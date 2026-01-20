एक्सप्लोरर
Unlimited 5G का सच क्या है? Jio, Airtel और Vi के दावों की पूरी हकीकत यहां जानिए
5G: आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े-बड़े अक्षरों में “Unlimited 5G” लिखकर यूजर्स को लुभा रही हैं.
आजकल टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान्स में बड़े-बड़े अक्षरों में “Unlimited 5G” लिखकर यूजर्स को लुभा रही हैं. अनलिमिटेड शब्द देखते ही ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे समझे रिचार्ज कर लेते हैं लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह 5G डेटा सच में पूरी तरह अनलिमिटेड होता है या फिर इसके पीछे भी कोई छुपी हुई शर्तें होती हैं. अगर आप भी Jio, Airtel या Vodafone Idea की सिम इस्तेमाल करते हैं तो रिचार्ज से पहले इस सच्चाई को जानना आपके लिए जरूरी है.
Published at : 20 Jan 2026 02:32 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Unlimited 5G
