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Phone Hijack Scam: ठगी का नया तरीका! बस एक कॉल में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए क्या है बचने का उपाय
Phone Hijack Scam: आजकल साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं.
आजकल साइबर ठग लगातार नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं. पहले जहां डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड सामने आए थे वहीं अब एक नया तरीका तेजी से फैल रहा है फोन हाईजैक स्कैम. इसमें हैकर्स सीधे आपके स्मार्टफोन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर आपकी ही जानकारी का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं.
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Published at : 28 Mar 2026 03:54 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Phone Hijack Scam
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प्रेम कुमारJournalist
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