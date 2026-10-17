रेगुलेटर घुमाते ही कैसे बदलती है पंखे की बिजली खपत? जानें टेक्नोलॉजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom BLDC मोटर वाले पंखे सबसे अधिक कुशल और कम बिजली खर्च करते हैं.

गर्मी और उमस के दिनों में पंखे की स्पीड कम-ज्यादा करना हमारी रोज की आदत है. तेज हवा चाहिए तो रेगुलेटर बढ़ा देते हैं और हल्की हवा के लिए स्पीड कम कर देते हैं. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या धीमी स्पीड पर पंखा चलाने से बिजली का बिल भी कम होता है. इसका जवाब पंखे की स्पीड के साथ-साथ उसमें लगी मोटर और रेगुलेटर की टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है.

अलग-अलग तरह के रेगुलेटर बिजली की खपत को अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं. ऐसे में सिर्फ पंखे की स्पीड कम करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि आपका पंखा किस तकनीक पर काम करता है और स्पीड बदलने पर उसकी बिजली की खपत में कितना अंतर आता है. तो आइए जानते हैं कि रेगुलेटर घुमाते ही पंखे की बिजली खपत कैसे बदलती है.

रेगुलेटर घुमाते ही पंखे की बिजली खपत कैसे बदलती है

पंखे की बिजली खपत उसकी मोटर, रेगुलेटर और चलने की स्पीड पर निर्भर करती है. आमतौर पर तेज स्पीड पर मोटर ज्यादा बिजली खर्च करती है, जबकि कम स्पीड पर खपत घट सकती है, हालांकि यह बदलाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि पंखे में किस तरह की मोटर और रेगुलेटर लगा है. पुराने रेगुलेटर में बिजली की अतिरिक्त एनर्जी गर्मी के रूप में बर्बाद हो सकती है. वहीं आज इस्तेमाल होने वाले कैपेसिटिव रेगुलेटर वोल्टेज को कंट्रोल करके बिजली की बर्बादी कम करते हैं.

पुराने और नए रेगुलेटर में क्या है अंतर?

पुराने रेसिस्टिव रेगुलेटर बिजली की अतिरिक्त एनर्जी को गर्मी में बदल देते हैं. ऐसे में पंखे की स्पीड कम करने के बावजूद बिजली की खपत ज्यादा रह सकती है. जैसे 75 वॉट का पंखा इस तरह के रेगुलेटर के साथ कम स्पीड पर भी लगभग पूरी बिजली खींच सकता है. इसके मुकाबले कैपेसिटिव रेगुलेटर बिजली की खपत कम करने में बेहतर होते हैं. ऐसे रेगुलेटर वाले 75 वॉट के पंखे की खपत मध्यम स्पीड पर लगभग 40 वॉट और कम स्पीड पर करीब 20 वॉट हो सकती है.

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BLDC मोटर वाले पंखे कैसे बचाते हैं बिजली?

पंखों में इस्तेमाल होने वाली BLDC मोटर बिजली की खपत को बेहतर तरीके से कंट्रोल करती है. इनमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्पीड को सटीक बनाए रखने में मदद करते हैं. इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव होने पर भी पंखे की तय स्पीड और हवा का प्रवाह ज्यादा स्थिर रहता है.एक सामान्य BLDC पंखा तेज स्पीड पर लगभग 35 वॉट, मध्यम स्पीड पर 15 वॉट और कम स्पीड पर सिर्फ 5 वॉट बिजली खर्च कर सकता है, हालांकि खपत पंखे के मॉडल के अनुसार अलग हो सकती है.

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