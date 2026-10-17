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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'

अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'

शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सीजेपी नेता अभिजीत दीपके की तिरंगा रैली पर बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि तिरंगे की आड़ में इनका देश में अराजकता फैलाने का इरादा था.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Oct 2026 07:28 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट पैलेस पर तिरंगा मार्च का ऐलान किया. हालांकि पुलिस ने मार्च से पहले ही अभिजीत दीपके को डिटेन कर लिया. अब इस रैली पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है.

शिवसेना नेता संजय निरुपम अभिजीत दीपके पर दावा करते हुए कहा, "सीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के नेताओं की तरफ से जो तिरंगा रैली की घोषणा की गई थी वह महज एक बहाना थी. उनको देश में अराजकता पैदा करनी है. उनको देश के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ानी हैं और इसलिए वह रोज नए-नए नाम से आंदोलन करना चाहते हैं."

'तिरंगे की आड़ में उत्पात मचाने का इरादा था'

संजय निरुपम ने आगे कहा, "यह जो सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं यह खुद कोर्ट में अपनी जमानत लेते हुए हलफनामा दे चुके हैं कि आने वाले एक साल तक वह ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे शांति खराब हो. अब वो दिल्ली के कनॉट पैलेस में जिस तरीके से उन्होंने जो झंडा लहराने की अपील की वो तिरंगा एक बहाना था उसकी आड़ में वहां उत्पात मचाने का इरादा था."

शिवसेना नेता का कहना है कि इसलिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की. ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं. देश जिस तरीके से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है उस प्रगति को जो प्रभावित करना चाहता है या अराजकता पैदा करना चाह रहा है तो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले संजय निरुपम?

शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने राहुल गांधी को लेकर, "हमारी पार्टी के प्रमुख नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल सही कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता जैसे जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद राहुल गांधी हर रोज दिल्ली की सड़कों पर अराजकत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. वे बिना किसी सबूत के संवैधानिक संस्थाओं पर लांछन लगा रहे हैं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री कार्यालय." उन्होंने आगे कहा, "यह कम से कम नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करना शोभा नहीं देता."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 07:26 PM (IST)
Tags :
Sanjay Nirupam MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI Abhijeet Dipke
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