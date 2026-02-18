हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI का जलवा! हर 6 में से 1 इंसान की मुश्किलें कर रहा हल, जानिए भारत में कितनी तेजी से बढ़ रहा इसका इस्तेमाल

AI in India: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं रहा बल्कि आज की हकीकत बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 18 Feb 2026 10:28 AM (IST)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं रहा बल्कि आज की हकीकत बन चुका है. दुनिया तेजी से इस तकनीक को अपना रही है और इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ दिखाई देने लगा है. हालिया आंकड़े बताते हैं कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति किसी न किसी रूप में एआई की मदद से अपनी समस्या का समाधान पा रहा है. यही वजह है कि एआई को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा और निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं.

नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ने इस बहस को नई दिशा दी है. इस मंच पर खास जोर इस बात पर है कि एआई का लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित न रहे बल्कि गरीब और मध्यम वर्ग तक भी पहुंचे. चर्चा का केंद्र यह है कि तकनीक को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हुए विकासशील देशों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए.
अगर वैश्विक बाजार की बात करें तो एआई इंडस्ट्री का आकार लगभग 288.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. निवेश के मामले में अमेरिका सबसे आगे है जिसने 109 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है. चीन भी करीब 9 अरब डॉलर से ज्यादा की तैयारी में है.
Published at : 18 Feb 2026 10:28 AM (IST)
Embed widget