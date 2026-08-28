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ChatGPT में अब दिखेंगे Ads! जानें भारत में यूजर्स के लिए क्या बदल जाएगा
भारत में ChatGPT यूजर्स को अब बातचीत के दौरान Ads भी दिखाई देंगे.आइए जानते हैं कि किन यूजर्स को विज्ञापन दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और इससे ChatGPT इस्तेमाल करने के अनुभव में क्या बदलाव आएगा.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में काफी तेजी से विस्तार कर रहा है. अब लोग अपने ज्यादातर काम एआई की मदद से कर रहे हैं. चैटजीपीटी इसमें एक काफी चर्चित एआई टूल है जिसका लोग काफी इस्तेमाल करते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि अब चैटजीपीटी इस्तेमाल पर यूजर्स को विज्ञापन भी दिखाई देंगे. जी हां, दरअसल, OpenAI ने भारत में ChatGPT Ads की शुरुआत कर दी है.
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Published at : 28 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :ChatGPT TECH NEWS HINDI
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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