गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है. इसके साथ Adreno 830 GPU ग्राफिक्स को और भी स्मूथ बनाता है. फोन में 6.9 इंच का बड़ा Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. यानी धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आती है.

कैमरा जो DSLR को दे टक्कर

इस स्मार्टफोन का कैमरा सेटअप इसकी सबसे बड़ी ताकत है. इसमें चार रियर कैमरे दिए गए हैं 200MP का मेन कैमरा, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस, 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो, 10MP टेलीफोटो सेंसर और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जो शानदार डिटेल कैप्चर करता है. फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो पूरे दिन आराम से चल जाती है. साथ ही 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है.

iPhone Air पर भी मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Apple के सबसे स्लिम फोन iPhone Air पर भी शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है. दरअसल, इस फोन के 256GB वेरिएंट की असल कीमत 1,19,900 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये महज 99,900 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप महज 8322 रुपये की EMI पर भी खरीद सकते हैं. वहीं, अगर आपके पास फ्लिपकॉर्ट एक्सिसल बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4000 रुपये की एक्सट्रा छूट भी मिलेगी. फोन में आपको कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

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Published at : 29 Mar 2026 02:57 PM (IST)
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