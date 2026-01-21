एक्सप्लोरर
बिना OTP पैसे उड़ जाएंगे! आपके फोन में घुस रहा है नया सुपर-वायरस, देर हुई तो अकाउंट खाली, जानिए क्या है बचने का तरीका
Android Super Virus: एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए हालात तेजी से खतरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि एक नया मैलवेयर Albiriox चुपचाप मोबाइल में घुसकर बैंक अकाउंट तक पहुंच बना रहा है.
एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए हालात तेजी से खतरनाक होते जा रहे हैं क्योंकि एक नया मैलवेयर Albiriox चुपचाप मोबाइल में घुसकर बैंक अकाउंट तक पहुंच बना रहा है. साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक यह वायरस बिना ओटीपी के ही पैसे ट्रांसफर कर सकता है यानी यूजर को पता चले बिना अकाउंट खाली हो सकता है.
Published at : 21 Jan 2026 02:19 PM (IST)
