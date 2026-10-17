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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'

आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'

डिटेंशन से रिहा होने के बाद आशुतोष रांका और सौरव दास के लिए अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया है. इसमें अभिजीत ने दोनों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अब बस दोनों भाइयों के रिहा होने का इंतजार है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Oct 2026 07:02 PM (IST)
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डिटेंशन से रिहा होने के बाद अभिजीत दीपके ने अब आशुतोष रांका और सौरव दास के लिए आवाज उठाई है. उन्होंने अपने इन साथियों की फोटो शेयर करते हुए लेकर कहा कि अब बस अपने भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा हूं. 

दीपके ने जो फोटो शेयर किया है, उसमें सौरव और आशुतोष की तस्वीर है. यह उनके हिरासत में लेने के बाद की तस्वीर है. इस पर लिखा है, हिरासत का चौथा दिन. 

दिल्ली के तिहाड़ में बंद हैं, आशुतोष और सौरव दास

कॉकरोच जनता पार्टी के यह दोनों नेता वर्तमान में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. सौरभ को तिहाड़ जेल के जेल नंबर-2 में रखा गया है. इनका कैदी नंबर 3752 है. वहीं आशुतोष रांका को तिहाड़ जेल के नंबर-4 में रखा गया है. इनका कैदी नंबर 1784 है.

 
 
 
 
 
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शांति बॉन्ड के उल्लंघन के आरोप में न्यायिक हिरासत 

दोनों को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने और शांति बॉन्ड के उल्लंघन के आरोप में 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. इसके अलावा उनकी सुरक्षा और निगरानी के लिए सेल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. 

जिस जेल में थे केजरवाल, उसी में बंद सौरव दास

इधर, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तिहाड़ जेल के सूत्र ने बताया है कि दोनों के वार्ड अलग-अलग हैं. यहां किसी कैदी को जाने की अनुमति नहीं है. सौरव दास उसी जेल में बंद हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले रह चुके हैं. एक्टिविस्ट और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद भी इसी जेल में हैं. हालांकि, उन्हें हाई लेवल सिक्योरिटी जेल में रखा गया है. इस बैरक में विपश्यना ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. उनकी वकील रत्ना सिंह ने दोनों नेताओं से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलने का अनुरोध किया था, जिसे प्रशासन ने ठुकरा दिया था. 

हमें उम्मीद है कि वो बाहर होंगे: रत्ना सिंह

रत्ना सिंह ने आशुतोष रांका और सौरव दास को लेकर कहा कि हमें अभी तक आदेश नहीं मिला है. जैसे ही हमें यह मिलेगा, आप सभी को पता चल जाएगा कि आदेश में क्या कहा गया है. हमारा मानना है कि यह गिरफ्तारी गैरकानूनी है. उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है. इसलिए उन्हें रिहा किया जाना चाहिए. हमें उम्मीद हैकि कल उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 17 Oct 2026 06:57 PM (IST)
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