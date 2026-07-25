Wi-Fi की रेंज बढ़ाने की ये ट्रिक है कमाल! 99% लोगों को आज भी नहीं पता ये तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेहतर परफॉर्मेंस के लिए राउटर सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट करें।

Wi-Fi Trick: डिजिटल दुनिया में आज स्मार्टफोन के साथ-साथ इंटरनेट भी लोगों की जरूरत बन चुका है. अब इंटरनेट की मदद से लोग अपने ज्यादातर काम को ऑनलाइन ही कर लेते हैं. कई लोग स्मार्टफोन में डेटा का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग घरों में वाई-फाई का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों को वाई-फाई के इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप भी अपने वाई-फाई की रेंज को आसानी से बढ़ा सकते हैं.

सही जगह पर रखें राउटर

आपको बता दें कि Wi-Fi की बेहतर रेंज के लिए सबसे पहले राउटर की सही लोकेशन चुनना बहुत जरूरी होता है. राउटर को घर के बीच वाले हिस्से में और थोड़ी ऊंचाई पर रखना चाहिए. अगर इसे किसी कोने, फर्श पर या बंद अलमारी में रखा गया है तो सिग्नल पूरे घर में अच्छे से नहीं पहुंच पाता है. इसीलिए राउटर को हमेशा खुली जगह पर रखना चाहिए.

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से रखें दूरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राउटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से दूर रखना चाहिए. बता दें कि माइक्रोवेव, फ्रिज, टीवी, ब्लूटूथ डिवाइस के पास राउटर रखने से उसके सिग्नल प्रभावित होते हैं. ये डिवाइस Wi-Fi की फ्रीक्वेंसी में रुकावट पैदा करते हैं जिससे इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है.

5GHz और 2.4GHz बैंड का सही इस्तेमाल करें

इसके अलावा अगर आपका राउटर डुअल-बैंड सपोर्ट करता है तो दोनों नेटवर्क का सही तरीके से इस्तेमाल करें. बता दें कि 2.4GHz बैंड की रेंज ज्यादा होती है, इसलिए दूर वाले कमरों में ये बेहतर तरीके से काम करता है. वहीं, 5GHz बैंड ज्यादा स्पीड देता है लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम होती है. इसीलिए हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से बैंड को चुनना चाहिए.

अपडेट रखें सॉफ्टवेयर

इतना ही नहीं, कई लोग राउटर खरीदने के बाद कभी उसका फर्मवेयर अपडेट नहीं करते. जबकि कंपनियां समय-समय पर नए अपडेट जारी करती हैं जिनसे नेटवर्क की परफॉर्मेंस, सुरक्षा और स्टेबिलिटी बेहतर होती है. इसलिए समय-समय पर राउटर की सेटिंग्स में जाकर अपडेट जरूर चेक करते रहना चाहिए.

ये है कमाल की ट्रिक

अगर आपके Wi-Fi की रेंज कम है तो सबसे पहले राउटर की लोकेशन बदलकर देखें. कई मामलों में सिर्फ इसी से आपके वाईफाई की रेंज बढ़ जाती है. इसके साथ सही बैंड का इस्तेमाल, फर्मवेयर अपडेट और जरूरत पड़ने पर एक्सटेंडर लगाने से आपका Wi-Fi पहले से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकता है.

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