Unlimited 5G का सच क्या है? Jio, Airtel और Vi के दावों की पूरी हकीकत यहां जानिए

Airtel और Vodafone Idea के अनलिमिटेड 5G प्लान्स की बात करें तो यहां अनलिमिटेड शब्द थोड़ा भ्रम पैदा करता है. Telecom से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों कंपनियों के 5G प्लान्स फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP के साथ आते हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय सीमा तक ही आपको हाई-स्पीड 5G डेटा मिलता है.