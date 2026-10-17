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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसेकंडों में बिक गया iPhone Duo का शुरुआती स्टॉक, अब डिलीवरी की चुनौती

सेकंडों में बिक गया iPhone Duo का शुरुआती स्टॉक, अब डिलीवरी की चुनौती

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू होते ही शुरुआती स्टॉक खत्म हो गया. अब कुछ बाजारों में डिलीवरी जनवरी 2027 तक पहुंच गई है. जानिए इसकी कीमत और देरी की वजह

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 17 Oct 2026 06:29 PM (IST)
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  • स्टॉक खत्म होने का कारण स्पष्ट नहीं: भारी मांग या सीमित शुरुआती आपूर्ति.

Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo को खरीदने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. फोन की प्री-बुकिंग शुरू होते ही शुरुआती स्टॉक खत्म हो गया और अब इसे ऑर्डर करने वाले यूर्जस को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. कुछ बाजारों में फोन की डिलीवरी की तारीख जनवरी 2027 तक पहुंच गई है, हालांकि Apple ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि प्री-बुकिंग के पहले चरण में बिक्री के लिए कितने फोन उपलब्ध कराए गए थे. ऐसे में यह साफ नहीं है कि स्टॉक जल्दी खत्म होने की वजह यूजर्स की भारी मांग है या कंपनी ने शुरुआत में बिक्री के लिए कम फोन उपलब्ध कराए थे. 

प्री-बुकिंग शुरू होते ही खत्म हुआ शुरुआती स्टॉक

iPhone Duo की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर को शुरू हुई थी. अमेरिका समेत कई बाजारों में शुरुआती स्टॉक कुछ ही समय में बिक गया. इसके बाद डिलीवरी की अनुमानित तारीखें लगातार आगे बढ़ने लगीं. अमेरिका में कुछ कॉन्फिगरेशन के लिए डिलीवरी की तारीख नवंबर से बढ़कर जनवरी 2027 तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है. चीन में भी Apple की आधिकारिक वेबसाइट पर डिलीवरी के लिए जनवरी 2027 की तारीख दिखाई गई, जबकि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फोन के सभी मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हो गए. 

क्या ज्यादा मांग की वजह से बढ़ा इंतजार?

iPhone Duo की डिलीवरी में देरी की वजह उसका नया फोल्डेबल डिजाइन हो सकता है, जिसे बनाने में कंपनी को ज्यादा समय लग रहा हो. इसके अलावा शुरुआत में बिक्री के लिए कम फोन उपलब्ध होने की आशंका भी है, हालांकि Apple ने अभी यह नहीं बताया है कि पहले चरण में कितने फोन बिक्री के लिए रखे गए थे. ऐसे में यह साफ नहीं है कि डिलीवरी में देरी की वजह ज्यादा मांग या फोन की कम सप्लाई है.

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कितनी है iPhone Duo की कीमत?

Apple का पहला फोल्डेबल फोन प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया गया है. भारत में इसके 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 2,99,900 रुपये है. वहीं, 2TB स्टोरेज वाले टॉप मॉडल के लिए 4,49,900 रुपये खर्च करने होंगे. फोन Star White और Night Sky कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. 

iPhone Duo में क्या-क्या है खास?

iPhone Duo में बुक-स्टाइल फोल्डिंग डिजाइन दिया गया है. इसमें बाहर की तरफ 5.4 इंच की कवर स्क्रीन और फोन खोलने पर 7.6 इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन पर नैनो-टेक्सचर फिनिश दी गई है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें A20 Pro चिपसेट दिया गया है. फोटोग्राफी के लिए फोन में दो 48 मेगापिक्सल के रियर कैमरे हैं. यह iOS 27 पर काम करता है और इसमें फिजिकल सिम ट्रे की जगह केवल eSIM का सपोर्ट दिया गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 17 Oct 2026 06:29 PM (IST)
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