बिना OTP पैसे उड़ जाएंगे! आपके फोन में घुस रहा है नया सुपर-वायरस, देर हुई तो अकाउंट खाली, जानिए क्या है बचने का तरीका

हैकर्स इस मैलवेयर की मदद से बैंकिंग ऐप्स में ऐसे घुस जाते हैं जैसे वे खुद यूजर हों. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसे डार्क वेब पर सब्सक्रिप्शन आधारित टूलकिट के रूप में बेचा जा रहा है जिससे इसकी पहुंच अपराधियों तक तेजी से बढ़ रही है. एंड्रॉयड बैंकिंग मैलवेयर को ट्रैक करने वाली संस्था क्लीफी ने इस खतरे की पुष्टि की है.