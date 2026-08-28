ChatGPT में अब दिखेंगे Ads! जानें भारत में यूजर्स के लिए क्या बदल जाएगा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को ChatGPT पर विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. ये विज्ञापन सिर्फ उन लोगों को दिखाई देंगे जो चैटजीपीटी का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, Plus, Pro, Business, Enterprise और Education प्लान वाले यूजर्स को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के अकाउंट पर भी विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे.