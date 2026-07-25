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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये है दुनिया का सबसे छोटा QR Code! जानिए क्या भविष्य में बदल देगा स्टोरेज की तस्वीर

ये है दुनिया का सबसे छोटा QR Code! जानिए क्या भविष्य में बदल देगा स्टोरेज की तस्वीर

Smallest QR Code: इस QR Code का साइज लगभग 1.977 वर्ग माइक्रोन है. ये इतना छोटा है कि इसे नॉर्मल कैमरे या QR स्कैनर से पढ़ना संभव नहीं है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Jul 2026 04:56 PM (IST)
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  • Cerabyte की तकनीक कोल्ड डेटा लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी।

Smallest QR Code: डिजिटल दुनिया में अब लोग ज्यादातर काम ऑनलाइन ही कर रहे हैं. इसीलिए अब क्यूआर कोड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है. ऑनलाइन पेमेंट से लेकर किसी प्रोडक्ट की जानकारी के लिए भी अब क्यूआर कोड का इस्तेमाल हो रहा है. इसी बीच वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे छोटा QR Code बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा. हालांकि ये सीधे तौर पर मौजूदा मेमोरी संकट का समाधान नहीं है

दुनिया का सबसे छोटा QR Code

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 3 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रिया की Vienna University of Technology और जर्मनी की कंपनी Cerabyte के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा QR Code तैयार किया है जिसे Guinness World Records ने दुनिया का सबसे छोटा QR Code घोषित किया है.

इस QR Code का साइज लगभग 1.977 वर्ग माइक्रोन है. ये इतना छोटा है कि इसे नॉर्मल कैमरे या QR स्कैनर से पढ़ना संभव नहीं है. इसे देखने और स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. इसका एक साइड नॉर्मल कागज की मोटाई से लगभग 70 गुना पतला है.

क्या ये टेक्नोलॉजी है मेमोरी संकट का हल

ऐसा नहीं है. ये छोटा QR Code केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि है. असली टेक्नोलॉजी Cerabyte की उस स्टोरेज सिस्टम में छिपा है जिसमें लेजर की मदद से कांच पर मौजूद बेहद पतली सिरेमिक परत पर लाखों सूक्ष्म बिंदु उकेरे जाते हैं.

ये टेक्नोलॉजी Write Once यानी एक बार लिखे जाने वाले स्टोरेज सिस्टम पर बेस्ड है. इसलिए इसका इस्तेमाल RAM जैसी तेज और बार-बार बदलने वाली मेमोरी के रूप में नहीं किया जा सकता है.

आम लोगों के लिए कितने बड़े QR Code बेहतर होते हैं?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी पोस्टर, फ्लायर या ऐड में QR Code लगाया जा रहा है तो उसका साइज ऐसा होना चाहिए जिसे स्मार्टफोन आसानी से स्कैन कर सके. विशेषज्ञों के अनुसार QR Code कम से कम एक इंच का होना चाहिए. अगर लोगों को उसे दूर से स्कैन करना है तो दूरी के अनुसार उसका आकार भी बढ़ाना चाहिए ताकि स्कैनिंग में कोई परेशानी न आए.

लंबे समय तक डेटा सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद

बता दें कि Cerabyte का दावा है कि ये नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी कोल्ड डेटा यानी ऐसे डेटा को सेफ रखने में मदद करेगी जिसे कई सालों तक सुरक्षित रखना जरूरी होता है लेकिन बार-बार एक्सेस नहीं किया जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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