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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का बड़ा धमाका! इन यूजर्स को मिले इतने सारे धांसू फीचर्स, PDF एडिटिंग भी है शामिल

WhatsApp का बड़ा धमाका! इन यूजर्स को मिले इतने सारे धांसू फीचर्स, PDF एडिटिंग भी है शामिल

WhatsApp: व्हाट्सऐप के अनुसार, ये फीचर धीरे-धीरे पूरी दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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  • एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले पर व्हाट्सऐप का अनुभव अब बेहतर हुआ।

WhatsApp: व्हाट्सऐप आज के समय में सबसे चर्चित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है. इस ऐप में यूजर्स को कई सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिसकी मदद से चैटिंग का एक्सपीरिएंस बेहतर होता है. इसी कड़ी में अब व्हाट्सऐप ने कई और नए फीचर्स पेश किए हैं. इस नए अपडेट में अब iPad पर बिना फोन के WhatsApp अकाउंट बनाने का फीचर, Android Auto और Apple CarPlay के लिए नया इंटरफेस, PDF फाइल देखने और एडिट करने के टूल्स जैसे फीचर्स शामिल हैं.

किन यूजर्स को मिलेगी सुविधा

आपको बता दें कि व्हाट्सऐप के अनुसार, ये फीचर धीरे-धीरे पूरी दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. इसके अलावा इस अपडेट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि अब iPad यूजर्स के लिए नया साइन-अप करना भी काफी आसान हो जाएगा.

इस नए अपडेट के बाद यूजर iPad ऐप में ही नया अकाउंट बना सकेंगे. यानी यूजर्स बिना किसी दूसरे फोन से पेयर किए सीधे iPad से WhatsApp अकाउंट सेटअप कर सकते हैं.

एडिट करें PDF फाइल

इस नए अपडेट में डॉक्यूमेंट से जुड़े फीचर्स भी लगातार जोड़े जा रहे हैं. नए अपडेट के बाद WhatsApp Web और Desktop यूजर्स चैट में आई PDF फाइल को बिना डाउनलोड किए सीधे खोल सकेंगे. इसके अलावा यूजर्स PDF डॉक्यूमेंट में जरूरी हिस्सों को हाईलाइट कर सकेंगे और नोट्स या एनोटेशन भी जोड़ पाएंगे.

कंपनी के अनुसार, ये फीचर Adobe Acrobat टेक्नोलॉजी की मदद से काम करती है. इसीलिए इस नए अपडेट के बाद व्हाट्सऐप चलाने का एक्सपीरिएंस यूजर्स का काफी बेहतर होने वाला है. साथ ही ये आईपैड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट माना जा रहा है जिससे अब कई सारे काम आसान हो जाएंगे.

Android Auto का भी बदला एक्सपीरिएंस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp ने कार में इस्तेमाल किए जाने वाले अपने फीचर को भी बेहतर बनाया है. नए अपडेट के बाद Android Auto और Apple CarPlay पर WhatsApp का इंटरफेस पहले से ज्यादा बेहतर लगेगा.

इसके अलावा अब ड्राइविंग के दौरान यूजर्स बिना हाथ लगाए मैसेज सुन और उनका जवाब दे सकेंगे. इतना ही नहीं, इस नए अपडेट में यूजर्स वॉयस कॉल कर पाएंगे, कॉल हिस्ट्री देख पाएंगे और अपने पसंदीदा कॉन्टैक्ट्स तक कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से सीधे पहुंच सकेंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:45 PM (IST)
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