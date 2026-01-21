हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयुवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए

युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए

नोएडा सेक्टर 150 में हुई युवराज मेहता की मौत को लेकर एक्टर सौरभ राज जैन और अभिनव शुक्ला ने रिएक्ट किया है. उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को लताड़ा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर सौरभ राज जैन सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखते  हैं. हाल ही में उन्होंने नोएडा सेक्टर 150 में हुई टेक प्रोफेशनल की मौत पर दुख जताया है. उन्होंने नोएडा अथॉरिटी को भी लताड़ा है.

बता दें कि युवराज मेहता गुरुग्राम से काम करके घर लौट रहे थे. उसी वक्त उनकी गाड़ी एक गहरे गढ्डे में जा गिरी. युवराज 2 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगते रहे. लेकिन उनतक कोई मदद नहीं पहुंची और आखिर में उनकी मौत हो गई. उस गहरे गढ्डे को लेकर कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था. इस घटना से सभी गुस्से में हैं. एक्टर्स ने भी गुस्सा जाहिर किया है. नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही को लेकर भी गुस्सा निकाला.


युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए

सौरभ राज जैन ने निकाला गुस्सा

सौरभ राज जैन ने लिखा- नोएडा में जो घटना हुई, जिसमें एक यंग इंजीनियर डूब कर मर गया. वो 2 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा. ये भायनक और शॉकिंग है. नागरिक होने के नाते क्या हम ये कीमत चुका रहे हैं. जो अथॉरिटी हमारे पैसे से चलती है वो समय रहते एक्शन नहीं ले पाया. ये अचानक हुआ हादसा नहीं है. वो 2 घंटे तक मदद मांगता रहा. क्या अथॉरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है. शर्म आनी चाहिए.

वहीं एक्टर अभिनव शुक्ला ने कहा, 'ये युवराज मेहता वाला केस, जिसमें एक यंग लड़का रात को गाड़ी चला रहा था और वो कंस्ट्रक्शन साइट की कार से टकरा कर पानी में गिर गया. उसके बाद उसने फोन से रेस्क्यू के लिए फोन किया और फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ सब पहुंचे. क्रेन आई, रस्सियां आईं. लेकिन कोई भी पानी में नहीं उतरा. वो 2 घंटे अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा और बोलता रहा मुझे बचा लो. और वो सारे डिपार्टमेंट जिनका काम ही लोगों को बचाना है. वो सब वहां खड़े थे. कोशिश एक डिलीवरी वाले लड़के ने की लेकिन 2 घंटे के इस ड्रामे के बाद भी उस लड़के को कोई बचा नहीं पाया. मुझे लगता है कि सभी डिपार्टमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 21 Jan 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Sourabh Raaj Jain Abhinav Shukla Yuvraj Mehta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait
Sambhal Violence के मास्टरमाइंड Shariq Satha के घर की ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति हुई कुर्क !
अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में उतरे शारदा पीठ के शंकराचार्य | Prayagraj News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपने लगते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
भारत के पास ऐसा आसमानी रक्षक, जिसके एक इशारे पर दुश्मन की तबाही पक्की, कांपते अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
युवराज मेहता की मौत: नोएडा अथॉरिटी पर भड़के सौरभ राज जैन-अभिनव शुक्ला, बोले- शर्म आनी चाहिए
नौकरी
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली इन पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी; चेक कर लें डिटेल्स
यूटिलिटी
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
PF कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: UPI और नया सिस्टम तैयार, जानें EPFO 3.0 से घर बैठे कैसे निकलेगा पैसा?
हेल्थ
Sweet Potato Health Risk: क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
क्या आप भी खा रहे केमिकल वाला शकरकंद? तुरंत छोड़ दें, वरना हो जाएगा कैंसर!
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget