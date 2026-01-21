लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, यूपी शिक्षक परीक्षाओं की तारीखें घोषित; पढ़ें डिटेल्स 

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने साल 2026 में होने वाली प्रमुख शिक्षक भर्तियों और पात्रता परीक्षा का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर के सामने आते ही उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की सही दिशा और समय-सारणी मिल गई है.

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, वर्ष 2026 में सहायक आचार्य, प्रवक्ता (PGT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) और यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) तय तारीखों पर आयोजित की जाएंगी. लंबे समय से इन परीक्षाओं की तारीखों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह कैलेंडर बेहद अहम माना जा रहा है.

सबसे पहले सहायक आचार्य की परीक्षा

परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, सहायक आचार्य भर्ती (विज्ञापन संख्या-51) की परीक्षा 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) और 19 अप्रैल 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा दो दिन चलेगी. इस भर्ती को लेकर पहले तारीखों में बदलाव किया गया था, जिससे उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. अब नई तारीखों के ऐलान से स्थिति साफ हो गई है.

मई में होगी PGT भर्ती परीक्षा

इसके बाद प्रवक्ता (PGT) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-02/2022) का आयोजन 09 मई 2026 (शनिवार) और 10 मई 2026 (रविवार) को किया जाएगा. यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए है, जो इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पद पर पढ़ाने का सपना देख रहे हैं.

जून में TGT परीक्षा का आयोजन

आयोग ने यह भी बताया है कि सहायक अध्यापक (TGT) भर्ती (विज्ञापन संख्या–01/2022) की परीक्षा 03 जून 2026 (बुधवार) और 04 जून 2026 (गुरुवार) को प्रस्तावित की गई है. TGT परीक्षा को लेकर भी उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी में जुटे हुए हैं, ऐसे में तारीखों की घोषणा से उन्हें बड़ी राहत मिली है.

जुलाई में होगी यूपी टीईटी 2026

शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी मानी जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा (UP TET) 2026 का आयोजन 02 जुलाई 2026 (गुरुवार), 03 जुलाई 2026 (शुक्रवार) और 04 जुलाई 2026 (शनिवार) को किया जाएगा. तीन दिन चलने वाली इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होने की उम्मीद है.

एक नजर में पूरा परीक्षा कार्यक्रम

सहायक आचार्य (विज्ञापन संख्या-51): 18 और 19 अप्रैल 2026

प्रवक्ता (PGT) (विज्ञापन संख्या-02/2022): 09 और 10 मई 2026

सहायक अध्यापक (TGT) (विज्ञापन संख्या-01/2022): 03 और 04 जून 2026

यूपी टीईटी 2026: 02, 03 और 04 जुलाई 2026

पहले क्यों टली थी सहायक आचार्य परीक्षा

आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती को लेकर स्थिति साफ करते हुए बताया कि यह परीक्षा पहले 16 और 17 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित थी. लेकिन बाद में इसे 05 सितंबर 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. अब आयोग ने तय किया है कि यह परीक्षा वर्ष 2026 में नए कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएगी.

