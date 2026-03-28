Phone Hijack Scam: ठगी का नया तरीका! बस एक कॉल में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है बचने का उपाय

इस तरह के मामलों में कई बार सिर्फ एक छोटी सी गलती जैसे कोई लिंक खोलना या छोटी रकम का पेमेंट करना बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है. हाल ही में सामने आए एक मामले में, ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया. उन्होंने खुद को सरकारी विभाग का अधिकारी बताकर भरोसा जीत लिया. इसके बाद एक साधारण-सा काम बताया गया नाम अपडेट करने के लिए एक फाइल डाउनलोड करना और एक छोटी सी राशि का भुगतान करना.