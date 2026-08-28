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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीChatGPT में अब दिखेंगे Ads! जानें भारत में यूजर्स के लिए क्या बदल जाएगा

ChatGPT में अब दिखेंगे Ads! जानें भारत में यूजर्स के लिए क्या बदल जाएगा

भारत में ChatGPT यूजर्स को अब बातचीत के दौरान Ads भी दिखाई देंगे.आइए जानते हैं कि किन यूजर्स को विज्ञापन दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और इससे ChatGPT इस्तेमाल करने के अनुभव में क्या बदलाव आएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 28 Aug 2026 10:54 AM (IST)
भारत में ChatGPT यूजर्स को अब बातचीत के दौरान Ads भी दिखाई देंगे.आइए जानते हैं कि किन यूजर्स को विज्ञापन दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और इससे ChatGPT इस्तेमाल करने के अनुभव में क्या बदलाव आएगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में काफी तेजी से विस्तार कर रहा है. अब लोग अपने ज्यादातर काम एआई की मदद से कर रहे हैं. चैटजीपीटी इसमें एक काफी चर्चित एआई टूल है जिसका लोग काफी इस्तेमाल करते हैं. इसी कड़ी में बता दें कि अब चैटजीपीटी इस्तेमाल पर यूजर्स को विज्ञापन भी दिखाई देंगे. जी हां, दरअसल, OpenAI ने भारत में ChatGPT Ads की शुरुआत कर दी है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को ChatGPT पर विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. ये विज्ञापन सिर्फ उन लोगों को दिखाई देंगे जो चैटजीपीटी का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, Plus, Pro, Business, Enterprise और Education प्लान वाले यूजर्स को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के अकाउंट पर भी विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को ChatGPT पर विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. ये विज्ञापन सिर्फ उन लोगों को दिखाई देंगे जो चैटजीपीटी का फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं. वहीं, Plus, Pro, Business, Enterprise और Education प्लान वाले यूजर्स को विज्ञापन नहीं दिखाई देंगे. इसके अलावा, 18 साल से कम उम्र वाले यूजर्स के अकाउंट पर भी विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे.
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बता दें कि ChatGPT Ads को इस तरह डिजाइन किया गया है कि विज्ञापन आने पर AI के रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. किसी सवाल का उत्तर तैयार करते समय ChatGPT का सिस्टम यूजर के लिए सबसे सटीक जवाब सर्च करने पर ही फोकस करेगा.
बता दें कि ChatGPT Ads को इस तरह डिजाइन किया गया है कि विज्ञापन आने पर AI के रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. किसी सवाल का उत्तर तैयार करते समय ChatGPT का सिस्टम यूजर के लिए सबसे सटीक जवाब सर्च करने पर ही फोकस करेगा.
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OpenAI ने विज्ञापनों के लिए कुछ विषयों को अलग रखने की बात कही है. कंपनी के अनुसार हेल्थ, मेंटल हेल्थ और राजनीति जैसे संवेदनशील या रेगुलेटेड टॉपिक्स से जुड़े जवाबों के साथ विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे. इसका मकसद संवेदनशील बातचीत में विज्ञापन के प्रभाव को कम करना है.
OpenAI ने विज्ञापनों के लिए कुछ विषयों को अलग रखने की बात कही है. कंपनी के अनुसार हेल्थ, मेंटल हेल्थ और राजनीति जैसे संवेदनशील या रेगुलेटेड टॉपिक्स से जुड़े जवाबों के साथ विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे. इसका मकसद संवेदनशील बातचीत में विज्ञापन के प्रभाव को कम करना है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में OpenAI ने अपने शुरुआती विज्ञापन एजेंसी पार्टनर्स के तौर पर WPP और Omnicom को चुना है. इन कंपनियों को ब्रांड रिलेशनशिप, प्लानिंग, क्रिएटिव काम, कैंपेन मेजरमेंट, ब्रांड सेफ्टी और विज्ञापन कैंपेन चलाने के एक्सपीरिएंस के कारण चुना गया है. आने वाले समय में OpenAI अन्य एजेंसियों को भी अपने विज्ञापन नेटवर्क में शामिल कर सकता है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में OpenAI ने अपने शुरुआती विज्ञापन एजेंसी पार्टनर्स के तौर पर WPP और Omnicom को चुना है. इन कंपनियों को ब्रांड रिलेशनशिप, प्लानिंग, क्रिएटिव काम, कैंपेन मेजरमेंट, ब्रांड सेफ्टी और विज्ञापन कैंपेन चलाने के एक्सपीरिएंस के कारण चुना गया है. आने वाले समय में OpenAI अन्य एजेंसियों को भी अपने विज्ञापन नेटवर्क में शामिल कर सकता है.
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OpenAI भारत में ChatGPT Ads Manager का सेल्फ-सर्विस ऑप्शन भी शुरू करने जा रहा है. ये सुविधा 4 सितंबर से उपलब्ध होने की बात कही गई है. इसके जरिए छोटे और बड़े बिजनेस खुद ChatGPT पर विज्ञापन अभियान चला सकेंगे. विज्ञापन के लिए शुरुआती डेली बजट ₹725 रखा गया है.
OpenAI भारत में ChatGPT Ads Manager का सेल्फ-सर्विस ऑप्शन भी शुरू करने जा रहा है. ये सुविधा 4 सितंबर से उपलब्ध होने की बात कही गई है. इसके जरिए छोटे और बड़े बिजनेस खुद ChatGPT पर विज्ञापन अभियान चला सकेंगे. विज्ञापन के लिए शुरुआती डेली बजट ₹725 रखा गया है.
Published at : 28 Aug 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
ChatGPT TECH NEWS HINDI

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