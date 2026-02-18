एक्सप्लोरर
AI का जलवा! हर 6 में से 1 इंसान की मुश्किलें कर रहा हल, जानिए भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहा इसका इस्तेमाल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं रहा बल्कि आज की हकीकत बन चुका है. दुनिया तेजी से इस तकनीक को अपना रही है और इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा है. हालिया आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति किसी न किसी रूप में एआई की मदद से अपनी समस्या का समाधान पा रहा है. यही वजह है कि एआई को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा और निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं.
Published at : 18 Feb 2026 10:28 AM (IST)
