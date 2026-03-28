हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीPhone Hijack Scam: ठगी का नया तरीका! बस एक कॉल में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है बचने का उपाय

Phone Hijack Scam: ठगी का नया तरीका! बस एक कॉल में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है बचने का उपाय

Phone Hijack Scam: आजकल साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Phone Hijack Scam: आजकल साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं.

आजकल साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. पहले जहां डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड सामने आए थे वहीं अब एक नया तरीका तेजी से फैल रहा है फोन हाईजैक स्कैम. इसमें हैकर्स सीधे आपके स्मार्टफोन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर आपकी ही जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं.

1/6
इस तरह के मामलों में कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती जैसे कोई लिंक खोलना या छोटी रकम का पेमेंट करना बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है. हाल ही में सामने आए एक मामले में, ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया. उन्होंने खुद को सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर भरोसा जीत लिया. इसके बाद एक साधारण-सा काम बताया गया नाम अपडेट करने के लिए एक फाइल डाउनलोड करना और एक छोटी सी राशि का भुगतान करना.
इस तरह के मामलों में कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती जैसे कोई लिंक खोलना या छोटी रकम का पेमेंट करना बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है. हाल ही में सामने आए एक मामले में, ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया. उन्होंने खुद को सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर भरोसा जीत लिया. इसके बाद एक साधारण-सा काम बताया गया नाम अपडेट करने के लिए एक फाइल डाउनलोड करना और एक छोटी सी राशि का भुगतान करना.
2/6
महिला ने इसे सामान्य प्रक्रिया समझकर निर्देश मान लिए. लेकिन यही वह पल था जब हैकर्स ने फोन तक अपनी पहुंच बना ली. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे जरूरी जानकारी हासिल की और बैंक खाते से बड़ी रकम निकाल ली. यह पूरा खेल इतनी चालाकी से होता है कि कई बार पीड़ित को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक नुकसान हो चुका होता है.
महिला ने इसे सामान्य प्रक्रिया समझकर निर्देश मान लिए. लेकिन यही वह पल था जब हैकर्स ने फोन तक अपनी पहुंच बना ली. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे जरूरी जानकारी हासिल की और बैंक खाते से बड़ी रकम निकाल ली. यह पूरा खेल इतनी चालाकी से होता है कि कई बार पीड़ित को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक नुकसान हो चुका होता है.
Published at : 28 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Phone Hijack Scam

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Egg Making Gadgets: अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम
अंडा खाने के दीवाने हैं तो घर में जरूर रखें ये गैजेट्स, उबालने से डिश बनाने तक करते हैं काम
टेक्नोलॉजी
Apple Lockdown Mode: बड़े से बड़ा साइबर अटैक रोक सकता है आईफोन का यह फीचर, जानें कैसे करें इनेबल
Apple Lockdown Mode: बड़े से बड़ा साइबर अटैक रोक सकता है आईफोन का यह फीचर, जानें कैसे करें इनेबल
टेक्नोलॉजी
अब Google Maps का यह फीचर आपको खुद बताएगा सही रास्ता, ड्राइव करते-करते पूछ सकेंगे सवाल
अब Google Maps का यह फीचर आपको खुद बताएगा सही रास्ता, ड्राइव करते-करते पूछ सकेंगे सवाल
टेक्नोलॉजी
सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर
सालभर की वैलिडिटी के साथ फ्री मिल रहा एक्स्ट्रा डेटा, जल्दी खत्म होने वाला है यह धाकड़ ऑफर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jewar Airport Inauguration: UP में विकास की 'मेगा उड़ान'! जेवर एयरपोर्ट शुरू, PM Modi ने क्या कहा?
Noida International Airport: हाई-टेक कनेक्टिविटी से ट्रैफिक का टेंशन खत्म! | Noida Airport | CM Yogi
Iran Israel America War: दुश्मन के लिए काल! उड़ता हुआ पावर स्टेशन है अमेरिका का KC-46 विमान!
Iran Israel America War: IDF चीफ की चेतावनी, ‘ढह जाएगी सेना!’ 10 बड़े Red Flags! | Donald Trump
Iran Israel America War: Hormuz पर हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे | Donald Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM Modi Inaugurates Airport: 'हर 2 मिनट में उड़ेगा एक जहाज, सपा ने नोएडा को बनाया लूट का ATM', जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी
'हर 2 मिनट में उड़ेगा जहाज', नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM मोदी, सपा पर कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या के राजघाट पर महायज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद
अयोध्या के राजघाट पर महायज्ञ स्थल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद
साउथ सिनेमा
धुरंधर’ के मेकर्स संग रामचरण की बड़ी डील, अब ‘Peddi’ से हिंदी बेल्ट में मचाएंगे धमाल
धुरंधर’ के बाद मेकर्स का नया दांव, अब ‘पेडी’ से हिंदी बेल्ट में मचाएंगे धमाल
आईपीएल 2026
बांग्लादेश में IPL 2026 के लाइव प्रसारण से हटा 'बैन', मुस्तफिजुर रहमान के बाहर होने के बाद हुआ था फैसला
बांग्लादेश में IPL 2026 के लाइव प्रसारण से हटा 'बैन', मुस्तफिजुर के विवाद के बाद हुआ था फैसला
विश्व
'सेना भेजने की नहीं पड़ेगी जरूरत...', अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख!
अमेरिका-ईरान के बीच कब खत्म होगा युद्ध? क्या ट्रंप ने तय कर दी आखिरी तारीख, रुबियो ने दिया जवाब
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
शिक्षा
AI training program 2026: अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम
अब AI से बनाओ करियर, 15,000 स्कॉलरशिप के साथ शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट से किन बड़े शहरों की होगी कनेक्टिविटी, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में?
जेवर एयरपोर्ट से किन बड़े शहरों की होगी कनेक्टिविटी, क्या आपका शहर भी है लिस्ट में?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget