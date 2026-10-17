कांग्रेस ने 2027 जनगणना को लेकर लगाया बड़ा आरोप, कहा - 'बहुत बड़ी साजिश...'
जयराम नेता ने जनगणना 2027 की प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे लेकर RSS पर भी टिप्पणी की है.
कांग्रेस ने शनिवार (17 अक्टूबर) को देश भर में जारी जनगणना 2027 की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और साजिश का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला. राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा सरकार ने अब जनगणना 2027 के लिए योग्य गणनाकर्ताओं की सूची का विस्तार कर दिया है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है.
इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की जोड़ी की ऐसी नैतिक रूप से बुरी साजिशों की कोई सीमा नहीं है. वहीं, उन्होंने जनगणना 2027 की प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी टिप्पणी की है.
RSS ने जनगणना 2027 के एजेंडे पर ट्रेनिंग कैंप लगाया था- जयराम
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में पोस्ट शेयर कर कहा, ‘मोदी सरकार ने अब जनगणना 2027 के लिए योग्य गणनाकर्ताओं की लिस्ट में विस्तार कर दिया है. इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है. 10 से 12 जुलाई, 2026 के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने बेलगाम में अपने कार्यकर्ताओं के लिए जनगणना 2027 के एकमात्र एजेंडे पर एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था.’
The Modi Govt has now expanded the list of eligible enumerators for Census 2027. There is much mischief behind it. During July 10-12, 2026, the RSS held a big training camp in Belgaum for its cadres on the single-point agenda of Census 2027. The High-Level Committee on Demographic Changes set up by the Union Home Ministry on May 26, 2026 has just asked for inputs from the public, including Indian and foreign organisations, on demographic changes in the country. The only thing high level of this committee is the affiliation of its members to the RSS ecosystem. So we know where these inputs will come from. The Census Notification of October 16, 2026 has to be seen in light of the RSS training camp of July 10-12, 2026 and the Demographic Change Committee’s call for inputs on October 14, 2026. It is clear this is a Rozgar Guarantee Yojana for thousands of RSS/BJP workers. This will most certainly further contaminate an already subverted Census. Another institution is being destroyed. Like SIR, the Census will also be dangerously doctored. There are no limits to the diabolical designs of the PM-HM duo.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 17, 2026
उन्होंने कहा, ‘केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की तरफ से 26 मई, 2026 को जनसांख्यिकी बदलावों (Demographic Changes) पर गठित एक हाई-लेवल कमेटी ने देश में जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर आम लोगों, भारतीय और विदेशी संगठनों सहित विभिन्न पक्षों से जानकारी मांगी है. इस कमेटी की एकमात्र हाई लेवल बात यह है कि इसके सदस्यों का जुड़ाव RSS के इकोसिस्टम से है. इसलिए हमें पता है कि ये जानकारी कहां से आएगी.’
यह प्रक्रिया RSS-BJP कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार गारंटी योजना- जयराम
जयराम रमेश ने कहा, ’16 अक्टूबर, 2026 को जारी जनगणना अधिसूचना को 10-12 जुलाई के RSS ट्रेनिंग कैंप और 14 अक्टूबर को जनसांख्यिकी बदलावों पर बनी कमेटी की तरफ से जानकारी मांगे जाने के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.’
उन्होंने कहा, ‘यह तो साफ है कि यह हजारों RSS और BJP कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार गारंटी योजना है. इससे पहले से ही प्रभावित जनगणना की निष्पक्षता और ज्यादा प्रभावित होने की पूरी संभावना है. एक और संस्था को बर्बाद किया जा रहा है. एसआईआर की तरह जनगणना के आंकड़ों में भी खतरनाक तरीके से हेरफेर किया जाएगा. प्रधानमंत्री-गृह मंत्री की जोड़ी की ऐसी अनैतिक साजिशों की कोई सीमा नहीं है.’
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