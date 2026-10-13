सर्दियों में गीजर चलाते समय न करें ये गलतियां, बिजली बिल पर पड़ सकता है असर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अच्छी एनर्जी रेटिंग, इंसुलेशन और सुरक्षा सुविधाओं पर ध्यान दें.

सर्दियों में सुबह-सुबह गर्म पानी मिल जाए, तो दिन की शुरुआत थोड़ी आसान हो जाती है. नहाने से लेकर डेली के दूसरे कामों तक गीजर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे चलाने का तरीका आपके बिजली बिल पर भी असर डाल सकता है. ऐसे में कुछ आदतों पर ध्यान देकर बिजली की खपत को कंट्रोल रखने और गीजर की उम्र बढ़ाने में मदद मिल सकती है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में गीजर इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए.

सर्दियों में गीजर चलाते समय न करें ये गलतियां

1. गीजर का तापमान बहुत ज्यादा रखना - कई लोग पानी जल्दी और ज्यादा गर्म करने के लिए गीजर का तापमान अधिकतम पर सेट कर देते हैं. इससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और हीटिंग एलिमेंट पर भी दबाव पड़ता है. कुछ विशेषज्ञ सुझावों के मुताबिक, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस की सेटिंग पर विचार किया जा सकता है, हालांकि सही तापमान गीजर के मॉडल और सुरक्षा निर्देशों पर निर्भर करता है.

2. जरूरत न होने पर भी चालू छोड़ना - अगर आप गीजर को पूरे दिन चालू रखते हैं, तो टैंक में रखे पानी का तापमान बनाए रखने के लिए यह बीच-बीच में बिजली इस्तेमाल कर सकता है. बेहतर है कि गर्म पानी की जरूरत के हिसाब से हीटिंग का समय तय करें. ऑटोमैटिक कंट्रोल या टाइमर की सुविधा भी इसमें मदद कर सकती है.

3. टैंक की सफाई को नजरअंदाज करना - पानी में मौजूद मिनरल्स और गंदगी धीरे-धीरे गीजर की टंकी में जमा होने लगती है. इससे पानी गर्म होने में ज्यादा समय लग सकता है और गीजर से असामान्य आवाज भी आ सकती है. समय-समय पर टैंक की सफाई और जरूरी हिस्सों की जांच कराना यूजफुल है.

4. जरूरत से बड़ा या छोटा गीजर खरीदना - घर में कितने लोग हैं और गर्म पानी की कितनी जरूरत पड़ती है, इसके आधार पर गीजर की क्षमता चुननी चाहिए. कम जरूरत के लिए बहुत बड़ा गीजर लेना या ज्यादा इस्तेमाल के लिए छोटा मॉडल चुनना एनर्जी की बर्बादी बढ़ा सकता है. इंस्टेंट और स्टोरेज गीजर के बीच चुनाव भी इस्तेमाल के तरीके के हिसाब से करें.

5. इन्सुलेशन और सुरक्षा पर ध्यान न देना - टैंक की कमजोर इन्सुलेशन से गर्मी जल्दी बाहर निकल सकती है, जिससे पानी दोबारा गर्म करने की जरूरत पड़ती है. इसके अलावा ऊंची इमारतों में गीजर खरीदते समय पानी के दबाव के अनुकूल मॉडल चुनना जरूरी है. प्रेशर रिलीज वाल्व और ओवरहीटिंग से बचाने वाली सुविधाएं भी जांचें. इंस्टॉलेशन और मरम्मत प्रशिक्षित तकनीशियन से ही कराएं.

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बिजली बचाने के लिए क्या करें?

बिजली की खपत कम करने के लिए गीजर खरीदते समय उसकी एनर्जी रेटिंग जरूर देखें. इससे बिजली की बचत का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, घर में कितने लोगों को गर्म पानी की जरूरत होती है, उसके हिसाब से गीजर की क्षमता चुनें. अच्छी इन्सुलेशन वाला गीजर पानी को ज्यादा देर तक गर्म रखने में मदद करता है, जिससे उसे बार-बार गर्म करने की जरूरत कम हो सकती है. साथ ही खरीदने से पहले उसकी वारंटी की जानकारी भी जरूर लें, जिससे खराबी आने पर मरम्मत से जुड़ी शर्तों को समझ सकें.

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