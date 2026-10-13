7 इंच की स्क्रीन, स्मार्ट होम का कंट्रोल! Apple HomeView लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसकी कीमत 39,900 रुपये है, 13 नवंबर से बिक्री.

Apple ने भारत में अपना नया स्मार्ट डिस्प्ले HomeView लॉन्च किया है. इसकी मदद से यूजर्स घर की स्मार्ट लाइट, दरवाजे के लॉक और दूसरे कनेक्टेड डिवाइसों को कंट्रोल कर सकेंगे. इसमें म्यूजिक सुनने, वीडियो कॉल करने और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी मिलता है.

HomeView में Siri AI असिस्टेंट दिया गया है, जो यूजर की जरूरत के मुताबिक जवाब और जानकारी देने में मदद करेगा. इसकी एक खास बात यह भी है कि यह परिवार के अलग-अलग सदस्यों को पहचान सकता है और हर किसी के लिए उनकी पसंद के अनुसार स्क्रीन दिखा सकता है. तो आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और खास फीचर्स क्या हैं.

7 इंच की स्क्रीन और Siri AI का सपोर्ट

HomeView में 7 इंच की Liquid Retina टचस्क्रीन दी गई है, जो True Tone सपोर्ट और 500 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ आती है. इसमें A18 चिप लगी है. स्क्रीन को टेबल पर रखते समय उसके एंगल को एडजस्ट किया जा सकता है. डिवाइस की स्क्रीन यूजर की दूरी के हिसाब से जानकारी दिखा सकती है. दूर से देखने पर जरूरी जानकारी दिखाई देगी, जबकि पास आने पर ज्यादा डिटेल सामने आ सकती है.

परिवार के छह सदस्यों को पहचान सकता है

इस डिवाइस में फेस रिकग्निशन फीचर दिया गया है, जो परिवार के छह सदस्यों तक की पहचान कर सकता है. इसके आधार पर हर व्यक्ति को अपनी पसंद के ऐप और विजेट वाला होम स्क्रीन मिल सकता है. Messages और Calendar जैसे ऐप्स की निजी जानकारी संबंधित यूजर तक सीमित रहती है, जबकि शेयर फोटो एल्बम और म्यूजिक पूरे परिवार के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

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म्यूजिक, वीडियो कॉल और स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल

HomeView में बिल्ट-इन स्पीकर सिस्टम है, जो स्पैशियल ऑडियो और मल्टीरूम प्लेबैक को सपोर्ट करता है. यूजर इससे FaceTime कॉल कर सकते हैं, आवाज से मैसेज का जवाब दे सकते हैं और रेसिपी को स्टेप-बाय-स्टेप देख सकते हैं. इसके अलावा Siri AI या टचस्क्रीन की मदद से स्मार्ट लाइट, लॉक, थर्मोस्टेट और ब्लाइंड्स जैसे संगत डिवाइस कंट्रोल किए जा सकते हैं. इसका Home Camera इंटरफेस एक साथ नौ कैमरों की फीड भी दिखा सकता है.

Apple HomeView की कीमत क्या है?

Apple HomeView की भारत में कीमत 39,900 रुपये है. इसकी प्री-बुकिंग 13 अक्टूबर से Apple के ऑनलाइन स्टोर और Apple Store ऐप पर शुरू हो गई है. इसकी बिक्री 13 नवंबर से शुरू होगी. यह सिल्वर, स्टारलाइट, रोज पिंक और स्पेस ग्रे रंगों में उपलब्ध होगा. कंपनी ने इसका वॉल-माउंटेड वर्जन भी पेश किया है, जिसे घर के एंट्री गेट, गलियारे या दूसरी जगहों पर दीवार पर लगाया जा सकता है. इसके माउंटिंग एक्सेसरीज अलग से खरीदने पड़ सकते हैं.

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