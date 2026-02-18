AI का जलवा! हर 6 में से 1 इंसान की मुश्किलें कर रहा हल, जानिए भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहा इसका इस्तेमाल

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने इस बहस को नई दिशा दी है. इस मंच पर खास जोर इस बात पर है कि एआई का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग तक भी पहुंचे. चर्चा का केंद्र यह है कि तकनीक को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए विकासशील देशों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए.