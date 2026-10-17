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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'

नेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'

सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान का समर्थन किया है. साथ ही नेहा बोरा के विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Oct 2026 05:50 PM (IST)
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सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा है कि हां रिजीम चेंज की बात करना संवैधानिक है. वो तो है ही. ये तो पीएम मोदी का भी पुराना भाषण वायरल हो रहा है. सामान्य तौर पर यही होता है कि आप काम नहीं करोगे, लोग बताएंगे कि सरकार सही काम नहीं कर रही. मीडिया रिपोर्ट करेगी. लोग अगली बार दूसरी पार्टी को वोट देंगे. तो रिजीम चेंज होते हैं, तो क्यों रिजीम चेंज की बात नहीं हो सकती?

नेहा बहुत समझदार लड़की- विजेता दहिया

न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत के दौरान दहिया ने बांग्लादेश पर नेहा बोरा के बयान को लेकर कहा कि उनकी बातों को भी तोड़-मरोड़ करते रहते हैं. नेहा बहुत समझदार हैं. जो भी बोलती है, उसकी आइडियोलॉजिकल क्लेरिटी बहुत अच्छी है. पहले सोनम सर के बारे में ये बोल रहे थे, तो उन्होंने ये बोला, बाद में फैक्ट चेक हुआ, उन्होंने बात क्या बोली है उससे हमें प्रेरणा नहीं लेनी है, हमें दुनिया को रास्ता दिखाना है.

आप से सीजेपी का इन्फ्लुएंस? क्या बोले दहिया

CJP के पीछे आम आदमी पार्टी के हाथ वाले बयान पर कहा कि ये एक बड़ी सब्जेक्टिव बात है कि किस तरह का इन्फ्लुएंस है, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबकी अपनी सोच है. जो कुछ हो, मतलब मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी नजर में कुछ ऐसा नहीं था, जब मैंने जॉइन किया था. 

दुकानदारों के विरोध पर क्या बोले दहिया? 

इसके अलावा दहिया ने जंतर मंतर -कनॉट प्लेस के दुकानदारों की तरफ से प्रदर्शनों पर विरोध जताने को लेकर कहा है कि मैंने वीडियो देखा कि वो दुकानदार चिल्ला रहे हैं उन पर कि हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है, तो उनकी आप बेवकूफी देखो, उन बेवकूफों में इतना दिमाग नहीं है कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये कोई मतलब ये पिकनिक मनाने आ रहे हैं यहां पे. अरे, वो देश के लिए ही तो आवाज उठा रहे हैं. सेठ जी, आपको तो बस अपनी दुकानदारी से मतलब है. आप तो कर नहीं रहे प्रोटेस्ट, कोई और कर रहा है, उनका भी तो वोट कट रहा है.

 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 17 Oct 2026 05:48 PM (IST)
Tags :
Prashant Bhushan CJP Vijeta Dahiya Neha Bora
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