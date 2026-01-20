हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीUnlimited 5G का सच क्या है? Jio, Airtel और Vi के दावों की पूरी हकीकत यहां जानिए

Unlimited 5G का सच क्या है? Jio, Airtel और Vi के दावों की पूरी हकीकत यहां जानिए

5G: आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े-बड़े अक्षरों में “Unlimited 5G” लिखकर यूजर्स को लुभा रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Jan 2026 02:32 PM (IST)
5G: आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े-बड़े अक्षरों में “Unlimited 5G” लिखकर यूजर्स को लुभा रही हैं.

आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े-बड़े अक्षरों में “Unlimited 5G” लिखकर यूजर्स को लुभा रही हैं. अनलिमिटेड शब्द देखते ही ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे रिचार्ज कर लेते हैं लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह 5G डेटा सच में पूरी तरह अनलिमिटेड होता है या फिर इसके पीछे भी कोई छुपी हुई शर्तें होती हैं. अगर आप भी Jio, Airtel या Vodafone Idea की सिम इस्तेमाल करते हैं तो रिचार्ज से पहले इस सच्चाई को जानना आपके लिए जरूरी है.

1/5
Airtel और Vodafone Idea के अनलिमिटेड 5G प्लान्स की बात करें तो यहां अनलिमिटेड शब्द थोड़ा भ्रम पैदा करता है. Telecom से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों कंपनियों के 5G प्लान्स फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP के साथ आते हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय सीमा तक ही आपको हाई-स्पीड 5G डेटा मिलता है.
Airtel और Vodafone Idea के अनलिमिटेड 5G प्लान्स की बात करें तो यहां अनलिमिटेड शब्द थोड़ा भ्रम पैदा करता है. Telecom से जुड़ी रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों कंपनियों के 5G प्लान्स फेयर यूसेज पॉलिसी यानी FUP के साथ आते हैं. इसका मतलब यह है कि एक तय सीमा तक ही आपको हाई-स्पीड 5G डेटा मिलता है.
2/5
आमतौर पर यह लिमिट करीब 300GB प्रति 28 दिन बताई जाती है. जैसे ही यह सीमा पूरी होती है, उसके बाद या तो स्पीड कम हो सकती है या फिर 5G का फायदा सीमित हो जाता है. यानी नाम भले ही अनलिमिटेड हो लेकिन इस्तेमाल पर एक अदृश्य रोक जरूर होती है.
आमतौर पर यह लिमिट करीब 300GB प्रति 28 दिन बताई जाती है. जैसे ही यह सीमा पूरी होती है, उसके बाद या तो स्पीड कम हो सकती है या फिर 5G का फायदा सीमित हो जाता है. यानी नाम भले ही अनलिमिटेड हो लेकिन इस्तेमाल पर एक अदृश्य रोक जरूर होती है.
Published at : 20 Jan 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Unlimited 5G

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
बॉलीवुड
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
धुरंधर 2 के टीजर को मिला A सर्टिफिकेट, टाइटल भी हुआ फाइनल, पढ़ें अपडेट
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget