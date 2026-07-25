WhatsApp का बड़ा धमाका! इन यूजर्स को मिले इतने सारे धांसू फीचर्स, PDF एडिटिंग भी है शामिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले पर व्हाट्सऐप का अनुभव अब बेहतर हुआ।

WhatsApp: व्हाट्सऐप आज के समय में सबसे चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. इस ऐप में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी मदद से चैटिंग का एक्सपीरिएंस बेहतर होता है. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप ने कई और नए फीचर्स पेश किए हैं. इस नए अपडेट में अब iPad पर बिना फोन के WhatsApp अकाउंट बनाने का फीचर, Android Auto और Apple CarPlay के लिए नया इंटरफेस, PDF फाइल देखने और एडिट करने के टूल्स जैसे फीचर्स शामिल हैं.

किन यूजर्स को मिलेगी सुविधा

आपको बता दें कि व्हाट्सऐप के अनुसार, ये फीचर धीरे-धीरे पूरी दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. इसके अलावा इस अपडेट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि अब iPad यूजर्स के लिए नया साइन-अप करना भी काफी आसान हो जाएगा.

इस नए अपडेट के बाद यूजर iPad ऐप में ही नया अकाउंट बना सकेंगे. यानी यूजर्स बिना किसी दूसरे फोन से पेयर किए सीधे iPad से WhatsApp अकाउंट सेटअप कर सकते हैं.

एडिट करें PDF फाइल

इस नए अपडेट में डॉक्यूमेंट से जुड़े फीचर्स भी लगातार जोड़े जा रहे हैं. नए अपडेट के बाद WhatsApp Web और Desktop यूजर्स चैट में आई PDF फाइल को बिना डाउनलोड किए सीधे खोल सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स PDF डॉक्यूमेंट में जरूरी हिस्सों को हाईलाइट कर सकेंगे और नोट्स या एनोटेशन भी जोड़ पाएंगे.

कंपनी के अनुसार, ये फीचर Adobe Acrobat टेक्नोलॉजी की मदद से काम करती है. इसीलिए इस नए अपडेट के बाद व्हाट्सऐप चलाने का एक्सपीरिएंस यूजर्स का काफी बेहतर होने वाला है. साथ ही ये आईपैड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है जिससे अब कई सारे काम आसान हो जाएंगे.

Android Auto का भी बदला एक्सपीरिएंस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp ने कार में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने फीचर को भी बेहतर बनाया है. नए अपडेट के बाद Android Auto और Apple CarPlay पर WhatsApp का इंटरफेस पहले से ज्यादा बेहतर लगेगा.

इसके अलावा अब ड्राइविंग के दौरान यूजर्स बिना हाथ लगाए मैसेज सुन और उनका जवाब दे सकेंगे. इतना ही नहीं, इस नए अपडेट में यूजर्स वॉयस कॉल कर पाएंगे, कॉल हिस्ट्री देख पाएंगे और अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स तक कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से सीधे पहुंच सकेंगे.

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