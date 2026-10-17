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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका

इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका

एक्टर इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 07:45 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान खान इन दिनों सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह से चर्चा में हैं, जिसके बाद एक्टर को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. हालांकि, बाद में छोड़ भी दिया था. इसके बाद मामला यहीं शांत नहीं रहा. जांच के बाद उन पर FRRO के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा, जिसके बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें लीव इंडिया का नोटिस थमा दिया. 

ऐसे में अब इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के लीव इंडिया के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ रिट याचिका दायर की है. सूत्रों के अनुसार, इसके लिए उन्होंने 'MZM लीगल एलएलपी' को अपना कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है.

अगस्त क्रांति मैदान में पहुंचे थे इमरान खान

पिछले शनिवार को अगस्त क्रांति मैदान में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट में इमरान खान ने हिस्सा लिया था. इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण इमरान खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया है, जिसमें विदेशी और आव्रजन कानूनों (Foreigners and Immigration laws) की शर्तों के उल्लंघन का हवाला दिया गया है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई FRRO ने भेजा शो कोज नोटिस

इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. आपको बता दें कि इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्ड है, जिसकी वजह से मामला और भी गहरा गया है.

FRRO ने भेजा कारण बताओ नोटिस

फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने इमरान खान को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है. सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, इस नोटिस में उनसे पूछा गया कि उनका OCI कार्ड क्यों ना कैंसिल किया जाए. सूत्रों ने ये भी दावा किया की इस संदर्भ में FRRO ने इमरान खान से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. जवाब आने के बाद FRRO निर्णय लेगी की OCI कैंसिल किया जाए या नहीं.

विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर इमरान खान ने दी थी सफाई

गौरतलब है कि इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर सफाई भी दी थी. उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा था, 'मैं यहां पर किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आया हूं. नागरिक होने के नाते यहां पर देखने आया हूं कि आखिर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?' विरोध प्रदर्शन में अपनी मांग को लेकर कहा, 'मेरी किसी से कोई मांग नहीं है. मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी से कुछ मांग करूं.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
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